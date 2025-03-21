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Минтранспорта Таджикистана инициирует работы по цифровизации мультимодальных транспортных коридоров СНГ
12:27 23.03.2025

Начата работа над проектом Стратегии цифровизации мультимодальных транспортных коридоров стран Содружества Независимых Государств

ДУШАНБЕ, 23.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Министерство транспорта Республики Таджикистан планирует провести экспертную встречу в рамках председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств по вопросу разработки проекта Стратегии цифровизации мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ. Об этом сообщили в министерстве.

Напомним, что в соответствии с решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 8 октября 2024 года, с 1 января председательство в СНГ в 2025 году перешло к Республике Таджикистан.

22 января 2025 года в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске была представлена Концепция председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2025 году.

В рамках этой Концепции в транспортной сфере стран Содружества начато принятие мер по разработке проекта Стратегии цифровизации мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ. К этому процессу подключены эксперты Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), а также специалисты из транспортных и таможенных ведомств государств-участников СНГ.

Министерство транспорта Республики Таджикистан планирует провести первую тематическую экспертную встречу по разработке проекта Стратегии цифровизации мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ. Встреча будет проходить на полях Международного форума операторов "сухих портов", логистических и мультимодальных транспортных услуг, проводимого ЭСКАТО ООН 26-27 марта в столице Таиланда - Бангкоке.

Следует отметить, что в ближайшие годы ожидается дальнейший рост спроса на международные перевозки. В связи с этим устойчивая и жизнеспособная цифровая транспортная инфраструктура имеет большое значение для достижения Целей устойчивого развития. По прогнозам, к 2050 году мировой спрос на грузовые перевозки вырастет примерно на 100 процентов, а на пассажирские – на 79 процентов. Удовлетворение этого спроса на устойчивой основе является ключевой задачей для разработчиков транспортной политики.

Напомним, что Правительство Таджикистана ранее выдвинуло инициативу по созданию мультимодального транспортного коридора, соединяющего Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Исламскую Республику Иран и Турцию, из которого в дальнейшем можно будет добраться до Европы. В 2023 году Президент Таджикистана, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте заявил, что скорейшее создание транспортного коридора от Турции до Китая через страны Центральной Азии будет способствовать увеличению грузооборота между государствами.

Выступая в мае 2024 года на сессии "Развитие мультимодальных международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока" в Казани в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazan Forum", Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим отметил: "Ведется активная работа по эффективному использованию коридора "Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция", преимуществом которого является обеспечение кратчайшего маршрута от границы КНР через территории Таджикистана и вышеназванных стран, и способствует региональной экономической интеграции". По его словам, определены также 10 приоритетных торгово-транспортных коридоров, которые пересекают территорию Таджикистана с востока на запад и с севера на юг.

"Особое внимание уделяется развитию экономических и транспортных комплексных маршрутов Таджикистана, которые связывают страны Юго-Восточной Азии с Центральной Азией, Россией, Ираном, Турцией и европейскими государствами, обеспечивая доступ к морским портам", – подчеркнул глава Минтранса Таджикистана.

Источник - Ховар
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