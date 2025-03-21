 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.03.2025
11:43  В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет ассамблея Межпарламентского союза
11:28  Забытые традиции и обычаи Наурыза: как праздновали наши предки
11:18  SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине
10:57  Нюанс для перемирия: блеф Европы про потешные "миротворческие" войска
10:52  Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу
00:23  Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм, - Андрей Резчиков
Суббота, 22.03.2025
21:03  dikGAZETE: врачи из США проводят тайные эксперименты в армянских биолабораториях
20:57  Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук: никто, кроме России, не будет контролировать станцию
19:24  По указу президента. НАСА передумала отправлять на Луну первыми женщину и цветного человека
18:28  Пакт с головорезами: либеральная демократия прекрасно уживается с мракобесием и террором, - Сергей Кожемякин
18:26  "Соглашение Мар-а-Лаго": запоздалый план спасения Америки, - Валентин Катасонов
16:13  В Узбекистане отказались от планов объединять аэропорты Ферганской долины. Все сохранят и модернизируют
16:05  Умер Александр Машкевич - совладелец ERG и Евразийского банка
15:59  Террористы из Крокуса: что с ними сейчас, когда вынесут приговор
15:31  Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта
14:03  Пометил свою территорию? Британский принц в Эстонии покатался на танке вдоль российской границы
13:16  Узбекистан намерен отправить в США 1 миллион медсестер?
12:24  Монголии некуда девать уголь. Цены на основной экспортный товар страны упали на 40%
12:15  Казахстан купит облигации США на миллиард долларов из Нацфонда
12:09  Узбекистан на пути в ВТО. В Брюсселе частично завершены плодотворные переговоры с Евросоюзом
11:45  Трамп отправит делегацию США на конференцию ООН в "большой, красивый, белый город Ашхабад"
11:33  В Узбекистане наблюдается резкий рост стоимости мясной продукции - причины
11:29  В Татарстане переизбрали муфтия и готовят прорыв в богословском образовании для мусульман
01:16  Казахстан, Ирак и Россия обновили планы по сокращению нефтедобычи
01:13  В Казахстане ищут новые богатства. Страна обладает крупнейшими в мире запасами хрома и урана
00:52  В Узбекистане опубликован Топ-35 молодых лидеров до 40 лет
00:01  Госсоветник Казахстана Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой
Пятница, 21.03.2025
22:29  DM: британская статистика утратила данные о реальной половой принадлежности граждан страны
22:23  Готовясь уходить из Курской области, ВСУ подорвали газопровод под Суджей - итоговая сводка Readovka к исходу 21 марта
21:19  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле призвало граждан к бдительности на фоне протестов
18:30  На территории Иссык-Кульской области создана специальная инвестиционная территория. Указ Президента Кыргызстана
17:41  В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу
15:10  Мирзиеев обсудил с Чакрабарти вступление Узбекистана в ВТО
14:56  Российский бизнес будет развивать транспортную инфраструктуру в Монголии
14:50  Гурбангулы Бердымухамедов обсудил экспорт газа в Европу с министром энергетики Турции
14:48  В Кыргызстане рекомендуют студентам Алматинский университет для получения религиозного образования
14:42  Президент Жапаров участвовал в праздновании Нооруза в Оше
14:36  Президент Мирзиеев: "Наша сила - в единстве и сплоченности"
14:32  Президент Рахмон: "Таджикистан - истинная Родина Навруза"
14:27  Президент Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
14:18  У США есть три стратегии в отношении Афганистана
11:45  Установленная мощность электростанций в Китае превысила 3,4 млрд кВт
11:33  Президент Таджикистана призвал жителей собирать по два-три урожая с каждого участка земли
10:59  Кыргызстан. Земли парка Навои хотят вернуть государству - в мэрии Оша назвали текущих владельцев
10:46  Shukan Gendai: Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности
10:39  В Ташкенте к Наврузу открыли обновленную площадь Пушкина (видео)
10:30  В Казахстане заметно выросло производство кумыса
10:22  Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
10:19  Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
10:00  Президент Туркменистана подписал Указ "О помиловании осужденных лиц в честь священной Ночи всемогущества"
09:22  Большая игра продолжается: Россия усиливает влияние в Средней Азии через налаживание диалога
08:44  Урок истории на территории 201-й российской военной базы: Погружение в подвиги и традиции
06:55  В Туркменистане будут выпускаться изделия из кожи страуса
05:09  ОПЕК+ изложила новый план сокращения добычи и компенсации перепроизводства нефти
02:28  Кыргызстан к 2030 году планирует достичь ВВП не менее $30 млрд долларов и увеличить сельхозпроизводство в 2 раза
01:42  Первый маршрут. Поезд из Пекина привезет в Ташкент 90 стандартных контейнеров с автозапчастями через две недели
01:26  Внешняя миграция в Казахстане. "Российский фактор" и "фактор оралманов": что перевесит? - Бауыржан Маханов
01:15  Рынок недвижимости Узбекистана продолжает демонстрировать нестабильность
00:54  Tencent: Близится финал... Владимир Путин поблагодарил Китай, и в этом был глубокий смысл!
00:46  Союзники США хотят отказаться от американского оружия, - Владимир Прохватилов
00:33  Управление образования Душанбе призывает не отпускать детей на идгардак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине
11:18 23.03.2025

