23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду по пакту Урбшиса-Риббентропа

14:49 23.03.2025

23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду.



Линкор Deutschland в сопровождении 40 военных судов доставил в Клайпеду Гитлера.



Он обратился с приветственной речью к немецкому населению города, а затем принял военный парад.



Если бы Литва накануне не приняла ультиматум Гитлера и вступила в бой за город, Вторая мировая война началась бы в этот день, а не 1 сентября 1939 года в Польше.



