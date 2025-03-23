Забытые традиции и обычаи Наурыза: как праздновали наши предки

11:28 23.03.2025 Забытые традиции и обычаи Наурыза: как праздновали наши предки



О традициях празднования Наурыза до революции и в советское время корреспонденту Tengri Life рассказала историк, заведующая отделом этнологии и антропологии Института истории и этнологии имени Валиханова Аксункар Абдуллина.



Как праздновали Наурыз до революции



Историк отметила, что до Октябрьской революции Наурыз был одним из главных праздников у казахов и отмечался с большим размахом. Он символизировал приход весны, обновление природы, единение народа и начало нового года по солнечному календарю. Его празднование насчитывает более 5000 лет. Известно, что Наурыз праздновали еще в доисламский период, и он был связан с культом природы, обновления и плодородия. Он праздновался не только тюркскими народами, но и ираноязычными, исповедовавшими зороастризм с эпохи Персидской империи и саками. Слово "Наурыз" или "Новруз" с фарси означает "Новый день" (древнеиранские слова "ноу" – новый и "роуз" – день).



Самые ранние письменные упоминания о праздновании Наурыза встречаются у средневековых историков и путешественников, таких как Аль-Бируни (XI век), который описывал традиции народов Средней Азии и Персии. Он упоминал, что Наурыз отмечался как праздник весеннего равноденствия и имел большое значение.







Какие историки и что писали о праздновании Наурыза казахами



Сведения о праздновании Наурыза можно найти в трудах этнографов и историков. Немецкий тюрколог Василий Радлов в книге "Тюркские степные кочевники" во второй половине XIX века писал о значимости Наурыза для кочевого народа и отмечал, что этот день казахи связывали с благополучием и изобилием.



Дореволюционный русский автор Михаил Красовский в книге "Образ жизни казахов степных округов" оставил описание праздника.



"Науруз или Новый год у киргиз начинается мартом месяцем; но весну встречают в разных родах и поколениях не в одно время, потому что не в одно время начинают кочевать: одни, найдя в марте первое удобное место для общественной стоянки, колят баранов и поздравляют друг друга с наступлением весны; другие то же самое делают в апреле; третьи, очень может быть, оттягивали это время до мая, сливая весеннее ликование с Курбан-айтом; наконец, многие встречу весны вовсе не празднуют, а уж Курбан-айт непременно", - писал Красовский.



Башкирский этнограф Абубакир Диваев, живший в конце XIX - начале XX веков, писал, что казахи знали три Наурыза: 1 марта – общеказахский, 9 марта – персидский (казахи называли праздник Көктас), 12-13 марта – Казыбек-Наурыз по имени астронома, высчитавшего день начала праздника.



В 1924-25 годах советский этнограф Федор Фиельструп совершил экспедицию в Кыргызстан и собрал обширный материал по этнографии казахов и кыргызов.



В архивах XIX века есть упоминания, что праздничные мероприятия в городах и аулах Туркестана могли длиться от 7 до 15 дней. Некоторые описания сохранились в устной народной традиции – сказаниях, айтысах и легендах, где Наурыз воспринимается как священное время обновления.



Сколько дней отмечали Наурыз в XIX и начале XX века



В XIX – начале XX века Наурыз отмечался не одним днем, а мог растягиваться на неделю и даже больше, особенно в крупных аулах. Официальная дата начала праздника - день весеннего равноденствия (22 марта), но сам праздник мог начинаться за несколько дней до этой даты, а в древности праздновать начало года начинали в середине февраля, согласно сведениям этнографа Балкис Кармышевой, которая в советское время (1970-80-е годы) изучала земледельческие обряды казахов.



В одних регионах он длился 3 дня, в других – 7–10 дней. Чем крупнее был аул, тем дольше праздновали, так как надо было посетить всех родственников, соседей, устроить скачки, игры, айтысы.



