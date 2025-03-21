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В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет ассамблея Межпарламентского союза
11:43 23.03.2025

Руководители парламентов более 180 стран соберутся в Ташкенте

В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза, который был создан в 1889 году и объединяет боле 180 стран. Тема встречи - "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость". Откроет форум президент Узбекистана.

Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте 5−9 апреля пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза (МПС).



Как сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана в форуме ожидается участие около 2000 делегатов из 181 страны, 15 государств-наблюдателей, а также более 25 международных и межпарламентских организаций. Откроет мероприятие президент Шавкат Мирзиеев.

Основной темой ассамблеи станет "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость". Будут обсуждаться такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда, поддержка социальной инклюзии, а также повышение участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений.

Как сообщается на сайте МПС, в рамках ассамблеи созываются все другие органы союза, включая четыре его тематических постоянных комитета, Форум молодых парламентариев, Комитет по правам человека в отношении парламентариев, Комитет по вопросам Ближнего Востока и Целевую группу по мирному урегулированию войны в Украине.

Форум женщин-парламентариев МПС отметит 40-ю годовщину своего создания. В сообщении отмечаются новые вызовы правам женщин в некоторых странах и стагнация доли женщин-депутатов в мире на уровне 27,2%.

Депутаты примут резолюции о продвижении решения о двух государствах в Палестине и смягчении воздействия конфликтов на устойчивое развитие.

МПС - всемирная организация национальных парламентов, основанная в 1889 году как первая многосторонняя политическая организация в мире, продвигающая сотрудничество и диалог между всеми странами. Первая встреча МПС состоялась в том году в Париже с участием депутатов из девяти стран. Сегодня МПС объединяет 181 национальный парламент и 15 региональных парламентских органов. Ожидается, что на предстоящей ассамблее членом союза станет Белиз.

Год назад в Женеве (Швейцария) в рамках 148-й ассамблей МПС председатель Сената Танзила Нарбаева и генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг подписали соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте. Выступая на той сессии, Танзила Нарбаева отметила, что парламентарии должны вносить вклад в укрепление мира и глобальной стабильности при помощи парламентской дипломатии, а также активно защищать права уязвимых групп населения.

Источник - Газета.uz
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