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Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа, - Игорь Пшеничников
22:31 23.03.2025

Судьба Одессы удивит всех: просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа. "Жемчужину у моря" заберут США?

Некоторые эксперты Царьграда полагают, что ключевым пунктом сделки между Москвой и Вашингтоном может стать одесский порт в качестве крупнейшего логистического узла, через который Штаты будут реализовывать свои интересы. Означает ли это изменение статуса Одессы и региона? Об этом в своей статье рассказал журналист-международник, обозреватель "Первого русского" Игорь Пшеничников.

Ключевой темой диалога между Россией и США может стать раздел территорий и сфер влияния. Судя по утечкам информации из Белого дома, похоже, что Дональд Трамп готов пойти навстречу России в том, чтобы получить значительную часть украинской территории. Вопрос, чем за это придется заплатить?

По данным американской прессы, помощники Трампа ясно дали понять, что за Россией останется Крым. При этом глава Белого дома особенно не афиширует, какие именно обсуждаются территории Украины с президентом России Владимиром Путиным. В администрации США полагают, что это будут те земли, которые уже находятся под контролем русских. Это около 20% региона.

Между тем, как пишет The New York Times, в окружении и.о. президента Украины Владимира Зеленского выразили обеспокоенность "тем, что Трамп может поддержать и другие желания Путина в отношении частей Украины, возможно, включая критически важный порт - Одессу". То есть до Киева донесли наше требование, что Одесса должна перейти в юрисдикцию России.

А где Одесса с Одесской областью, там и Николаев с Николаевской областью. В противном случае разговор об Одессе как о русском эксклаве не имеет смысла. Вопрос о Херсонской и Запорожской областях - само собой разумеется, так как они уже являются субъектами России, - отметил обозреватель Царьграда Игорь Пшеничников.

Хитрое условие "большой сделки" Трампа

По мнению некоторых экспертов, условия "большой сделки" могут оказаться абсолютно неожиданными для широкой аудитории. Например, порт Одесса в качестве крупнейшего логистического узла, через который Штаты будут реализовывать свои интересы, включая и коммерческие.

Понятно, что прямо дарить город России и отрезать Украину от моря не будут. Но, возможно, какие-то компромиссные схемы в Вашингтоне обсуждают, - прокомментировал ситуацию в своем тг-канале политтехнолог Игорь Димитриев.

Эксперт считает, что лучшим решением для США было бы сделать Одессу свободной экономической зоной. Поскольку это не только портовый город, но еще и крупнейший логистический узел, который соединяет Европу и Азию.

Если Вашингтон с помощью этого логистического центра планирует вывести русский экспорт на мировой рынок, то Одесса окажется той самой точкой столкновения интересов сразу нескольких государств - Украины, Британии, США и России. А самым главным выгодополучателем от этого будут Штаты.

Поскольку "проект Украина" у Америки не удался, американцы его сворачивают в как можно более выгодном для себя режиме, поднимая над собой флаг "миротворцев". Только в этом случае США обеспечат себе хотя бы некий антирусский плацдарм в виде оставшегося куска Украины. Вашингтон исходит из того, что в противном случае он потеряет все, - заключил Игорь Пшеничников.

Именно поэтому Трамп так торопится и, вероятно, готов отдать Одессу и Причерноморье России. По крайней мере, агентство Bloomberg уже описывает предстоящий раздел "активов". А противники президента-республиканца "беспокоятся о том, что Трамп, который во время своей предвыборной кампании обещал в кратчайшие сроки закончить войну, […] может пойти на уступки России без согласия Украины". То есть разделить Украину. Так ли это - покажет будущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник - Царьград
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