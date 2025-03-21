Тьма над Тегераном: Белый дом и Пентагон обсуждают приоритетные цели, - Алексей Михайлов

21:13 23.03.2025

Тьма над Тегераном: Белый дом и Пентагон обсуждают приоритетные цели

Как будет проходить американская военная операция против Ирана



Алексей Михайлов



США резко усиливают свои силы на Ближнем Востоке. В ближайшее время там будет развернута еще одна авианосная ударная группа. Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет. Сейчас в регионе уже действует американский "плавающий аэродром" "Гарри Трумен" с кораблями сопровождения. На помощь им из Восточно-Китайского моря идет "Карл Винсон" со своим эскортом.



Ожидается, что переход "Винсона" займет от двух до трех недель. Резкое усиление сил в регионе проходит на фоне начавшейся американской военной операции против хуситов. Сейчас основную боевую нагрузку несет авиационная группа "Трумена". Ее палубные истребители-бомбардировщики F-18 "Хорнет" ежедневно наносят удары по территории Йемена. С приходом "Винсона" американские силы в регионе кратно возрастут.



Дополнительные самолеты на Ближний Восток начали перебрасывать и американские ВВС. Уже на следующей неделе ожидается перелет не менее десятка истребителей F-35. Правда, точное место базирования "Пингвинов" Пентагон не разглашает.



ВВС США развернули в регионе несколько эскадрилий многофункциональных истребителей F-15E "Страйк Игл". Эти машины предназначены для нанесения массированных ударов высокоточным оружием. Каждый "ударный орел" может нести на борту более десятка управляемых бомб и ракет.



За последнюю неделю резко возросла активность американской разведывательной авиации. Самолеты RC-135, P-8 "Посейдон", а также высотные стратегические беспилотники RQ-4 "Глобал Хок" выполняют полеты непрерывно. И следят они не за территорией Йемена. Их цель - Иран.



Резкое усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке, жесткие заявления со стороны Белого Дома и самого Дональда Трампа, а также непрерывная работа самолетов-разведчиков говорят о том, что Вашингтон, возможно, готовит военную операцию против Ирана.



Очевидно, что целью этой операции вряд ли станет сухопутное вторжение на территорию Исламской республики. В то же время стянутые в регион силы говорят о том, что можно ожидать массированных авиационных ударов. Попробуем предположить, какие цели ставит перед собой Вашингтон, хватит ли у него ресурсов и чем сможет ответить на это Иран.



"Карл" спешит на помощь



Итак, на Ближнем Востоке уже развернута авианосная группа во главе с "Гарри Труменом". На его борту сразу пять эскадрилий "Хорнетов", причем одна специально подготовлена и оснащена для борьбы со средствами ПВО.



У "Карла Винсона", который скоро придет на усиление, авиационная группа сильнее. В ее составе более десятка новейших истребителей F-35C в палубном варианте.



Но надо учитывать, что "Трумен" не так давно столкнулся с грузовым кораблем и был отправлен в Грецию на ремонт. Часть повреждений авианосца устранили, но полностью его не восстановили.



Поэтому на Ближнем Востоке "плавучий аэродром" пробудет до конца апреля. С учетом того, что "Винсону" нужно две-три недели на переход, то вдвоем авианосцы будут действовать примерно 10−14 суток. А потом "Трумен" уйдет в Соединенные Штаты.



Как уже было сказано, ВВС США развернули в регионе три эскадрильи самолетов F-15E "Страйк Игл". Предположительно, еще на прошлой неделе две перелетели из Великобритании на авиабазы в Кувейте и Саудовской Аравии.



Третья эскадрилья на постоянной основе находится в Джибути на базе Кэмп-Лемонье. Но ее также усилили дополнительными самолетами.



F-35 американских ВВС также будут переброшены с территории Англии. Точное место их новой дислокации пока неизвестно, но, скорее всего, это будут кувейтские или саудовские военные объекты.



Также, в настоящее время в Великобритании действует группа бомбардировщиков В-52. В ее составе шесть машин. Причем, "Суперфортрессы" уже неоднократно выполняли полеты на Ближний Восток. Маршруты проходили в том числе вдоль границы с Ираном.



Зенитная боязнь



Силы американской группировки сравнительно невелики. Но в ее составе значительное число самолетов-носителей дальнобойных высокоточных авиационных средств поражения и крылатых ракет. Более того, Пентагон впервые сконцентрировал такое количество "невидимок" F-35.



Это означает, что подавляющее большинство ударов по Ирану будет наноситься из-за пределов воздушного пространства Исламской республики. Американское командование явно высоко оценивает возможности иранской системы ПВО.



Примечательно, что даже для ударов по территории Йемена Пентагон отказался от использования обычных управляемых авиационных ракет и бомб с лазерной системой наведения.



На кадрах взлета ударных самолетов с борта "Гарри Трумена" хорошо видно, что под крыльями F-18 висят дальнобойные боеприпасы AGM-154 JSOW или крылатые ракеты AGM-158. Даже против хуситов американское командование предпочитает работать с как можно большего расстояния.



Можно предположить, что операция против Ирана будет проходить по следующему сценарию. Палубные истребители-бомбардировщики, а также "сухопутные" F-15E и В-52 будут наносить удары по позициям ПВО, выявленным радиолокационным станциям, а также пунктам управления. Цель - дезорганизация иранской системы противовоздушной обороны. Основные же удары по заданным объектам будут наносить истребители F-35 ВВС и ВМС США.



Это означает, что атака на Иран будет мощной, но кратковременной. Возможно, одна-две недели. Поэтому выбить значительное количество целей на иранской территории не получится. Очевидно, Пентагон выберет самые приоритетные, с точки зрения Белого Дома, объекты.



Скорее всего, это будут предприятия и институты атомной промышленности. В случае успеха операции Дональд Трамп сможет объявить на весь мир, что радикально решил проблему с ядерным оружием Ирана.



Важный вопрос - поможет ли Соединенным Штатам Израиль. На прошлой неделе Тель-Авив неожиданно получил новую партию истребителей F-35I ADIR. Эта версия "пингвина" специально доработана под требования Армия обороны Израиля. "Адиры" уже участвовали в боях. И, как заявляют эксперты западных СМИ, зарекомендовали себя очень хорошо. В том числе, по неподтвержденным сведениям, F-35I уже работали в небе Ирана.



Так что, весьма вероятно, Израиль также примет участие в американской военной операции против Ирана. Помимо авиации, АОИ может помочь Пентагону ударами баллистических ракет, а также секретными беспилотниками RA-1.



Крайним оказался "Боинг"



Сможет ли Иран отразить американские удары? На самом деле Тегеран уже долгие годы готовится именно к такому сценарию. Более того, на случай глобального противостояния, иранские военные даже разработали особые приемы. В частности, по команде ПВО переходят в автономный режим. Расчеты действуют самостоятельно, а их командиры имеют максимальный уровень принятия решения.



Как минимум один раз Тегеран уже отдавал команду на переход в автономный режим. В январе 2020-го в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес массированный удар по американским военным объектам.



А на случай новых вражеских атак силы ПВО были переведены в максимальную степень готовности. В результате расчет ЗРК "Тор" ошибочно идентифицировал цель и сбил "Боинг-737", принадлежавший "Международным авиалиниям Украины".



Несмотря на такой печальный опыт, в целом автономная система действий иранского ПВО подтвердила высокую эффективность. Это означает, что даже массированными ударами полностью парализовать иранскую ПВО не получится.



И американские, и израильские F-35, скорее всего, будут работать в крайне сложных условиях. А значит, их возможности и эффективность серьезно снизятся. И выполнить все задачи не удастся.