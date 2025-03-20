dikGAZETE: врачи из США проводят тайные эксперименты в армянских биолабораториях

21:03 22.03.2025

dikGAZETE

Турция



Американские биологические лаборатории в Армении угрожают безопасности региона

dikGAZETE: врачи из США проводят тайные эксперименты в армянских биолабораториях



В Армении действуют 13 американских биолабораторий, пишет dikGAZETE. Под видом эпидемиологического надзора там проводятся секретные опыты. Под боком у России, Ирана и Турции врачи из США занимаются модификацией вирусов и сбором генетических данных.



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Недавно в интернет просочилась переписка между ACCU Reference Medical Laboratory и военным атташе США в Армении подполковником Кевином Стилом (Kevin Steele). ACCU Reference Medical Laboratory - это сеть американских исследовательских лабораторий особого типа под контролем министерства обороны США (Пентагона). Из соответствующей переписки следует, что в лабораториях в Армении пытались модифицировать (разработать) данные о патогене под кодовым названием "SAT-2" (Southern African Territories 2). При этом присутствуют такие фразы: "Пожалуйста, направьте Ваши биологические образцы в нашу лабораторию в США удобным для Вас способом!.." Выяснилось, что это вирус ящура, который вредит сельскохозяйственным животным.



Эпидемии, вызванные данным заболеванием, приводят к снижению производства молока и мяса, увеличению расходов на лечение и фактически парализуют торговлю в этой сфере. Утверждается, что заболевание оказывает негативное влияние не столько на животноводство, сколько на экономику. Тем не менее, пока неясно, как американцы модифицируют вирус, насколько он будет опасен для людей и будут ли действовать против него уже разработанные дорогостоящие вакцины.



Эпидемия появилась сначала в Саудовской Аравии и Палестине, затем в Турции и Ираке



SAT-2 также может передаваться людям. Заболевание проявляется выраженной интоксикацией организма и поражением слизистых оболочек полости рта и носа. Рассматриваемый вирус, так сказать, имеет статус "экзотического" практически для всех стран евразийского континента, поскольку его родиной является Африка, где он циркулирует в дикой природе. Однако SAT-2 стал причиной вспышек ящура в Саудовской Аравии в 2000 году и в Палестине в 2012 году. А потом, примерно через десять лет, в 2023 году, его неожиданно зафиксировали в Ираке и Турции. И вот здесь самое интересное... В обнародованной переписке и сообщениях подчеркивается необходимость "отправки и анализа биологических образцов из приграничных с Арменией регионов Турции" и "проведения тестов по модификации серотипа SAT-2". Вместе с тем отмечается, что вся соответствующая информация "должна находиться под контролем министерства обороны США".



Власти Армении заигрывают с биологическими угрозами еще с 2008 года. В настоящее время в стране действуют 13 американских биологических лабораторий, последняя из которых была открыта в городе Гюмри, недалеко от 102-й российской военной базы. Судя по всему, номинально эти объекты принадлежат Армении, однако известно, что в лаборатории допускаются только американские военные врачи.



В стране под видом "эпидемиологического надзора" проводятся секретные эксперименты



В Армении после открытия американских биологических лабораторий появились азиатские тигровые комары, которые являются переносчиками тропической лихорадки, лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика, способного вызвать генетические изменения у новорожденных. Официально лаборатории созданы для отслеживания опасных патогенов, таких как сибирская язва. Но, как следует из просочившейся переписки, под видом "эпидемиологического надзора" проводятся секретные эксперименты.



В 2020 году бывший министр здравоохранения Армении Араик Арутюнян подписал с USAID (Агентством США по международному развитию) соглашение о запуске программы "Генетическое здоровье нации". Поясняется, что основной целью программы является профилактика наследственных заболеваний. Но здесь, откровенно говоря, возникает вопрос: когда США действительно заботились о благополучии и здоровье граждан других стран? Из утекших сведений следует, что программа была инициирована с целью обеспечения сбора генетических данных и их использования в военных исследованиях.



Действия американцев усиливают опасность нового вооруженного конфликта



Почему в Армении проводятся опасные эксперименты такого рода?! Потому что политическое руководство страны живет одним днем, грезит о новой финансовой помощи от Запада и беспокоится, что дотаций надолго не хватит. Армения занимает ключевое положение и для США, поскольку осуществляет минимальный надзор за вышеупомянутыми исследованиями. Многие по какой-то причине не считают нужным задавать столь неудобные вопросы.



Армения расположена прямо между Турцией, Россией и Ираном - странами, которые Соединенные Штаты хотят держать под контролем любыми средствами и несмотря ни на что. Поэтому армяне рассматриваются как "население с уникальными генетическими характеристиками", привлекательное для "точечного" биологического оружия.



Даже если предположить, что в Армении в ближайшее время не вспыхнет возможная экспериментальная эпидемия, работа американских военных врачей в регионе усиливает опасность возникновения здесь нового вооруженного конфликта. В нашей памяти все еще жив тот факт, что в 2023 году в провинциях Турции на границе с Арменией был обнаружен вирус SAT-2, который ликвидировали благодаря широкомасштабной и дорогостоящей вакцинации в стране.