Как отличались традиции празднования в регионах



В Северном и Центральном Казахстане – Наурыз до установления Советской власти казахи назвали "Ұлыстың ұлы күні" ("Великий день народа"). Северный Казахстан исторически является многонациональным регионом, поэтому Наурыз здесь отмечается с элементами разных культур. Помимо традиционных казахских обрядов, на празднике можно встретить русские, татарские и украинские мотивы.



В Западном Казахстане Наурыз называли Амал-мейрамы, Көрісу-айт или Көрісу-күн. Встреча весны начиналась 14 марта, праздник длился около трех дней, сопровождался ритуальными рукопожатиями, объятиями и словесными приветствиями. В регионе сохранились древние традиции празднования, такие как "бата беру", традиционные игры. Наурыз 21 марта здесь до возрождения праздника в независимом Казахстане не отмечался.



В Восточном Казахстане казахи назвали праздник именно Наурызом, проводились обряды очищения, скачки (бәйге) и прочее.



Жетысу и Южный Казахстан известен своим радушием и щедростью, поэтому здесь Наурыз сопровождается обильными угощениями. Особое значение имели слова "Ақ мол болсын!" ("Пусть будет изобилие молока!"). В некоторых районах Жетысу устраивали "ақ дастарқан" - специальный стол, на котором подавали только молочные продукты. Так как весна здесь наступала раньше, то во время Наурыза могли угощать остатками выдержанного зимнего кумыса (қысқы қымыз).



Историк отметила, что в каждом регионе Казахстана Наурыз имеет свои уникальные черты, но во всех уголках страны он остаееся символом весны, обновления, единства и благополучия.



Как проходило празднование по дням и какие обряды соблюдали



По словам Аксункар Абдуллиной в первый день празднования проходила подготовка, очищение (тазарту). В этот день проводилась уборка дома и двора, приготовление блюд. Также наши предки начинали посещать родственников и раздавать подарки. Для очищения жилья проводились специальные обряды: разжигали костры, окропляли водой скот и жилище, выходили в степь на рассвете для поклонения Солнцу.



В основной день праздника, 22 марта, проводилась подготовка праздничного стола (той дастарқан) с Наурыз-көже и другими угощениями. Люди исполняли обрядовые песни, проводились айтысы. Также аульчане участвовали в спортивных играх - бәйге (скачки), көкпар (игра на лошадях), аударыспақ (борьба на лошадях), қыз қуу – национальная игра, в которой юноша должен догнать девушку. Также проводился обряд бата беру – старейшины благословляли молодежь, желая им счастья, здоровья и успехов.



В следующие дни в течении трех-семи дней казахи посещали соседние аулы и продолжали угощать гостей. Также проводились дополнительные состязания и выступления акынов.



"Наурыз был календарным праздником у казахов, связанным с природными циклами и традициями предков, был неофициальным, но сакральным праздником, а сегодня он признан на государственном уровне; современный Наурыз включает элементы этнофестивалей, исторических реконструкций и театрализованных представлений, чего не было раньше. Несмотря на изменения, Наурыз сохранил свою суть – это праздник весны, обновления и единства народа", - рассказала Аксункар Абдуллина.



Как отмечали Наурыз во время запрета праздника



После установления Советской власти празднование Наурыза постепенно сошло на нет. В 1926 году его официально запретили, так как советская идеология отрицала традиционные национальные и религиозные праздники. Власти считали Наурыз пережитком прошлого и стремились заменить его советскими праздниками, такими как 1 Мая и 7 Ноября.



Несмотря на официальный запрет, народ не забыл о Наурызе. В селах и аулах люди продолжали отмечать его в кругу семьи и соседей. Празднование было не таким массовым, как раньше, но сохранялись основные традиции: готовили Наурыз-көже, собирались семьями, старшие благословляли молодежь. В юртах и домах устраивали небольшие застолья, где делились угощениями. В некоторых регионах, особенно на юге Казахстана, жители продолжали проводить көрісу – обмен приветствиями и пожеланиями на новый год. В сельских школах учителя рассказывали детям о традициях Наурыза, хотя официально этот праздник не отмечался.



