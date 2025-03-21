Нюанс для перемирия: блеф Европы про потешные "миротворческие" войска

10:57 23.03.2025

Нюанс для перемирия: блефует ли Европа, заявляя о готовности отправить "миротворческие" войска на Украину



Евгений Норин



СВО



На этой неделе состоялся еще один телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ему предшествовал диалог с украинской делегацией. Идея, которую принимают все стороны, – перемирие, желательно не 30-дневное, но начинать с чего-то нужно. Но противоречия имеются, как сказал российский лидер, в нюансах. Украина продавливает франко-британский сценарий, где перемирие достигнуто в море, воздухе и на земле. Среди условий противоречие вызвали поставки вооружения, мобилизация на Украине и возможность отправки "миротворцев". И в последне6м мы бы хотели разобраться более детально.



Один из ключевых вопросов по поводу замирения на Украине – это присутствие иностранных контингентов на территории страны после окончания боевых действий. Позиция Москвы: никаких чужеземных контингентов. Позиция Киева: больше войск, желательно целая армия, или пусть у Украины будет войско в миллион штыков! Причем США не заинтересованы в том, чтобы посылать туда свой контингент. Остается Европа. И вот ее позиция любопытна.



