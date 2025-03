SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине

11:18 23.03.2025

Новая идея Трампа. Зачем ему самая большая АЭС в Европе?

SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине



Одной из причин интереса США к Запорожской АЭС мог послужить договор о полезных ископаемых, который американцы обсуждают с Украиной, пишет SZ. ЗАЭС однако находится на территории России, но Трамп хочет заполучить ее, обменяв на что-то существенное для России. Москва размениваться не собирается.



Если бы Украина, чья энергетика страдает под ударами, вернула себе Запорожскую АЭС, ее дела пошли бы лучше. Однако потерю Запорожской АЭС Россия, скорее всего, воспринимала бы как поражение. Москва откажется от нее только в том случае, если США что-то предложат ей взамен. Так предполагают эксперты.



По прошествии нескольких месяцев, когда общественность опасалась, что на АЭС разразится ядерная катастрофа, к Запорожской АЭС интерес был потерян. Правда, в последние дни она снова оказалась в центре внимания.



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским в среду заявил, что США могут в рамках недавно согласованного перемирия между Москвой и Киевом взять под контроль украинские ядерные объекты.



"Соединенные Штаты Америки могут оказать большую помощь в работе этих электростанций благодаря своему опыту в этой области. Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



Впоследствии Киев смягчил эти заявления. Владимир Зеленский возразил, что обсуждал с американским президентом "только одну электростанцию, которая занята русскими", имея в виду Запорожскую АЭС.



Разговор с Зеленским состоялся после того, как во время телефонной беседы с Трампом российский президент согласился на временное прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп заранее сообщил, что одной из важнейших тем, помимо территорий, будут электростанции. Говорил ли он с Владимиром Путиным о Запорожской АЭС, неизвестно. Ни один из лидеров впоследствии об этом не упомянул.



До конфликта на Украине работали четыре АЭС, одна из которых сейчас находится на российской территории. Речь о Запорожской АЭС.



В среду Вашингтон сообщил, что США вышли за рамки только экономического соглашения о минеральных ресурсах. "Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении, - заявила пресс-секретарь Дональда Трампа.



Есть ли связь с договором Трампа о природных ресурсах?



Издание The New York Times, однако, со ссылкой на украинские источники знакомые с ходом переговоров между Киевом и Вашингтоном намекнуло, что именно договор о полезных ископаемых мог послужить одной из причин нынешнего интереса США к Запорожской АЭС.



Для добычи и переработки минеральных ресурсов, к которым США благодаря договору получили бы доступ, необходимо много энергии. Ее производство могла бы обеспечить Запорожская АЭС, которая благодаря шести реакторам является крупнейшим объектом своего рода в Европе и находится вблизи нескольких месторождений редкоземельных металлов.



Как сообщают украинские источники, которые на условиях анонимности побеседовали с журналистами американского издания, Киев во время переговоров ранее заявил США, что переработка полезных ископаемых была бы возможна, если бы Украина вернула себе контроль над Запорожской АЭС. Эту тему украинская делегация поднимала и на переговорах в саудовской Джидде.



Крупнейшая украинская АЭС находится в занятой русскими части Запорожской области на юго-востоке Украины. С начала конфликта она постоянно подвергается обстрелам (Со стороны Украины. – Прим. ИноСМИ).



Украина утверждает, что русские превратили стратегически важный объект в военную базу. Киев не раз призывал Москву вывести солдат с АЭС и тем самым снизить риск возможной ядерной катастрофы. Однако Россия не реагирует на эти призывы.



Хотя все шесть реакторов АЭС, которая находится недалеко от линии фронта, остановлены и не производят энергию, объект постоянно нуждается в энергии для подзарядки критически важных систем безопасности и механизмов охлаждения.



Если до конфликта АЭС снабжалась за счет десяти линий электропередач, то сейчас полагается всего на две, которые ведут с подконтрольных Украине территорий. Правда, из-за российских ударов они постоянно выходят из строя.



Большие опасения безопасность АЭС вызывала в июне 2023 года, когда был нанесен удар по Каховской ГЭС, которая снабжает Запорожскую АЭС водой для охлаждения систем.



Сотрудничество с США поможет Украине



Эксперты, с которыми связалось украинское издание The Kyiv Independent, утверждают, что получить контроль над Запорожской АЭС Украине будет сложно. Они также уверены, что невозможно будет удерживать АЭС, не освободив прилегающие области, которые также находятся под контролем Российской Федерации. Об этом недавно также сказал и Владимир Зеленский.



Поэтому глава украинского Исследовательского центра энергетической промышленности Александр Харченко полагает, что Киеву будет выгодно сотрудничать с США.



"Честно говоря, я думаю, что создание совместного предприятия при условии, что США обеспечат украинский "Энергоатом" (крупнейший производитель электроэнергии на Украине - прим. авт.) финансовыми поступлениями, откорректируют правила управления компанией, откроют путь к инвестициям и расширению мощностей, несомненно, пойдет на пользу Украине", - сказал Харченко.



Удары по украинской энергетике



Российские удары по энергетической инфраструктуре - одна из острейших проблем для Киева. Враг нередко атакует крупные электростанции, а также электроэнергетические узлы и отопительные сети.



Как наше издание писало ранее, в течение трех лет конфликта, по имеющимся данным, было повреждено или оккупировано около 70% производственных мощностей.



Если бы Украина вернула себе контроль над Запорожской АЭС, плюсы было бы сложно переоценить, сходятся эксперты во мнении.



Как считает эксперт в области энергетики из вашингтонского Института Кеннана Эдриан Прокип, Украина остро нуждается в АЭС, чтобы компенсировать перебои в энергоснабжении из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Он напомнил, что до начала полномасштабного конфликта она производила около четверти всей электроэнергии в стране.



Россия просто так не сдастся



Однако Россия, по-видимому, расценивала бы потеряю важной Запорожской АЭС как поражение, так что маловероятно, чтобы она решила ее добровольно оставить.



"В будущем она будет играть важную роль в снабжении отошедших к России территорий электроэнергией, а их Россия тоже не собирается возвращать", - предупреждает аналитик из финской группы расследователей Black Bird Group Эми Кастегелми. Чтобы изгнать российские войска с АЭС, Украине потребовались бы значительные военные силы.



Автор: Катержина Кровакова (Kateřina Křováková)