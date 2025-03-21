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Суббота, 22.03.2025
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ВС РФ активизировались на Запорожском направлении - сводка от Readovka
23:54 23.03.2025

Трамп "подогнул" линию с перемирием, пока ВС РФ активизировались на Запорожском направлении, а ВСУ попытались навязать "альтернативные" бои в Белгородской области

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

На уходящей неделе, после официального освобождения Суджи, все-таки состоялся давно подгадываемый Вашингтоном телефонный разговор между Трампом и Путиным, результаты которого можно охарактеризовать словом "ничья", но есть неприятные нюансы. Тем временем ВСУ решили экстренно тушить свой уже догорающий пожар под Суджей альтернативной атакой относительно неподалеку, в белгородском приграничье. ВС РФ же после долгого затишья пробудились на Запорожском направлении и взяли бодрый старт на отрезание коммуникаций Орехова.

Запорожское направление



Фронт в запорожских степях долгое время пребывал в стабильном состоянии позиционных боев, и упоминания этого направления надолго исчезли из крупных громких сводок. Однако на уходящей неделе вместе с весенней природой русские войска пришли в движение, грамотно воспользовавшись состоянием противника на данном участке. Стоящая здесь ОТГ ВСУ "Таврия" в течение длительного времени являлась донором личного состава и техники для ОТГ "Хортица" и ОТГ "Донецк". Более того, она щедро выделяла из своего состава целые механизированные бригады, которые в текущем конфликте являются главным подспорьем Украины для реализации тактики маневренной обороны. Соответственно, ослабевшее за счет столь крупных вложений в "соседей" соединение с первых же накатов ВС РФ не сумело удержать первую линию обороны, и полоса сел Степовое, Щербаки и Малые Щербаки была просто сдана. Все 3 населенных пункта и еще один – Новоандреевка, к которому наши подразделения приближаются с боями и который на самом деле является наиболее весомой добычей, стоят на одной дороге, идущей из Орехова на запад.

Новоандреевка расположена непосредственно у городской черты, и достижение этого населенника позволит в перспективе совершить бросок вокруг уже самого Орехова, на села, расположенные севернее, и тем самым перебить все главные трассы снабжения гарнизона со стороны генерального хаба – Запорожья. В свою очередь, как Readovka предположила, в перспективе также возможен и вспомогательный удар с востока от Орехова, со стороны села Мирное, на группу населенных пунктов по южному берегу реки Жеребец с задачей выйти через них к селу Омельник. Таким образом, асфальтовые трассы, соединяющие Орехов с "большой землей", будут перебиты, а для неприятеля случится "ремейк" Великой Новоселки. То есть останется лишь коридор по проселкам, что при интенсивности огневого воздействия сделает невозможной стабильную доставку грузов в Орехов. Стоит также упомянуть и то, что наступление в полосе Степовое, Щербаки, Малые Щербаки и западнее несет угрозу войскам противника, развернутым в прибрежье Днепра и рискующим быть прижатыми к воде южнее Запорожья. Иными словами, тактика действий ВС РФ ставит во главу угла рассечение оборонительных порядков "Таврии" напополам с необратимыми последствиями.

Сумское направление

Утро вторника началось с того, что ВСУ силами до нескольких ротных тактических групп с применением ИМР (инженерных машин разграждения), танков и многочисленной артиллерии попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Целями атаки стали села Демидовка, Графовка и Прилесье, но, несмотря на получаемый отпор и потери, украинские части до сих пор продолжают беспокоящие накаты на эту полосу границы. С самого начала этих действий неприятель не сумел скрыть, что общий масштаб задействованных для операции сил куда скромнее, чем может показаться, и этого едва ли хватит для полноценного прорыва границы. Данное предположение подтвердилось уже к пятнице, 21 марта, когда атаки ВСУ свелись по большей части только к наскокам на Демидовку с резким сокращением применения брони – сказались уже понесенные в первые дни потери, допущенные довольно бесхитростно. Встает вопрос, во имя чего был затеян этот спектакль с самоубийством техники и людей?

Ответ рисуется вполне простым – этот участок так же, как и Суджанский район, граничит с Сумской областью незалежной, в сторону которой в последнее время ожидается наступление ВС РФ. Более того, за освобожденной Суджей оказались отрезаны не успевшие удрать части ВСУшников. Чем не вариант – вынудить нашу группировку выделить силы на ликвидацию нового прорыва по соседству, тем самым разжав пальцы на горле окруженцев и заодно нейтрализовав угрозу того, что русские войска ворвутся в Сумскую область на плечах бегущих? Более того, медийно-переможному наркоману-Киеву остро нужна доза-антикриз после поражения в Судже – ловкое и блестящее спасение "захистников" числом от 600 до 800 человек из рук морпехов-гвардейцев 810-й бригады ВС РФ подошло бы идеально. Но штука в том, что идея с прорывом на Красную Яругу не удалась в принципе – эффект неожиданности был сразу потерян, сил немного, да и в ночь на 21 марта ВСУ подорвали злополучную ГИС "Суджа", что свидетельствует об отступлении оккупантов уже из Олешни и Гоголевки, осуществленном для выравнивая лини фронта и во избежание еще одного возможного окружения.

В этой связи потенциальное деблокирование украинских сил юго-западнее Суджи становится нереальным. И тем не менее от границы Краснояружского района ВСУ пока не отцепились, и, по некоторым данным, в том направлении неприятельское командование перебрасывает серьезные подкрепления, потенциально оценивающиеся как минимум в 2 БТГр (батальонная тактическая группа) из состава механизированных частей + мотопехота. Что из этого получится, будем наблюдать.

Разговор состоялся

В тот же вторник состоялся большой телефонный разговор между лидерами России и США. У части общества были немалые опасения насчет его итогов, учитывая агрессивную настойчивость Дональда Трампа и общую хрупкость положения. Закончилось все в итоге относительно ровно, были достигнуты договоренности, в частности, о прекращении огня между ВС РФ и ВСУ, но только по объектам энергетики. И если Россия немедленно продемонстрировала жест честности, что она держит слово (были сбиты свои БПЛА, находившиеся в момент распоряжения в воздухе), то Украина, как и обычно, продемонстрировала, что она "понад усе", выше всех договоренностей Москвы и Вашингтона, устроив налет на Энгельс Саратовской области, а потом вообще подорвав ГИС "Суджа". Трампа это, впрочем, будто не смутило. А туман дипломатии все больше продолжал сгущаться.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742763240


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