|23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду по пакту Урбшиса-Риббентропа
14:49 23.03.2025
23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду.
Линкор Deutschland в сопровождении 40 военных судов доставил в Клайпеду Гитлера.
Он обратился с приветственной речью к немецкому населению города, а затем принял военный парад.
Если бы Литва накануне не приняла ультиматум Гитлера и вступила в бой за город, Вторая мировая война началась бы в этот день, а не 1 сентября 1939 года в Польше.
Соглашение, о котором не любят вспоминать в Литве.
Сегодня в Европе принято обвинять СССР в подписании пакта о ненападении (Молотова-Риббентропа) с нацистской Германией.
Но раньше такой документ немцами был подписан именно с Литвой - 22 марта 1939 года.
В договоре между Литовской республикой и Германским рейхом (пакт Урбшиса-Риббентропа) всего 5 статей:
- три посвящены передаче немцам города Клайпеда (Мемель) и Клайпедского края;
- две - обязательства не использовать друг против друга силу и не поддерживать третьи стороны в возможном конфликте.
Литовцы приняли ультиматум Гитлера и 23 марта без боя отдали свой тогда второй по величине город.