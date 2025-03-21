 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Климатическая истерия как политический инструмент. Разгром "зеленых" начался с Greenpeace, - Игорь Мальцев
13:52 23.03.2025

Разгром "зеленых" начался с Greenpeace
Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист
21 марта 2025

Мы давно уже поняли, что эко-движение, климатическая повестка и всяческий "зеленый поворот" являются сугубо политическими таранами, не имеющими ничего общего с заявленными целями. Но группы граждан типа "активисты" считали, что Демпартия США и глобалистские структуры победили в этом мире навсегда и поэтому все можно. При полной поддержке левых СМИ, а других уже в той же Европе не осталось. Ну кто знал, что политический курс вдруг сменится с самого "верха", если точка отсчета – Капитолийский холм. И тем более что прекратится финансирование всей этой квазиидеологии со стороны USAID.

Но, как говорил герой Ильфа и Петрова, "надо было знать".

Все же знают радужных воинов за все хорошее – Greenpeace? Контора с непрозрачным финансированием, которая успела уже в 1980-е так достать французов, что они затопили их судно Rainbow Warrior. Но это было до того, как Greenpeace тотально приступил к обслуживанию заказчиков из разных секторов экономики, а их зеленые флаги превратились в символ перелома простых граждан об коленку во имя самой высокой цели. Которая выглядит несколько бесчеловечно – климат и экология превыше человека. И как идеал – пустая и чистая Земля, где все умерли от голода. Впрочем, гринписовцы и подобные им граждане-активисты считают, что они будут жить вечно. И климатическая истерия лишь помогла господам ощутить себя неприкасаемыми.

Но на каждого климатического активиста на зарплате пришелся народный избранник Д. Трамп. И тут внезапно судебная власть перестала покрывать все, что творит Greenpeace. И они только что получили огромную оплеуху.

"Коллегия присяжных из Северной Дакоты постановила, что Greenpeace должна выплатить компании Energy Transfer более 660 млн долларов за протесты против трубопровода Dakota Access. Energy Transfer обвинила Greenpeace в клевете, нарушении порядка и ущербе имуществу во время протестов, которые проходили в Стэндинг-Роке в 2016-2017 годах".

Неплохо поработали активисты, не правда ли? Но если они только одной компании и штату нанесли ущерба на 660 млн, то на сколько они нанесли ущерба в остальном мире? Например, нападение на нефтяную платформу Газпрома (дело Arctic Sunrise) и так далее. Если не только американские суды начнут честно выполнять свои обязанности, то никакому Соросу за них не расплатиться. Но визжат по поводу банкротства они уже сейчас. И громко. Грозят апелляциями и т. д.

Господа активисты не поняли еще, что ветер переменился.

Кстати, о ветре и ветроэнергетике. Вдруг оказалось, что все эти поля ветряков, убивающие ландшафты и живность, не только голимая финансовая пирамида, но и просто нефункциональны, особенно для промышленности. Когда об этом говорили инженеры – им затыкали рты и обзывали теоретиками заговора, потому что партия велела ставить ветряки. То есть чистая политика. И только теперь – совершенно вдруг – на страницы газет, наконец, попадают чудовищные факты всей этой ветроэнергетики.

Ну кто знал, что иногда ветер не дует? А иногда дует слишком сильно… Немецким зеленым министрам невдомек, что иногда солнца не видно сквозь тучи неделями – и в это время тысячи квадратных километров земли, покрытых солнечными батареями, совершенно бесполезны. А еще их надо мыть. А еще они выходят из строя довольно быстро – и все это надо утилизировать так же, как гигантские лопасти ветряков. Но никто не знает, как это делать – потому что левацкие СМИ всем рассказали, что эти технологии – чудо чудесное, и нечего тут наводить тень на селеновый плетень. И теперь гигантские земельные площади занимают обломки в ожидании чудесного избавления.

И еще все вдруг узнали то, что раньше знали только те, кто учился в школе – нет технологии аккумулирования больших объемов электроэнергии. И те умники, кто пытался это объяснить безумцам из правительств, сразу становились буквально врагами народа.

Ну что поделать, если в начале своей карьеры даже такой интеллектуал, как министр иностранных дел ФРГ Бербок, сказала, что электричество хранится в розетке. Партия "Зеленых" сказала "в розетке" – значит, в розетке.

С розетками тоже нехорошо получилось. Сначала всех пересаживали с бензиновых на дизельные двигатели, и государства доплачивали за переход. Потому вдруг в рамках климатической истерии вспомнили об электрокарах, которые созданы еще в конце ХIХ века, и государства стали доплачивать за их приобретение.

Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда. И да – это электричество тоже надо брать из розетки. А для этого надо запускать угольные и газовые электростанции, проклятые и закрытые за грязь и климат. Потому что самые зеленые – атомные – станции закрыты по политическому решению партии. Или надо покупать электричество с атомных станций в тех странах, которые обладают ядерной энергетикой. Эта философия "только не у меня на заднем дворе" – невероятно лицемерная.

Да вся зеленая и климатическая повестка – невероятно лицемерная. Когда икона борьбы Грета Тунберг срывала с занятий тысячи школьников для протеста "Пятницы для будущего" (за что, например, в ФРГ по закону полагается штраф родителям), никого никакие законы не волновали. Но стоило Грете что-то вякнуть по поводу Израиля и Палестины, как она стала "антисемиткой" и нет ей больше демонстраций. Никакой свободы врагам свободы.

Когда-то леволиберальные круги молились на вундеркинда Маска и его "Теслу" – как иконического автора иконической "экологичной" машины. Но стоило Маску купить Twitter (заблокирован в России) и запретить левацкую цензуру, как все стало плохо. А уж блокирование денег на поддержку ценностей от USAID полностью вскрыло террористическую природу людей с хорошими лицами – когда они в отместку побежали жечь дилерские центры "Теслы", терроризировать владельцев данной машины, сливать их персональные данные в интернет, стрелять по машинам и гадить везде, где только можно.

И тут началась политическая торговля в ФРГ – уходящий парламент, то есть люди, которые по факту досиживают переходный этап после внеочередных выборов и которых уже завтра не будет в Бундестаге, начинают собирать деньги на войну Украине, а по сути – на войну с Россией, нарушая все свои же законы. И для того, чтобы "Зеленые" проголосовали за милитаризацию Германии, кандидат в канцлеры (даже не сам канцлер) Мерц выдает 100 млн партии "Зеленые" на ту самую "защиту климата", которая уже давно идет обязательной строкой с поддержкой ЛГБТ, деколонизацией, русофобией и защитой нелегальной миграции. Пакет имени господина Шваба и его давосских дружков. Так что опять вся эта "зелень" не более, чем политический инструмент.

А тем временем Д. Трамп выходит вместе со своей страной из Парижского соглашения по климату, которое не более, чем доильный аппарат для вытягивания дополнительного неконституционного налога со всех стран, кто имел глупость присоединиться к самой значительной афере века.

Источник - Взгляд
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