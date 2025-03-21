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Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу
10:52 23.03.2025

Суд арестовал мэра Стамбула
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил телеканал Sözcü.

"Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции", - указано в материале.

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.



При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом мэра. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.

Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как Конституция Турции позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.

Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.

Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции - Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. СНР призывает сторонников выходить на улицы.

Источник - РИА Новости
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