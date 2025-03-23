Все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС. Глава Узатома Азим Ахмедхаджаев на канале "Alter Ego"

19:37 23.03.2025 Все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС



Alter Ego. Все про Узбекистан

23 мар. 2025 г.



Это свершилось. Глава Узатома Азим Ахмедхаджаев пришел ко мне в подкаст и мы обсудили все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС.







Самое важное из выпуска в таймкодах ниже:

00:00:00 в этом выпуске

00:01:27 тренды атомной энергетики

00:04:37 проблемы газа в Узбекистане

00:08:17 преимущества атомной энергии

00:10:45 почему решили строить малую АЭС

00:13:35 "строительство АЭС - это триггерный проект"

00:16:22 о жестких стандарты безопасности

00:18:23 почему именно российские технологии?

00:23:45 "мы опережаем график" - о сроках

00:27:52 о санкциях против России

00:31:42 Чернобыль и Фукусима

00:38:49 "АЭС - вопрос энергетической безопасности"

00:40:15 история узбекского атома

00:45:59 "Тузкан не будет задействован в охлаждении"

00:47:53 про окончательную стоимость

00:53:10 откуда деньги

00:57:39 о тарифах на электроэнергию

01:03:39 локализация

01:06:01 участие Saneg

01:09:19 развитие урановой отрасли

01:10:23 о хранении отработанного ядерного топлива

01:12:12 отношение местного населения к АЭС

01:16:02 есть ли вред для экологии

01:17:44 срок эксплуатации АЭС

01:19:21 где могут построить крупную АЭС

01:20:03 из экспортеров в импортеры газы

01:23:06 видение и подход президента

01:26:37 плохая культура потребления газа

01:29:53 АЭС в регионе

01:33:31 Зависимость от РФ



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Глава "Узатом": российский реактор малой АЭС в Узбекистане - не эксперимент, а проверенная технология



Выбор российской технологии для строительства малой АЭС в Узбекистане обусловлен соглашением от 2018 года и наличием опробованных решений, заявил глава "Узатом". Он подчеркнул, что страна не станет полигоном для экспериментов - водо-водяной ядерный реактор России адаптирован для наземных станций.



Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев в интервью проекту Alter Ego рассказал, почему Узбекистан решил строить малую атомную электростанцию совместно с Россией и почему не был проведен международный тендер.



По словам Ахмедхаджаева, решение о строительстве было принято еще в 2018 году. Тогда же между Узбекистаном и Россией было подписано межправительственное соглашение. Позже стороны пришли к выводу, что развитие атомной энергетики страны начнется с проекта малой АЭС.



"Так как у нас были договоренности с Российской Федерацией на тот момент, мы продолжили реализацию уже достигнутых соглашений и планов. Плюс ко всему была проделана огромная работа по изыскательным мероприятиям на площадке. Если бы мы сейчас выбрали другую технологию, все пришлось бы начинать заново", - отметил глава агентства.



Он подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной, обладающей референтной (опробованной) технологией малой атомной энергетики. "Эти реакторы уже более 60 лет используются на атомном флоте. Сейчас они адаптированы для наземного использования", - пояснил Ахмедхаджаев, добавив, что аналогичные проекты в других странах пока находятся только в стадии разработки.



В основе малой АЭС в Узбекистане лежит водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который использовался в атомных ледоколах, но наземная АЭС с этими реакторами еще не построена.



На вопрос о том, не станет ли Узбекистан экспериментальным полигоном для этой технологии, глава агентства ответил, что такого риска нет.



"А в чем разница? Вот вы мне как обывателю скажите. В чем разница, что [реактор] на воде, что он на земле? Это реактор, который помещается в станцию, и, по сути, процесс выработки электроэнергии у него один и тот же - что он делает это на атомном флоте, что на суше", - отметил он.



"Это уже технология, адаптированная под наземную реализацию. И ощущение о том, что мы как полигон какой-то, на котором Узбекистан используются для применения новой технологии… Это не новая технология. Она уже использовалась, поэтому ее называют референтной, потому что она уже имеет опыт использования", - подчеркнул Ахмедхаджаев.



По его словам, отличие лишь в том, что реакторы, применявшиеся ранее на флоте, адаптированы для наземной эксплуатации, а "принцип работы остается тем же".



Отвечая на вопрос о проведении тендера и сравнении с Казахстаном, глава "Узатом" отметил, что в Узбекистане законодательство не требует проведения референдума для таких решений.



"У нас по Конституции такого требования нет. Плюс президент страны - это лицо, которому доверили управление страной большинство населения. Я считаю, что он вправе принимать решения подобного рода. Тем более все решения принимаются после глубокой аналитики", - сказал он.



Ахмедхаджаев также прокомментировал мнение о том, что процесс идет медленно. "Я бы сказал, что здесь „семь раз отмеряют, один раз отрезают". Даже не семь, а 70 раз. Сейчас, возможно, кажется, что принимаются нестандартные или несвоевременные решения - зачем, мол, атомная станция. Но поверьте, история потом покажет, что такого рода решения были приняты вовремя и продемонстрируют свою высокую эффективность в будущем", - заключил он.



Глава Агентства по атомной энергии в феврале отмечал, что Узбекистан создаст международный консорциум для строительства малой АЭС. Строительство таких станций рассмотрят и в других регионах страны. По его словам, реформы президента требуют большого количества электроэнергии, и атомная энергетика способна обеспечить развитие экономики.



Власти Узбекистана планируют построить малую АЭС к 2035 году, где генеральным подрядчиком выступает российская корпорация "Росатом".



