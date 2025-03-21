Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу

10:52 23.03.2025

Суд арестовал мэра Стамбула

АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил телеканал Sözcü.



"Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции", - указано в материале.



Дело мэра Стамбула



Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.



