 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По указу президента. НАСА передумала отправлять на Луну первыми женщину и цветного человека
19:24 22.03.2025

Сайты НАСА больше не рекламируют "первую женщину" на Луне для проекта "Артемида"

Ричард Трибу, Orlando Sentinel
21 марта 2025

Сайты НАСА исключили упоминания о высадке первой женщины на Луну как части целей программы "Артемида".

По состоянию на пятницу на обновленных страницах программы больше нет следующего заявления: "НАСА высадит на Луну первую женщину, первого цветного человека и первого международного астронавта, используя инновационные технологии для исследования большей площади лунной поверхности, чем когда-либо прежде".

Изменения произошли после того, как администрация Трампа использовала указы об удалении страниц, посвященных разнообразию, равенству и инклюзивности, со всех федеральных сайтов.

Объявление о том, что НАСА отправит первую женщину на Луну, было сделано во время первого президентства Трампа.

Газета Orlando Sentinel обратилась в НАСА за комментарием, но ответа не получила.

На страницах "Артемида" теперь просто написано: "Артемида III будет основываться на пилотируемом испытательном полете Артемида II, добавляя новые возможности с помощью системы посадки человека и усовершенствованных скафандров, чтобы отправить первых людей для исследования региона Южного полюса Луны".

Программа "Артемида" успешно запустила беспилотный полет на Луну в 2022 году, а первый пилотируемый полет, "Артемида II", запланирован не позднее апреля 2026 года.

В состав экипажа, который облетит Луну, но не высадится на ней, действительно входят новаторские демографические данные: первая женщина (астронавт НАСА Кристина Кох), первый цветной человек (астронавт НАСА Виктор Гловер) и первый иностранный партнер (канадский астронавт Джереми Хансен), летящие рядом с командиром НАСА Ридом Уайзманом.

Первая высадка на Луну после Аполлона-17 в 1972 году была поручена Артемиде III, экипаж которой пока не объявлен. Целевая дата этой высадки в календаре НАСА - лето 2027 года.

В какой-то момент администратор НАСА во время первого срока Трампа Джим Брайденстайн заявил, что не удивится, если в составе десантной группы этой миссии будет полностью женский экипаж.

Заявление о том, что первое темнокожее лицо присоединится к будущей миссии "Артемида", прозвучало после избрания президента Джо Байдена, хотя в НАСА не сообщили, будет ли это лицо участвовать в миссии "Артемида III" или последующих высадках на Луну.

Из 24 астронавтов, побывавших на Луне, 12 из которых фактически ходили по ее поверхности, все были белыми мужчинами.

В НАСА уже произошли изменения по приказу Трампа, включая упразднение Управления по вопросам разнообразия и равных возможностей.

Хотя ссылка на программу, связанную с DEI (Diversity, equity, and inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность), исчезла, на страницах агентства с вакансиями все еще есть некоторые заявления об "инклюзивности".

"НАСА исследует неизведанное в воздухе и космосе, внедряет инновации на благо человечества и вдохновляет мир открытиями. Мы разделяем набор основных ценностей - безопасность, честность, инклюзивность, командная работа, совершенство - и они очевидны во всем, что мы делаем", - говорится в нем.

Но это было изменено по сравнению с предыдущей формулировкой, которая гласила: "Мы стремимся привлекать блестящие умы из всех слоев общества и с любым опытом, чтобы формировать будущее".

Также исчезло следующее утверждение: "Инновации процветают в культуре инклюзивности, где различные точки зрения сходятся для решения сложных задач. Создавая среду, где каждый голос услышан и уважаем, мы даем возможность нашим сотрудникам вносить свой полный потенциал. Мы поощряем сотрудничество, принимая новые точки зрения и конструктивный диалог для принятия обоснованных решений".

Источник - Orlando Sentinel
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742660640


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