Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук: никто, кроме России, не будет контролировать станцию

20:57 22.03.2025

Директор ЗАЭС: никто, кроме России, не будет контролировать станцию



Юрий Черничук сообщил, что правом эксплуатировать наделена российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"



ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 22 марта. /ТАСС/. Имущество Запорожской АЭС принадлежит Российской Федерации, и правом эксплуатировать наделена российская компания АО ЭО ЗАЭС (АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"). Ни президент США Дональд Трамп, ни Владимир Зеленский не имеют контроля над ней, заявил ТАСС директор атомной станции Юрий Черничук.



"Я могу одно сказать: практически со стопроцентной вероятностью ни у кого контроля над нашей станцией, естественно, не будет, как бы им этого не хотелось. […] Вообще, я не знаю случаев, когда в результате каких-либо переговоров происходило нечто подобное. Эта станция принадлежит Российской Федерации, управляться она будет нами и эксплуатироваться в соответствии с российскими законами и нормами", - сказал Черничук.



Ранее Вашингтон по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского сообщил, что США могли бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. В документе говорится, что владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры. Однако Зеленский позднее заявил, что речь в разговоре с Трампом шла только о Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре Запорожской области. При этом 21 марта глава Минэнерго США Крис Райт в интервью телеканалу Bloomberg TV сказал, что Вашингтон "без особых проблем" мог бы управлять ЗАЭС, если для этого будут "приняты политические решения".



