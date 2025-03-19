Путешествие из Лондона во Львов: ЕС находится в упадке, но хочет воевать

00:03 24.03.2025 Путешествие из Лондона во Львов

Проехав по Европе, британский репортер убедился: ЕС находится в упадке, но хочет воевать



В свое время Радищев совершил путешествие из Петербурга в Москву, чтобы потом описать, что творится в России. Нечто подобное решил проделать главный репортер британской газеты Guardian Дэниел Боффи, который совершил такую поездку от Лондона до Львова, чтобы выяснить, пишет газета, "как новый мировой порядок Трампа потряс Европу". Свои выводы он изложил на страницах газеты Guardian, и они оказались неутешительны для Запада.



"На каждой остановке в ходе 1000-мильного путешествия, - пишет Боффи, - растерянные европейцы сталкиваются с новой и тревожной реальностью, в то время как США перестраивают свои альянсы. 19-часовая поездка проходит через Брюссель, немецкий экономический центр Франкфурт, и Вену, столицу Австрии, прежде чем поезд с грохотом въезжает в Краков на юго-востоке Польши и в Перемышль, польский приграничный город, где узкая железнодорожная колея Западной Европы встречается с более широкими путями Украины и России на востоке. На каждой остановке европейцы по-разному сталкиваются с новыми и тревожными реалиями после того, как в последние недели президент США объявил о конце Pax Americanа".



Во время своего путешествия английский репортер обнаружил, что Европа обескуражена, сбита с толку резким поворотом политики США. Никто не знает, на что теперь надеяться. Может, на Германию, прежний "локомотив Европы"?



"Один из ведущих немецких политиков, - пишет Боффи, - назвал новое правительство в Берлине "последней пулей демократии", но некоторые опасаются, что они выстрелят себе в ногу".



В растерянности и другие. "Австрийцы цепляются за свой традиционный нейтралитет, как будто только он может их спасти. В Польше, возможно, самая большая ясность относительно того, что, по их мнению, должно быть сделано. Тем не менее, ее поляризованный политический класс, традиционно придерживающийся атлантистских взглядов и сбитый с толку поворотом в Вашингтоне, спорит о том, как найти деньги, чтобы сделать это, в то время как общественное мнение колеблется из-за присутствия миллиона украинских беженцев. Как сказал марксистский мыслитель Антонио Грамши в 1929 году: "Старый мир умирает, а новый мир борется за рождение; сейчас время монстров"", - цитирует англичанин слова основателя Итальянской компартии.



Может, все-таки есть хоть какая-то надежда на США? Но, вряд ли. "Кир Стармер и Хили, - пишет Боффи, цитируя на этот раз ведущих политиков Британии, - дергают за все дипломатические рычаги, имеющиеся в их распоряжении. Ричард Ширрефф, бывший британский генерал, а до этого заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе, считает, что "премьер-министр все еще пытается быть мостом между Трампом и НАТО", и если США готовы к этому, "тогда это будет здорово". Но с точки зрения безопасности, я думаю, мы должны признать, что Европа и Канада должны выстоять самостоятельно, без Америки", - говорит он.



"Мы должны стать реалистами. Америка не просто отдалилась. Она отрезала себя. Любой, кто думает, что Америка все еще привержена НАТО, ... Я не знаю, что они курят. Вы должны предположить, что американские гарантии безопасности для Европы исчезли. Мы находимся в новом мире. Французы были абсолютно правы относительно стратегической автономии, а британская линия о том, что Америка "всегда будет лидером НАТО", оказалась полностью ошибочной", - уныло цитирует его слова журналист Guardian.



В Брюсселе он встретился с норвежцем по происхождению Георгом Рикелесом, должностным лицом ЕС, общавшимся с британскими переговорщиками по Brexit, который проработал в брюссельских учреждениях около 15 лет, в последнее время в качестве дипломатического советника Мишеля Барнье.



"Не будет преувеличением сказать, - говорит Рикелес англичанину, - что европейские страны столкнулись с самой тяжелой ситуацией, с которой они сталкивались со времен окончания Второй мировой войны".