Seznam zprávy
Чехия

Новая идея Трампа. Зачем ему самая большая АЭС в Европе?
SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине

Одной из причин интереса США к Запорожской АЭС мог послужить договор о полезных ископаемых, который американцы обсуждают с Украиной, пишет SZ. ЗАЭС однако находится на территории России, но Трамп хочет заполучить ее, обменяв на что-то существенное для России. Москва размениваться не собирается.

Если бы Украина, чья энергетика страдает под ударами, вернула себе Запорожскую АЭС, ее дела пошли бы лучше. Однако потерю Запорожской АЭС Россия, скорее всего, воспринимала бы как поражение. Москва откажется от нее только в том случае, если США что-то предложат ей взамен. Так предполагают эксперты.

По прошествии нескольких месяцев, когда общественность опасалась, что на АЭС разразится ядерная катастрофа, к Запорожской АЭС интерес был потерян. Правда, в последние дни она снова оказалась в центре внимания.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после беседы с Владимиром Зеленским в среду заявил, что США могут в рамках недавно согласованного перемирия между Москвой и Киевом взять под контроль украинские ядерные объекты.

"Соединенные Штаты Америки могут оказать большую помощь в работе этих электростанций благодаря своему опыту в этой области. Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Впоследствии Киев смягчил эти заявления. Владимир Зеленский возразил, что обсуждал с американским президентом "только одну электростанцию, которая занята русскими", имея в виду Запорожскую АЭС.

Разговор с Зеленским состоялся после того, как во время телефонной беседы с Трампом российский президент согласился на временное прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп заранее сообщил, что одной из важнейших тем, помимо территорий, будут электростанции. Говорил ли он с Владимиром Путиным о Запорожской АЭС, неизвестно. Ни один из лидеров впоследствии об этом не упомянул.

До конфликта на Украине работали четыре АЭС, одна из которых сейчас находится на российской территории. Речь о Запорожской АЭС.

В среду Вашингтон сообщил, что США вышли за рамки только экономического соглашения о минеральных ресурсах. "Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении, - заявила пресс-секретарь Дональда Трампа.

Есть ли связь с договором Трампа о природных ресурсах?

Издание The New York Times, однако, со ссылкой на украинские источники знакомые с ходом переговоров между Киевом и Вашингтоном намекнуло, что именно договор о полезных ископаемых мог послужить одной из причин нынешнего интереса США к Запорожской АЭС.

