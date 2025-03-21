Эрдоган пошел ва-банк: зачем турецкий лидер сам спровоцировал "майдан", - Камран Гасанов

14:10 23.03.2025 Эрдоган пошел ва-банк: зачем турецкий лидер сам спровоцировал "майдан"



Камран Гасанов

21 марта 2025



19 марта в Турции арестовали самого популярного оппозиционного политика. 53-летний Экрем Имамоглу обвиняется в коррупции и поддержке террористических организаций. Помимо того что он видный оппозиционер, Имамоглу с 2019 года занимает ключевую должность мэра Стамбула.



В свое время президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил: кто контролирует Стамбул - контролирует Турцию. Потому что на Олимп политической власти действующий президент пришел с той же позиции градоначальника Стамбула. Теперь на эту тропу вступил молодой и амбициозный Имамоглу.







На роль главного оппозиционера Имамоглу выбился как раз после муниципальных выборов 2019 года. Тогда он баллотировался от Республиканской народной партии (РНП) - это партия основателя турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Имамоглу смог обойти претендента от правящей "Партии справедливости и развития", экс-премьера Бинали Йылдырыма и победил с разницей в 20 тысяч голосов.



Но тут на сцену вышел Эрдоган, обвинил Имамоглу в краже голосов, ЦИК пересчитал их и присудил победу Йылдырыму. Однако тут вмешалась улица. Под давлением протестов результаты голосования были аннулированы, и на повторных выборах Имамоглу одержал уверенную победу.



Триумф Имамоглу, с одной стороны, сделал его явным лидером РНП и прямым конкурентом Эрдогана на будущих президентских выборах, с другой - создал помехи для его дальнейшей карьеры.



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После того как политик назвал решение ЦИК отменить первые выборы в Стамбуле "глупостью", его обвинили в оскорблении власти, начали судебные расследования и в конце 2022 года приговорили почти к трем годам тюрьмы.



Имамоглу также запретили заниматься политической деятельностью. Отчасти из-за этого на президентских выборах 2023 года альянс оппозиционных партий не рискнул выдвинуть его своим главным кандидатом.



Ради справедливости стоит признать, что Имамоглу не меньше, чем Эрдогана, не любят и внутри его родной партии. Он являлся конкурентом экс-лидера РНП Кемаля Кылычдароглу и мэра Анкары Мансура Яваша. Кылычдароглу даже предпочел проиграть на выборах президента, чем идти в фарватере мэра Стамбула.



В то же время поражение, причем не только на президентских, но и на парламентских выборах, заставило республиканцев задуматься об обновлении.



Кылычдароглу отодвинули с поста председателя, а новым лидером стал Озгюр Озель, отдающий предпочтение как раз Имамоглу.



Весной 2024 года, когда ПСР Эрдогана впервые проиграла муниципальные выборы, Имамоглу переизбрался на пост мэра Стамбула и еще больше усилил свое влияние в стране и внутри партии.



Сейчас оппозиционеры настаивают на проведении досрочных выборов и критикуют власть за сохраняющийся кризис национальной валюты. Но им нужно определиться с кандидатом, и Озель месяц назад предложил провести "праймериз". Имамоглу имеет высокие шансы победить, поэтому еще один крупный оппозиционер - мэр Анкары Яваш - выступает против.



Почувствовавший свои силы и поддержку функционеров партии, Имамоглу 8–9 марта официально вступил в борьбу за пост президента. Он начал разъезжать по стране, начав с Измира, который назвал "городом первого выстрела и последней победы".



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Забирающий власть и популярность в среде республиканцев Имамоглу становится "камешком в ботинке" Эрдогана. Для президента Турции нынешний срок - последний, в 2028 году ему придется уйти.



А с преемником все очень сложно.



Одно время таковым считался глава МВД Сулейман Сойлу, но он дискредитировал себя в пандемию. Сыновья тоже не годятся, потому что были замешаны в различных коррупционных скандалах.



Пророчили еще зятя Берата Албайрака, но в 2020 году он ушел с поста министра финансов по состоянию здоровья, хотя более похоже на правду то, что он не справлялся с кризисом и инфляцией.



В прошлом году западные СМИ останавливали свои взоры на другом зяте президента - разработчике беспилотников Сельджуке Байрактаре. Есть еще опытнейший экс-глава разведки и нынешний глава МИД Хакан Фидан.



Но смогут ли они тягаться с Имамоглу?



В правящей партии сейчас идут разговоры о возможности проведения досрочных выборов, чтобы выдвинуть Эрдогана еще на один срок.



1 марта помощник председателя ПСР и глава комитета парламента по цифровым СМИ Хусейин Яйман заявил, что внеочередные выборы могут пройти в ноябре 2027 года, и кандидатом от ПСР будет Эрдоган.



Хотя у последнего в конкуренции с Имамоглу шансов больше, чем у остальных, но даже для него борьба на выборах - риск. С 2016 года и после попытки госпереворота Эрдоган начал масштабные чистки в стране, арестовав многих журналистов, оппозиционеров и политиков, включая лидера прокурдрской партии Селахаттин Демирташ.