В 1988 году, в период перестройки Наурыз был восстановлен в Казахстане благодаря инициативе известного государственного деятеля, министра культуры КазССР Озбекали Жанибекова. В 1991 году он получил официальный статус государственного праздника.



Как празднование Наурыза сочеталось с исламом



Историк отметила, что хотя Наурыз связан с древними традициями, ислам не отвергал этот праздник, так как он не нес в себе языческих ритуалов. В Наурыз принято раздавать угощения и помогать бедным, что соответствует мусульманскому принципу благотворительности. В канун Наурыза многие чистят дома, одеваются в новую одежду, просят прощения у родных и соседей - это напоминает подготовку к Ораза-мейрамы. Пожилые люди, особенно в аулах, часто читали Коран и просили благословения на Новый год.



Так как Наурыз отмечается 21-22 марта, а исламский календарь лунный и каждый год сдвигается на 10-11 дней назад, иногда эти события накладываются друг на друга. В таких случаях люди, соблюдающие пост, отмечали Наурыз вечером, после разговения (ауыз ашар). Наурыз-көже и другие угощения подавали после захода солнца. Если праздник выпадал на утренние и дневные часы, верующие ограничивались поздравлениями и молитвами, а праздничную трапезу откладывали до вечера.



Какие блюда традиционно готовили на Наурыз



До прихода советской власти праздничный стол казахов отличался разнообразием традиционный блюд, которые символизировали изобилие и благополучие. Главным блюдом был суп Наурыз-көже, но помимо него готовили множество других национальных угощений.



Белкөтерер – блюдо для пожилых и немощных людей. Оно состояло из высококалорийной, мягкой и вкусной еды: сливочного масла, уыз (молозива), казы (мясо с ребер конины), жент (смесь из обжаренного проса грубого помола, с добавлением сливочного масла, меда и приготовленного особым способом творога), кумыса, творога. Взамен на такое угощение принесшие его дети, соседи и близкие получали благословение и благопожелание - бата.



Ұйқы ашар ("пробуждающее ото сна") – высококалорийное, мягкое и сочное блюдо, символизирующее единство старого и нового: вяленое или копченое мясо зимнего забоя готовилось на свежем молоке; готовилось на молодежной вечеринке, ночью, накануне Наурыза, молодухами и девушками на выданье для молодых семейных мужчин и холостяков. Пока блюдо готовилось, шли развлечения: проводили игры, пели песни, молодые люди шутили по поводу назначения угощения. После вкушения блюда мужчины должны были одарить присутствующих девушек.



Наурыз-көже – главное блюдо праздника. Это особый суп, который варили из семи ингредиентов, символизирующих достаток: мясо, пшено, рис или другую крупу, молоко или айран, соль, жир и воду. В некоторых регионах добавляли сушеное мясо, кукурузу, картофель. Считалось, что чем больше человек съест Наурыз-көже, тем удачнее будет его год.



Ет (бешбармак, табақ ет) – мясо с тестом. Для угощения резали самый упитанный скот (больших баранов, лошадей). Готовили традиционный бешбармак с бульоном (сорпа), которым угощали всех гостей. Важной традицией было разделение почетных частей туши: старшим доставались голова и жамбас (тазобедренная кость), детям – ребра и позвоночник.



Қарын-бөртпе (жареные внутренности в желудке). Готовился в основном из мяса, крови и потрохов барана, которые запекали в его же желудке. Это старинное блюдо было особенно популярно на юге Казахстана.



Қуырдақ – жареное мясо с внутренностями. Готовили из свежего мяса, печени, сердца, легких и с приправами. В отличие от повседневного қуырдақ, на Наурыз его готовили из самого жирного и сочного мяса.



Түрме (жент) – сладкое блюдо. Делали из молотого проса, сливочного масла, меда или сахара. Это угощение символизировало достаток и сладкую жизнь.



