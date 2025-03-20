Пакт с головорезами: либеральная демократия прекрасно уживается с мракобесием и террором, - Сергей Кожемякин

18:28 22.03.2025 Пакт с головорезами: либеральная демократия прекрасно уживается с мракобесием и террором



Бесчинства сирийских джихадистов вылились в полномасштабную резню. При поддержке Турции Дамаск пытается решить "курдский вопрос". За этими процессами маячат интересы США, объявивших о "политике максимального давления" против Ирана.



Иммунитет для убийц



После свержения правительства Башара Асада в ряде западных и российских СМИ встречалась лукавая мысль, что боевики умерят аппетиты. Мол, рассчитывая на признание, они "перекуют мечи на орала" и откажутся от радикальных идей.



Данный манипулятивный прием основан на ложном посыле. Самые "демократические" страны готовы закрывать глаза на кровавые расправы (и творить их сами), если это соответствует их интересам. Убедившись в этом за долгие годы конфликта, джихадистские группировки и не пытались придать себе цивилизованный образ. Без минимальной критики они распустили парламент, и все заседавшие в нем партии отменили действие Конституции и отложили выборы на туманное будущее.



Так же легко прошло включение джихадистских группировок в состав новых вооруженных сил. Генеральские должности получили главари турецких, таджикских, уйгурских, албанских боевиков. С первых дней после переворота начались репрессии против сторонников прежней власти, массовые убийства представителей алавитских, шиитских, христианских общин. Ничего из этого на Западе - да и не только там - опять-таки не вызвало возмущения.



Стоит ли удивляться, что убедившиеся в полной безнаказанности экстремисты окончательно распоясались? В провинциях Латакия, Тартус, Хомс за последние две недели убиты почти 2 тыс. мирных жителей. Людей уничтожали целыми семьями, невзирая на возраст и пол. Многие из оставшихся в живых вынуждены покинуть дома.



Все случившееся самопровозглашенный президент Ахмед аш-Шараа объяснил "коварными нападениями асадовцев" и "происками некоего иностранного государства" - очевидно, Ирана. "Вы совершили непростительную ошибку. Ответный удар последовал, и вы не смогли ему противостоять", - цинично высказался он.



Версию с готовностью подхватили покровители новых властей. Турецкое руководство назвало события "провокациями", направленными на "подрыв усилий сирийского правительства". "Алавиты, христиане, друзы должны держаться подальше от этих провокаций", - пригрозил глава МИД Турции Хакан Фидан.



Не менее лицемерной оказалась позиция Запада. Ряд СМИ и политиков выразили деланое возмущение террором, но никаких мер не последовало. 17 марта в Брюсселе прошел "саммит доноров Сирии" для "мобилизации международной поддержки всеобъемлющему мирному переходу". Подобные встречи проводились и раньше, но представителей законных властей страны на него не приглашали из-за санкций. На этот раз сбор посетил новоявленный министр иностранных дел Асаад аш-Шибани. Страны ЕС пообещали выделить Дамаску почти 6 млрд евро.



Игры Эрдогана



Наработанный в Латакии опыт будет наверняка использован и против курдов - крупнейшего этнического меньшинства Сирии.



Во время гражданской войны они провозгласили автономию и создали собственную армию - "сирийские демократические силы" (СДС). Последние были взяты "под крыло" Вашингтоном. Под предлогом борьбы с остатками "Исламского государства"* здесь расквартированы до 2 тыс. американских военных.



Пойдя на союз с США, курды совершили роковую ошибку. Рано или поздно им предстояло стать разменной монетой в торге держав. И, судя по всему, этот момент наступил. После смены власти в Дамаске автономия призвала к национальному диалогу и признанию прав курдов. "Будущее Сирии должно быть светским и децентрализованным", - заявлял командующий СДС Мазлум Абди.



Вчерашние джихадисты настроены иначе. Вслед за Анкарой, использующей курдов в качестве главного "образа врага", они потребовали безоговорочной капитуляции СДС. "Мы работаем над тем, чтобы регион вернулся под контроль центрального правительства и чтобы была восстановлена арабская идентичность", - подчеркивал аш-Шибани. "Мы не потерпим группировок, угрожающих Турции", - добавлял аш-Шараа.



