ВС РФ активизировались на Запорожском направлении - сводка от Readovka

23:54 23.03.2025

Трамп "подогнул" линию с перемирием, пока ВС РФ активизировались на Запорожском направлении, а ВСУ попытались навязать "альтернативные" бои в Белгородской области



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



На уходящей неделе, после официального освобождения Суджи, все-таки состоялся давно подгадываемый Вашингтоном телефонный разговор между Трампом и Путиным, результаты которого можно охарактеризовать словом "ничья", но есть неприятные нюансы. Тем временем ВСУ решили экстренно тушить свой уже догорающий пожар под Суджей альтернативной атакой относительно неподалеку, в белгородском приграничье. ВС РФ же после долгого затишья пробудились на Запорожском направлении и взяли бодрый старт на отрезание коммуникаций Орехова.



Запорожское направление



