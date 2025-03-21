Китай пересматривает "хукоу" - отменяется требование о регистрации браков по месту прописки

13:03 23.03.2025

Китай отменит ограничения на регистрацию браков по месту прописки



Пекин, 23 марта /Синьхуа/ -- Китай вскоре обеспечит общенациональный доступ к услуге межрегиональной регистрации браков после недавнего пересмотра правил, регулирующих данный процесс, сообщило в субботу Министерство гражданской администрации КНР.



Согласно новым правилам, парам больше не потребуется регистрировать брак по месту жительства или прописке, называемой по-китайски "хукоу". Вместо этого они смогут выбрать отдел регистрации по месту фактического проживания любой из сторон, что устранит значительный материально-технический барьер.



Эта реформа направлена на удовлетворение потребностей людей, которые живут или работают вдали от своих зарегистрированных мест жительства, особенно представителей молодого поколения. Ранее пары были вынуждены возвращаться на место своей прописки для регистрации брака, что создавало трудности, связанные с поездками и финансовыми расходами.



Согласно последней национальной переписи населения, в 2020 году около 493 млн китайцев проживали вне места своей прописки, что на 88,52 проц. больше по сравнению с десятилетием ранее.



Пилотная программа межпровинциальной регистрации браков стартовала в июне 2021 года и постепенно была расширена до 21 административной единицы провинциального уровня, включая Пекин, Шанхай и автономный район Внутренняя Монголия. По состоянию на февраль 2025 года около 492 тыс. пар воспользовались данной программой.



Реформа стала возможной благодаря цифровизации системы регистрации браков. Была создана общенациональная база данных о браках, что позволило органам гражданской администрации по всей стране обмениваться данными в режиме реального времени.



Для дальнейшего упрощения процесса Министерство гражданской администрации КНР планирует улучшить цифровую инфраструктуру, чтобы обеспечить онлайн-запись на прием и межпровинциальную проверку данных, что сделает регистрацию брака еще более удобной для пар по всей стране.



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РУВИКИ

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Хукоу

Хукоу (кит. трад. 戶口, упр. 户口, пиньинь hùkǒu) - система регистрации домохозяйств, используемая в материковом Китае.

Хукоу берет свое начало в древнем Китае и означает включение человека в систему государственной регистрации (kou буквально означает "рот", что происходит от практики рассмотрения членов семьи как "ртов для кормления").

Усилия центрального правительства по сдерживанию миграции стали основным фактором быстрого развития китайской экономики. Жесткий контроль над миграцией в городские районы помог предотвратить возникновение ряда проблем, с которыми сталкиваются многие другие развивающиеся страны: например, появление трущоб за пределами городских районов из-за массового притока людей, ищущих работу, или плохое состояние здоровья из-за высокой плотности населения. Несмотря на многие недостатки, способность системы хукоу поддерживать стабильность способствовала экономическому подъему Китая.