На прошедшую в конце февраля "конференцию национального диалога" курдов не пригласили (как и, добавим, алавитов, христиан и представителей других общин). Зато на ней присутствовали главари исламистов, запачканные в крови этнорелигиозных меньшинств. Например, лидер группировки "Ахрар аш-Шаркия"* Абу Хатем Шакра, обвиняемый курдами в убийстве женщины-политика Хеврин Калаф в 2019 году. При поддержке Турции боевики перешли в наступление на курдские позиции. В городе Кобани и окрестностях из-за бомбардировок без питьевой воды остались 200 тыс. человек.



Тем неожиданнее было известие о соглашении, подписанном 10 марта аш-Шараа и Мазлумом Абди. Помимо прекращения огня, оно предусматривает передачу Дамаску контроля над погранпереходами, аэропортами, тюрьмами, месторождениями нефти и газа, находящимися в руках СДС. Последние заявили о поддержке центральных властей в борьбе "со сторонниками Асада и иными факторами, угрожающими безопасности и единству страны". В обмен правительство обещало гарантировать права курдов на участие в политическом процессе, защиту их культуры и языка. Отряды СДС будут интегрированы в новую армию. Власти автономии поспешили назвать соглашение "историческим".



Оптимизм явно преувеличен. К реальному примирению данный документ не имеет никакого отношения. Дамаску он позволил снизить накал зарубежной критики, переключив внимание от бесчинств боевиков. Руководство СДС и курдской автономии, возможно, стремится оттянуть полномасштабное столкновение. Но главные причины лежат в русле "большой политики". Переговоры проходили при посредничестве США, им предшествовал визит главы центрального командования американской армии Майкла Куриллы.



Очевидно, администрация Трампа решила пожертвовать сирийским козырем ради сближения с Турцией. Отвечая на вопросы журналистов после инаугурации, президент объявил о нежелании участвовать в делах Сирии. "Это их бардак… Им не нужно, чтобы мы вмешивались", - сообщил Трамп. После этого появилась информация о грядущем выводе американских войск. А чтобы это не выглядело как капитуляция, курдам предложено заключить формальное перемирие с Дамаском.



Гарантировать его соблюдение никто не собирается. СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что курдам придется разоружиться и никакой автономии им не дадут. Доказательством стала подписанная аш-Шараа 13 марта "конституционная декларация" Сирии. Единственным официальным языком провозглашается арабский, право ношения оружия закрепляется исключительно за правительственными силовыми структурами, основой юридической системы будет фикх - исламское право, президент наделяется исключительными полномочиями.



Уже после "исторического соглашения" исламисты при поддержке Турции предприняли атаки на позиции курдов у плотины Тишрин и мостов через Евфрат, пытаясь прорваться на левый берег. В Анкаре требуют полного роспуска СДС и других курдских организаций Сирии. Предлогом стало заявление лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана, призвавшего однопартийцев прекратить огонь и самораспуститься. Напомним: политик приговорен к пожизненному заключению и с 1999 года отбывает наказание в тюрьме на острове Имралы. Несколько месяцев назад глава крайне правой партии националистического движения Девлет Бахчели заявил о возможности его досрочного освобождения в случае разоружения РПК.



Турецкие соратники Оджалана заявили, что обсудят призыв лидера на съезде. Боевые действия они прекратить согласились, но уточнили, что будут отвечать в случае атак турецких силовиков. Легальная прокурдская партия равенства и демократии (DEM) считает, что истинный мир невозможен без реального улучшения прав и свобод курдского населения. Но у правительства Эрдогана совсем другие мотивы. Во-первых, оно хочет ослабить курдское движение в Сирии, хотя о тамошних группах в обращении Оджалана не говорится ни слова. Во-вторых, Анкара стремится использовать ситуацию для укрепления власти. В окружении Эрдогана открыто говорят о его выдвижении на новый срок. По Конституции, стать кандидатом в третий раз он сможет лишь в случае досрочных выборов. Для их назначения у правящего альянса недостаточно голосов в парламенте. Очевидно, нехватку решено компенсировать за счет депутатов-курдов. "Играми в мир" власти также надеются расколоть оппозицию. Согласно последним опросам, любой ее кандидат победит Эрдогана с преимуществом минимум в десять пунктов.