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"Не кнопка, которую нажмут из России". Глава "Узатом" - о независимости проекта АЭС в Узбекистане

Узбекистан не может обойтись без АЭС, считает глава "Узатом" Азим Ахмедхаджаев. По его словам, станция укрепит энергетическую безопасность страны. Проект с участием России не ставит Узбекистан в зависимость, сказал он. АЭС будет принадлежать стране и управляться местными специалистами.



Директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев заявил, что Узбекистан не может обойтись без строительства атомной электростанции. В интервью проекту Alter Ego он подчеркнул, что АЭС - вопрос энергетической безопасности страны.



По его словам, отказ от атомной энергетики означал бы дальнейший рост зависимости от импорта угля и газа, что негативно сказывается и на экологии, и на экономике.



"Давайте будем продолжать импортировать высококалорийный уголь, сжигать его, отравлять нашу экологию. И давайте будем импортировать десятки миллиардов кубов газа и тратить на это деньги. можно построить несколько станций, удешевить электроэнергию и просто быть независимыми с точки зрения энергетики. Будем ли мы независимыми с точки зрения энергетики? Однозначно да", - сказал Ахмедхаджаев.



Он отметил, что участие России в проекте не означает зависимости от одной страны.



"Ядерный остров действительно будет российским, так как эта технология является самой надежной и проверенной. При этом автоматизированная система управления станции будет использовать европейские технологии, а турбинное оборудование - европейского или китайского производства", - сказал он.



Станция будет находиться в собственности Узбекистана и управляться узбекскими специалистами. "Это не так, что у России есть какая-то кнопка, которую они нажмут, и что-то произойдет на этой станции", - подчеркнул он.



"Да, генподрядчиком будет „Росатом", но, тем не менее, они не пытаются нас как-то ограничить. Мы строим и все, и мы решаем, как там будет. Это абсолютно транспарентный и открытый процесс. Не так, что кота в мешке привезли, поставили нам и сказали: работайте. Мы во всех процессах принимаем решения и мы не видим какую-то попытку нас ограничить, склонить к чему-то конкретному", - заявил директор "Узатом".



По его словам, в процессе выбора технологий учитываются разные предложения.



"Это живой процесс обмена мнениями. Мы тоже высказываем свои опасения, свои мнения, и они принимаются, обсуждаются. Поэтому это не автомобиль, который привезли и потом со спутника отключили, когда надо и использовали как рычаг геополитического влияния", - добавил глава агентства.



Он также сообщил, что по поручению президента Узбекистан изучает не только российские технологии, но и разработки других стран. В частности, страна следит за проектами маломодульных реакторов США, которые строят первую такую станцию в Канаде, однако у них пока нет референтных (опробованных) АЭС малой мощности.



"Мы планируем присоединиться к определенным программам Америки и готовить специалистов по работе на их технологиях. Потому что там тоже есть свои интересные решения. Мы тем самым будем производить определенную диверсификацию нашей атомной отрасли. Это будут и российские, и американские технологии. Корейские технологии очень интересные. Опять-таки, это все маломодульные станции", - отметил он.



Ахмедхаджаев подчеркнул, что мнение о том, что Узбекистан окажется под влиянием одной страны, необоснованно.



Узбекистан также заранее приступил к подготовке местных кадров для управления станцией. С 2019 года в стране работает ташкентский филиал российского МИФИ, который готовит специалистов в сфере ядерной энергетики.



"Я сам поехал туда в один из первых дней работы, чтобы пообщаться со студентами и понять, что за люди там готовятся. И в хорошем смысле слова был в шоковом состоянии… Почему? Потому что я увидел тот свет молодежи, стремление молодых талантов к познанию этой науки. Я вышел оттуда, знаете, со спокойным чувством", - рассказал глава агентства.



Ахмедхаджаев напомнил о многолетней истории ядерной науки в Узбекистане и подчеркнул роль президента Шавката Мирзиеева в возобновлении работы Института ядерной физики. Сегодня страна занимает лидирующие позиции в производстве ряда радиофармацевтических препаратов и изотопов.



"Наш йод-125 покрывает 80% мирового потребления и по чистоте в 10 тысяч раз превосходит российский аналог", - отметил он.



Ахмедхаджаев подчеркнул, что развитие атомной энергетики - это продолжение работы поколений отечественных ученых, а критика этих усилий "дезавуируют тот труд, те результаты, которые были достигнуты нашими учеными".



В интервью он также указал, что выбор российской технологии для строительства малой АЭС в Узбекистане обусловлен соглашением от 2018 года и наличием опробованных решений. Глава агентства подчеркнул, что страна не станет полигоном для экспериментов - водо-водяной ядерный реактор России адаптирован для наземных станций.



- Контракт на сооружение АСММ был заключен 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией "Атомстройэкспорт" (инжиниринговое подразделение "Росатома") в рамках визита в Ташкент президента России Владимира Путина. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.

- Президент Шавкат Мирзиеев назвал "жизненно важным" проект строительства малой АЭС. "С учетом наличия больших собственных запасов урана и экспорта его в третьи страны для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития страны", - сказал он.

- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ввод станции планируется "поэтапно, помодульно" с 2029 по 2033 годы. Малая АЭС будет с водо-водяными ядерными реакторами РИТМ-200Н, которые использовались в атомных ледоколах, но еще не построена ни одна наземная АЭС с этими реакторами.

- 10 сентября дирекция по строительству АЭС и "Атомстройэкспорт" подписали протокол о начале работ по проекту станции. Это означает старт активной фазы подготовительных работ на стройплощадке и разработку проектной документации.



Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее заявил, что Узбекистану все равно нужна крупная АЭС. Ее строительство возможно до 2040 года. Источник - Газета.uz

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