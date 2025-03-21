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Нюанс для перемирия: блеф Европы про потешные "миротворческие" войска
10:57 23.03.2025

Нюанс для перемирия: блефует ли Европа, заявляя о готовности отправить "миротворческие" войска на Украину

Евгений Норин

СВО

На этой неделе состоялся еще один телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ему предшествовал диалог с украинской делегацией. Идея, которую принимают все стороны, – перемирие, желательно не 30-дневное, но начинать с чего-то нужно. Но противоречия имеются, как сказал российский лидер, в нюансах. Украина продавливает франко-британский сценарий, где перемирие достигнуто в море, воздухе и на земле. Среди условий противоречие вызвали поставки вооружения, мобилизация на Украине и возможность отправки "миротворцев". И в последне6м мы бы хотели разобраться более детально.

Один из ключевых вопросов по поводу замирения на Украине – это присутствие иностранных контингентов на территории страны после окончания боевых действий. Позиция Москвы: никаких чужеземных контингентов. Позиция Киева: больше войск, желательно целая армия, или пусть у Украины будет войско в миллион штыков! Причем США не заинтересованы в том, чтобы посылать туда свой контингент. Остается Европа. И вот ее позиция любопытна.



Во-первых, придется подчеркнуть, что любая миротворческая миссия на Украине неизбежно будет огромного, невиданного доселе размаха. В 90-е годы в Югославии дислоцировался 60-тысячный контингент НАТО. Максимальная численность KFOR в Косово достигала 50 тыс человек. В 60-е в Конго речь шла о 20-30 тыс многонациональных сил. Французскую операцию "Бархан" против исламистов на территории 5 африканских стран в течение восьми лет вели менее 5 тыс человек. На 2019 год в составе всех миротворческих миссий ООН вместе взятых действовало 95 тыс человек.

По поводу Украины Зеленский заявил, что там требуется не менее 200 тыс миротворцев, "иначе ничего не будет". Мы привыкли к тому, что он несет квалифицированную "ахинею" каждый раз, когда открывает рот, но в данном случае оценка потребностей вполне реалистична. Протяженность ЛБС на СВО составляет порядка полутора тысяч км без учета границы с Белоруссией и всяческих мелких изгибов линии фронта. Двухсоттысячный контингент для такой линии – это не армия, необходимая для обороны и решения каких-то серьезных задач, а группировка, которой кое-как хватит для наблюдения и минимальной ротации, чтобы на линии постоянно были люди в количестве "хоть сколько-то". 200 тысяч – это, заметим, вместе с тылами, теми силами, которые требуют много личного состава, но не стоят прямо на фронте постоянно (артиллерия, саперы), авиацией (уж вертолеты этой многонационалии потребуются даже без всяких активных действий), и это еще без учета того, что обозревать степи Донбасса – это не то же самое, что патрулировать леса под Брянском. В общем, тут Зеленский действительно назвал цифру по минимуму, меньше – это уже просто обозначать присутствие не получится.

Для справки: 200 тыс штыков – это группировка, с помощью которой США завоевывали Ирак; это современный Запад с контингентом такой численности ходит на большую войну.

Отсюда вытекает вопрос о том, какие силы Европа способна выставить для такой задачи.

На 2023 год вооруженные силы крупных европейских стран составляли:

Франция – чуть более 200 тыс человек, Германия – 181 тыс, Италия – 160 тыс, Польша 125 тыс (но надеются удвоить), Британия – 144 тыс бойцов, Эстония – 7 тыс. Причем это не сухопутные войска, а вообще все, что есть, включая экипажи кораблей, миротворцев в уже существующих миссиях, учебные центры, ПВО, все целиком.

То есть для Украины нужно сформировать еще одну европейскую армию размером с крупнейшую из уже существующих, а лучше превосходящую ее по численности, причем чисто из боевых сил. Расходников она будет тратить больше, чем средневзвешенная большая западная армия – просто потому, что ей придется в нагрузку к обычным учениям и повседневной жизнедеятельности выполнять еще и околобоевые задачи на реальной местности. Кстати, еще эта группировка будет нести потери, потому что никто не отменял обычных проблем развернутой армии – алкоголь, наркотики, натыканные повсюду за время конфликта мины, неосторожное обращение с оружием, транспортные катастрофы, околовоенный криминал. В итоге наша "еще одна евроармия" будет создавать военные расходы без малейшей перспективы окончания их миссии.

После этого встает вопрос о том, из кого же войско будет состоять. На данный момент у нас есть следующий расклад.

МИД Италии объявил, что их войска готовы находиться на Украине только в рамках ООН. Польша объявила ясно и недвусмысленно, что делать этого не будет вообще. О французских войсках Макрон заявил, что миротворческая миссия возможна под мандатом ООН, либо военные Франции появятся далеко от линии фронта "в неконфликтных зонах". Британцы готовы отправить свою армию на Украину. Испания – нет. Литва тоже согласилась перенаправить войска, но не указала размер и условия контингента. Опросы общественного мнения во всех странах показывают полное отсутствие энтузиазма у населения по поводу развертывания миротворческих сил на Украине. В верхах также разброд. Многие теоретически готовы отправить миротворцев на Украину, но хотели бы, чтобы это сделал кто-то другой. В любом случае даже если крупнейшие страны Европы согласятся на переброску своих контингентов, каждая из них должна будет выставить десятки тысяч своих солдат. Причем, в основном, это должны быть военнослужащие пехотных подразделений.

Существует, разумеется, альтернатива – послать на Украину небольшую группировку в несколько тысяч человек от всех европейских союзников Киева вместе взятых. В этом случае возникнет очевидный вопрос: а что она там будет делать, кроме как обозначать флаг. Обеспечить эффективную защиту чего бы то ни было она не сможет. Максимум – успокоит общество на Украине грозным присутствием. Вероятно, именно это и может быть единственным настоящим предназначением иностранных миротворцев.

На данный момент расклад выглядит следующим образом: Франция и Британия все же со скрипом готовы выделить войска, которые будут обеспечивать прикрытие с воздуха и моря. Сухопутная компонента в 20 тыс человек должна будет защищать крупные города, порты и инфраструктуру. На востоке Украины размещать войска не будут в принципе. Это, очевидно, совсем не то, чего хотел изначально Зеленский. При этом замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард заявил, что для этой миссии в любом случае потребуется поддержка США. Осталось уговорить, собственно, Вашингтон, который уже объявил, что делать этого не будут, и Россию, которая категорически против каких бы то ни было иностранных войск на Украине. Макрон желал бы придать этим силам статус миротворцев через ООН, но для этого ему придется все равно договориться с РФ, которая не видит здесь поля для компромисса.

Напомним, в прошлом миротворческие силы не обеспечивали предотвращения активных действий, если одна из сторон конфликта была всерьез готова нарушить мир. На линии размежевания между Сербской Краиной и Хорватией присутствовали миротворцы, но Республике это не помогло.

Со своей стороны, Трамп уже объявил, что миротворческие силы на Украине должны размещаться "в той форме, которая приемлема для всех сторон". Что очень серьезно ограничивает эти самые "формы", Россия-то может яростно торговаться за "форму" и продать дорого даже самый невинный вариант. Другой вопрос, что сама Европа может – и наверняка будет – блефовать и пытаться продать неотправку виртуального контингента на Украину в обмен на реальные уступки.

Однако в любом случае отталкиваться придется от фактических возможностей. А на данный момент самостоятельные военные возможности Европы ограничены.

Ранее, 21 марта, главным событием дня стала подготовка ВСУ к окончательному отступлению из Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742716620


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