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Эрдоган изменил конституцию и расширил президентские полномочия, сделав Турцию не парламентской, а президентской республикой. Экспансионистская внешняя политика и достижения в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе вкупе с противопоставлением Турции Западу помогали Эрдогану сохранить власть на следующих выборах.



Однако затянувшийся финансово-экономический кризис, обостренный землетрясениями 2023 года и проблемой сирийских беженцев, били по репутации власти. Поражение правящей партии на региональных выборах 2024 года - тревожный звоночек.



Комментируя задержание Имамоглу, Эрдоган и руководители ПСР отрицают свое вмешательство и ссылаются на независимость судебной системы.



В вину мэру Стамбула ставится не только оскорбление ЦИК, но и мошенничество в крупных размерах, взяточничество, манипуляции при проведении тендеров, злоупотребление полномочиями и сотрудничество с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).



Если первые пункты обвинения предстоит еще доказать, то по взаимодействию РПК уже есть конкретные факты. На региональных выборах Имамоглу пошел на тактический альянс с прокурдской Демократической партией народов (ДПН), многих лидеров которой арестовали по обвинению в сотрудничестве с РПК.



Вместе с Имамоглу задержаны по обвинению в коррупции еще 100 человек, так что формально Эрдоган может заявлять об отсутствии политической подоплеки.



Однако, как бы ни пыталось правительство самоустраниться от процесса, все равно все стрелки указывают на самый верх. Поскольку Иамамоглу стал сильно мешать Эрдогану и угрожает разрушить выстраиваемую им исламистскую модель общества и неоосманскую внешнюю политику.



Арест Имамоглу нес в себе большой риск, ведь это самый популярный оппозиционер, а светское население больших городов и так недовольно Эрдоганом из-за низких зарплат и высоких цен.



Складывается впечатление, что президент сам провоцирует турецкий "майдан".



И первые признаки бархатной революции уже налицо. Уже второй день тысячи людей выходят на протесты в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах, а те, кто остается дома, проводят флешмобы с выключением и включением света и стуком по кастрюлям.



Зачем Эрдогану так рисковать?



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Вероятнее всего, он понимает, что если досрочные выборы состоятся, то Имамоглу может и победить. Арест оппозиционера может эскалировать ситуацию, создав образ "сакральной жертвы", но если президент сможет выстоять и перед этим вызовом, то дальше уже будет легче.



У президента Турции за плечами богатый опыт борьбы с госпереворотами.



Он удержал власть во время протестов в парке Гези в 2013 году, через три года смог подавить мятеж военных и обыграть Фетхуллаха Гюлена. В то время внешняя поддержка оппозиции и внутреннее сопротивление Эрдогану были выше. Сейчас Гюлена нет в живых, оппозиционные СМИ в стране ограничены, а работа западных НПО и НКО лимитирована.



В Соединенных Штатах у власти находятся не демократы, активно поддерживающие Имамоглу и его партию, а циничный борец с Агентством США по международному развитию (USAID) Дональд Трамп.



Если раньше европейцы мешали Эрдогану и критиковали его из-за нарушения свободы слова, прав человека и демократических процедур, то сейчас ЕС вынужден дружить с Турцией для укрепления своей обороноспособности перед лицом "российской угрозы".



В сухом остатке экстремальность последствий ареста главного оппозиционера компенсируется растущей зависимостью Европы от Эрдогана и антиглобализмом Трампа. При этом переоценивать или недооценивать каждый из этих двух факторов было бы недальновидно.



"Майданные" же настроения могут быть нивелированы активностью ядерного электората президента, который однажды уже проявил себя во время военного путча 2016 года.



С другой стороны, несмотря на выкручивание рук USAID администрацией Трампа и высокий интерес Европы к турецкой армии, глобалистские структуры все еще сильны и в меру независимы.



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Трамп начал лишать власти USAID только недавно, но многолетняя работа этой структуры, финансируемого ей "Национального фонда демократии" (NED), его "брата-близнеца" в лице Европейского фонда за демократию (EED), "Голоса Америки"* и многих других организаций может еще долго и по инерции влиять на политические процессы в странах Евразии.



Не стоит сбрасывать со счетов пускай и ограниченный, но все же важный эффект внешнего давления - ФРГ, Франция и многие страны Евросоюза осудили арест Имамоглу. Критика главного торгового партнера Турции обрушила курс лиры.



Так что, решившись на арест Имамоглу, Эрдоган пошел ва-банк. Либо он нанесет сокрушительный удар и сломает хребет оппозиции, устранив самого опасного ее лидера, либо превратит мэра Стамбула в героя.



В 1990-х в аналогичную ситуацию угодил и сам Эрдоган.



Его, тоже мэра Стамбула, посадили за религиозные стихи, что, однако, сделало его еще популярнее. Выйдя на свободу, он основал Партию справедливости и развития, с которой триумфально выиграл на выборах 2002 года. И на этом сходства не заканчиваются.



Еще одно сходство Имамоглу с Эрдоганом состоит в том, что оба в молодости собирались стать футболистами. Только вот, кто из них кому в конечном счете забьет победный гол, на данный момент предсказать не решится никто.



*СМИ, выполняющее функции иностранного агента Источник - REGNUM

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