Баурсақ, шелпек – традиционная выпечка. Баурсаки подавали как к мясу, так и к чаю. Шелпеки (тонкие лепешки) выпекали в большом количестве и раздавали соседям.



Қатық, май (кисломолочные продукты и масло). В северных регионах Казахстана на праздничном столе часто встречались қатық (густой йогурт) и топленое масло. Эти продукты использовались в качестве дополнения к мучным изделиям и мясным блюдам.



Также к столу подавали традиционные напитки - кумыс и шубат. В некоторых регионах перед подачей кумыс специально взбалтывали и оставляли в кожаном бурдюке на сутки, чтобы он приобрел особый вкус.



Какие обычаи соблюдали во время праздничной еды



Историк рассказала, что гостям в день Наурыза подавали самые лучшие блюда, так как считалось, что чем сытнее встретишь праздник, тем удачнее будет год. У каждой семьи обязательно был запас еды, который делился с бедными – это был важный обычай. На празднике было принято угощать всех подряд, даже незнакомых людей, потому что Наурыз – время мира и доброты. В южных регионах Казахстана также существовала традиция раздавать баурсаки и молочные продукты соседям и гостям в знак благополучия.



После запрета празднования Наурыза в 1926 году многие традиционные блюда остались в домашнем быту, но перестали ассоциироваться с конкретной датой. Однако в сельских районах Казахстана праздник продолжали отмечать в узком семейном кругу, готовя традиционные угощения и передавая обычаи следующим поколениям.



Главные песни и кюи Наурыза



Заведующая отделом Института истории и этнологии имени Валиханова рассказала, что до нас дошли как народные песни, связанные с празднованием Наурыза, так и кюи, которые исполнялись во время торжеств. Многие из них сохранились в устной традиции и были записаны этнографами, фольклористами и музыковедами.



"Наурыз жыры" – старинная песня, которую исполняли во время праздника, поздравляя друг друга и желая благополучия. В песне звучат слова о весеннем обновлении, достатке, радости и единстве народа. Исполнялась в сопровождении домбры или устно, напевно, во время народных гуляний.



"Наурыз-думан" – народная песня, исполняемая в честь Наурыза. В ней поется о приходе весны, новой жизни и счастье. Современные исполнители часто включают эту песню в репертуар праздничных мероприятий.



"Жаңа жыл" – в старину Наурыз называли Жаңа жыл (Новый год), и в народе бытовали песни с этим названием. В них желали удачи, богатого урожая, мирного года и долгой жизни.



Самые известные кюи исполнявшиеся на Наурыз. Некоторые из них имели тоже название - "Наурыз". Сохранилось несколько народных инструментальных произведений с таким названием. Они отражают атмосферу радости и торжества. Кюи Курмангазы, Даулеткерея, Дины Нурпеисовой также звучали во время празднования Наурыза, особенно веселые, жизнеутверждающие мелодии.



Нередко в честь праздника проводились айтысы (поэтические состязания), в которых акыны восхваляли весну, желали благополучия народу и соревновались в остроумии.



Был ли Наурыз главным праздником казахов



По словам историка, Наурыз действительно был одним из важнейших праздников у казахов, но не единственным. Помимо него, значимыми событиями в традиционном календаре были:



Свадебный той (үйлену той);

Поминальное застолье (ас) – устраивалось в честь выдающихся людей или предков рода на годовые поминки (жылы);

Шілдехана – праздник в честь рождения ребенка;

Құрбан айт и Ораза айт – исламские праздники, ставшие значимыми после распространения ислама.



Однако Наурыз выделялся среди всех этих праздников как всенародное торжество, связанное с природным циклом. Это был не только день застолья и веселья, но и время, когда разрешали старые обиды, начинали новый этап в жизни, помогали нуждающимся.



Святослав Антонов

Корреспондент

23 марта 2025 Источник - Tengrinews.kz

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