Для добычи и переработки минеральных ресурсов, к которым США благодаря договору получили бы доступ, необходимо много энергии. Ее производство могла бы обеспечить Запорожская АЭС, которая благодаря шести реакторам является крупнейшим объектом своего рода в Европе и находится вблизи нескольких месторождений редкоземельных металлов.

Как сообщают украинские источники, которые на условиях анонимности побеседовали с журналистами американского издания, Киев во время переговоров ранее заявил США, что переработка полезных ископаемых была бы возможна, если бы Украина вернула себе контроль над Запорожской АЭС. Эту тему украинская делегация поднимала и на переговорах в саудовской Джидде.

Крупнейшая украинская АЭС находится в занятой русскими части Запорожской области на юго-востоке Украины. С начала конфликта она постоянно подвергается обстрелам (Со стороны Украины. – Прим. ИноСМИ).

Украина утверждает, что русские превратили стратегически важный объект в военную базу. Киев не раз призывал Москву вывести солдат с АЭС и тем самым снизить риск возможной ядерной катастрофы. Однако Россия не реагирует на эти призывы.

Хотя все шесть реакторов АЭС, которая находится недалеко от линии фронта, остановлены и не производят энергию, объект постоянно нуждается в энергии для подзарядки критически важных систем безопасности и механизмов охлаждения.

Если до конфликта АЭС снабжалась за счет десяти линий электропередач, то сейчас полагается всего на две, которые ведут с подконтрольных Украине территорий. Правда, из-за российских ударов они постоянно выходят из строя.

Большие опасения безопасность АЭС вызывала в июне 2023 года, когда был нанесен удар по Каховской ГЭС, которая снабжает Запорожскую АЭС водой для охлаждения систем.

Сотрудничество с США поможет Украине

Эксперты, с которыми связалось украинское издание The Kyiv Independent, утверждают, что получить контроль над Запорожской АЭС Украине будет сложно. Они также уверены, что невозможно будет удерживать АЭС, не освободив прилегающие области, которые также находятся под контролем Российской Федерации. Об этом недавно также сказал и Владимир Зеленский.

Поэтому глава украинского Исследовательского центра энергетической промышленности Александр Харченко полагает, что Киеву будет выгодно сотрудничать с США.

"Честно говоря, я думаю, что создание совместного предприятия при условии, что США обеспечат украинский "Энергоатом" (крупнейший производитель электроэнергии на Украине - прим. авт.) финансовыми поступлениями, откорректируют правила управления компанией, откроют путь к инвестициям и расширению мощностей, несомненно, пойдет на пользу Украине", - сказал Харченко.

Удары по украинской энергетике

Российские удары по энергетической инфраструктуре - одна из острейших проблем для Киева. Враг нередко атакует крупные электростанции, а также электроэнергетические узлы и отопительные сети.

Как наше издание писало ранее, в течение трех лет конфликта, по имеющимся данным, было повреждено или оккупировано около 70% производственных мощностей.

Если бы Украина вернула себе контроль над Запорожской АЭС, плюсы было бы сложно переоценить, сходятся эксперты во мнении.

Как считает эксперт в области энергетики из вашингтонского Института Кеннана Эдриан Прокип, Украина остро нуждается в АЭС, чтобы компенсировать перебои в энергоснабжении из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Он напомнил, что до начала полномасштабного конфликта она производила около четверти всей электроэнергии в стране.

Россия просто так не сдастся

Однако Россия, по-видимому, расценивала бы потеряю важной Запорожской АЭС как поражение, так что маловероятно, чтобы она решила ее добровольно оставить.

"В будущем она будет играть важную роль в снабжении отошедших к России территорий электроэнергией, а их Россия тоже не собирается возвращать", - предупреждает аналитик из финской группы расследователей Black Bird Group Эми Кастегелми. Чтобы изгнать российские войска с АЭС, Украине потребовались бы значительные военные силы.

Автор: Катержина Кровакова (Kateřina Křováková)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742717880


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  