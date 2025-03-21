В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет ассамблея Межпарламентского союза

11:43 23.03.2025

Руководители парламентов более 180 стран соберутся в Ташкенте



В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза, который был создан в 1889 году и объединяет боле 180 стран. Тема встречи - "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость". Откроет форум президент Узбекистана.



Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте 5−9 апреля пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза (МПС).



