Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи

14:29 23.03.2025

Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.



ТАШКЕНТ, 23 марта - Sputnik. Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи. Центр исламской цивилизации при Кабмине республики создаст их электронный каталог, сообщает пресс-служба центра.



"В Узбекистане планируется создать электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" для научного изучения рукописей исламской науки и культуры и представления их широкой общественности. Реализацию данного проекта предполагают осуществить Центр исламской цивилизации и Международная исламская академия Узбекистана", - говорится в сообщении.



В рамках проекта соберут и оцифруют исламские рукописи, распространенные по всему евразийскому региону.



Это позволит сохранить уникальные научные труды, обеспечить их всестороннее исследование и передачу будущим поколениям. Благодаря электронному каталогу исследователи получат возможность прямого доступа к исламским рукописям.



Электронный каталог "Евразийские исламские рукописи" послужит популяризации богатого научного наследия Узбекистана в мировом масштабе, развитию научных исследований в области исламской культуре и истории, укреплению международного сотрудничества, добавили в пресс-службе.