Если же задумка провалится, власть обвинит в этом курдов и раздует шовинистическую кампанию с ужесточением репрессий. Так завершались все перемирия с РПК. Признаки "плана Б" налицо. Расширены полномочия государственного надзорного совета. Орган, подчиняющийся президенту, сможет отстранять госслужащих всех уровней без решения суда. В феврале были сняты с должностей и арестованы десять работников районных администраций Стамбула, возглавляемых оппозицией. Ранее преследованиям подверглись главы столичных районов Бешикташ и Эсеньюрт, лидер молодежного крыла народно-республиканской партии Джем Айдын, редакция оппозиционного телеканала "Халк ТВ". 19 марта по обвинению в коррупции был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу - наиболее популярный оппозиционный политик.



Задиры империализма



Делая уступки Анкаре, администрация Трампа рассчитывает на ее помощь в борьбе с Ираном. Угрожая вторжением, Трамп в ультимативной форме потребовал от Тегерана отказаться от ядерной программы. "Я предпочел бы мирную сделку, а не другой вариант. Но другой вариант решит проблему, - заявляет он. - Если нам придется начать военную операцию, это будет для них ужасно".



Начато ужесточение санкций против иранского экспорта. Министр финансов США Скотт Бессент называет целью давления "полное закрытие" нефтяной промышленности страны и "обрушение ее и без того шаткой экономики". "Разорение Ирана ознаменует завершение нашей обновленной политики санкций", - заявляет он.



Соседи и партнеры Ирана испытывают растущий нажим. В марте США под угрозой санкций потребовали от Ирака отказаться от закупки у Тегерана электроэнергии и природного газа. Шиитским ополчениям страны Вашингтон угрожает включением в список террористических организаций. 15 марта начались массированные удары по Йемену.



В Иране между тем указывают на невозможность переговоров, пока одна сторона гово-рит угрозами. Верховный руководитель Али Хаменеи сравнил США с задирой, который навязывает свои условия и не заинтересован в нормальном диалоге.



Частью антииранского сценария становится Турция. Глава МИД сделал резкие выпады в адрес Ирана. По словам Фидана, "неправильная" внешняя политика исламской республики принесла ей одни потери. Если же Тегеран продолжит вмешательство в сирийские дела, он столкнется с дестабилизацией на собственной территории. "Если вы пытаетесь создать беспорядки в другой стране, поддерживая там определенные группы, другая страна может поддержать группы в вашей стране, чтобы создать беспорядки для вас", - пригрозил министр. Указав на "опасность ложных заявлений", иранский МИД вызвал посла Турции Хиджаби Кирлангича.



Это не единственный симптом сближения Анкары с Западом. Продолжаются переговоры о поставках американских истребителей F-35, власти страны приветствуют перспективы вступления Украины в НАТО. Эрдоган подтвердил курс на вступление Турции в ЕС. "Мы являемся неотъемлемой частью Европы и рассматриваем процесс евроинтеграции как стратегический приоритет", - заявил он.



Анализируя внешнюю политику, Компартия Турции (КПТ) указывает, что захватническая стратегия не принесет никаких результатов, кроме разрушения государства и народа. "Вместо того чтобы заявлять о своих правах за пределами границ, мы должны создать независимую процветающую страну, обеспечить нашим гражданам свободную и равноправную жизнь", - уверены коммунисты.



Говоря о Сирии, КПТ напоминает, что правительство Эрдогана провоцировало там гражданскую войну с самого первого дня. "Джихадисты, пользующиеся поддержкой Турции, западных империалистических центров и Израиля, совершают открытую бойню. Они не смогут создать государство, оставаясь беспорядочным стадом банд. Правительство должно прекратить поддержку джихадистов", - требует партия. Классовый подход лежит в основе отношения коммунистов к "курдской проблеме". По словам коммунистов, субъектами "примирения" выступают не народы, а политические группы. "Процесс, движимый классовыми, идеологическими и политическими интересами, не сможет охватить всех турок и курдов", - считают в КПТ.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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