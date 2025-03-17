 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 21.03.2025
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Нацбанк Кыргызстана прогнозирует на 2025 год: инфляция - 6,5%, рост ВВП - 8,2%
12:15 23.03.2025

Инфляция в годовом выражении к концу 2025 года ожидается на уровне 6,5%, - НБКР
23 марта 2025

Tazabek - При текущих складывающихся тенденциях внутреннего рынка и изменениях в экономической конъюнктуре в странах – торговых партнерах Кыргызской Республики инфляция в годовом выражении к концу 2025 года ожидается на уровне 6,5%, оставаясь в рамках установленного целевого среднесрочного показателя (5-7%). Об этом говорится в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике за IV квартал 2024 года.

Среднегодовая инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 6,9%.

Преимущественно, инфляция будет обусловлена положительным разрывом ВВП, учитывая, что экономическая активность превышает возможности роста, создавая инфляционное давление.

Дополнительным драйвером инфляции станет передача внешних инфляционных тенденций на внутренний рынок через удорожание импортируемых товаров и сырья вследствие роста цен в странах – торговых партнерах.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие могут оставаться высокими из-за глобальных факторов, таких как нестабильность поставок и неблагоприятные погодные условия, что может усилить давление на цены внутри страны.

Со стороны внутренних факторов в результате проводимой государственной тарифной политики в мае 2025 года ожидается повышение цен на электроэнергию, что окажет дополнительное влияние на инфляцию.

Реализация государственных и частных проектов в различных секторах экономики также может способствовать росту совокупного платежеспособного спроса. Наряду с этим следует учитывать возможный эффект на цены от введения обязательной маркировки бензина и дизельного топлива, а также от повышения стоимости образовательных услуг, наблюдавшейся в прошлом году.

При этом инфляционные ожидания населения сохранятся в умеренных пределах.

По итогам 2026 года значение инфляции в годовом исчислении ожидается в пределах среднесрочного целевого диапазона – 5-7%.

Основными причинами инфляционного давления могут выступить такие факторы, как ускорение инфляции в странах региона, повышенный спрос, колебания цен на мировых рынках продовольствия и на рынках нефтепродуктов.

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НБКР прогнозирует рост ВВП в размере 8,2% по итогам 2025 года
23 марта 2025

Tazabek - Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2025 году будет демонстрировать рост около средних уровней последних трех лет. Об этом говорится в отчете НБКР о денежно-кредитной политике за IV квартал 2024 года.

По итогам 2025 года реальный рост ВВП составит около 8,2%.

Ожидается, что данный прирост будет поддержан обрабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, а также сектором строительства.

Ожидается, что в 2026 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне 6,5%.

Базовый сценарий среднесрочного прогноза предполагает следующие внешнеэкономические условия развития: умеренный экономический рост стран – основных торговых партнеров и слабоположительная ценовая динамика на мировых товарно-сырьевых рынках.

Внутренние факторы развития экономики предполагают сохранение инфляционных ожиданий населения и предприятий на умеренном уровне и расширение потребительского спроса.

Отчет о денежно-кредитной политике. IV квартал 2024 года
https://nbkr.kg/DOC/17032025/000000000064042.pdf
Опубликован 17.03.2025

Источник - Tazabek
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