Некоторые из баррикад, которые укрепили квартал ЕС во время саммита лидеров, еще предстоит убрать, но цирк уже пошел дальше. Лидеры ЕС согласились "стать более суверенными [и] более ответственными за собственную оборону". Они одобрили решение открыть €150 млрд (£125 млрд) в виде кредитов на европейские оборонные расходы и смягчить правила расходов и долговых правил, чтобы позволить Европе потенциально привлечь еще €650 млрд в течение следующих четырех лет на вооружения.



"Реальность такова, - говорит Рикелес, - что потребуется некоторое время, чтобы отреагировать на "новый мир". Подумайте о Германии, я имею в виду, они решили положиться на Россию в плане энергии, на Китай в плане торговли и на США в плане безопасности, но все трое ушли".



Но тут следует добавить, что Рикелес лукавит - это не "все трое ушли", а это сама Европа в результате своей самоубийственной политики отказалась от дешевых энергоресурсов из России, стала конфликтовать с Китаем и пытается сейчас бросить вызов США, которым прежде беспрекословно подчинялась.



И вот поезд, на котором едет британский журналист, прибывает во Франкфурт, но и эта глава его рассказа под заголовком "Неблагополучная страна", свидетельствует об упадке Германии, некогда мощного лидера Европы. "Когда скоростной поезд из Брюсселя-Миди во Франкфурт прибывает на станцию Аахен на бельгийско-германской границе, - пишет репортер, - два офицера в черной форме полиции замечают что-то и начинают бежать вдоль платформы. Они садятся в поезд и нацеливаются на чернокожего мужчину на полпути к вагону 23.



"Где ваше удостоверение личности?" - спрашивают они у мужчины по-английски, после того как он не понимает их немецкий. Он должным образом показывает свой паспорт. Его документы в порядке. Они идут дальше. "Всегда одно и то же", - говорит доктор Оливер Гнад, который руководит аналитическим центром Бюро текущих событий во Франкфурте. "Это кажется очень неудобным. Это начинает превращаться в расистскую систему"".



Иммигранты и просители убежища, пишет репортер, стали мишенью для политиков, стремящихся успокоить гнев тех, кто оказался в трудной ситуации из-за неблагополучной экономики Германии и разваливающейся инфраструктуры, примером чего является широко критикуемая железнодорожная сеть.



После последних выборов канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер правоцентристского Христианско-демократического союза, объявил о плане внесения поправок в конституцию, чтобы высвободить до 1 трлн евро на расходы на оборону и инфраструктуру. "Германия вернулась", - сказал он.



Однако репортер тут же отмечает, что далеко не все в Германии согласны с наращиванием гонки вооружений. "Профессор Маттиас Моосдорф, виолончелист по профессии с прической, достойной поп-звезды Лео Сайера по своей пышности, - пишет Боффи, - является представителем оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам внешней политики в Бундестаге. Моосдорф считает, что Владимир Путин не представляет угрозы для Германии и, что спешка с изменением конституции для увеличения расходов была "антидемократичной".



"Мы неблагополучная страна, - говорит Моосдорф. - У нас все проблемы с миграцией. У нас все проблемы с деиндустриализацией. Для такой большой страны, как Россия, нет никакого смысла рисковать войной против НАТО, против Германии. Это полный нонсенс"".



Оказавшись в Польше, английский журналист снова слышит упреки в адрес США и Трампа. Он цитирует слова Наташи Стычинской, доцента Ягеллонского университета в Кракове о том, что для поляков определенного возраста наступило особенно тяжелое время, поскольку администрация Трампа демонстрирует свое кажущееся безразличие к европейской безопасности.



"Это огромное разочарование, особенно для традиционно проатлантического поколения, людей, которые еще помнят коммунизм, для которых Америка всегда была олицетворением демократии, свободы, прав меньшинств, знаете, всего этого, чего у нас не было", - говорит она. - Для этого поколения это - шок".



Тем не менее, констатировав упадок Европы и разочарование в политике США, репортер Guardian считает, что, несмотря на все это, старый континент должен продолжать усиленно вооружаться.



"Однако почти все, - пишет он, имея в виду своих собеседников во время путешествия, - единодушны в том, что частью ответа должно стать увеличение расходов на оборону. Доктор Наташа Стычиньска говорит, что безразличие Трампа к европейской безопасности стало "огромным разочарованием" для многих поляков".



Польша потратит на оборону ожидаемые 4,7% ВВП в этом году, что является самым высоким показателем среди европейцев в НАТО. Премьер-министр Дональд Туск говорил о потенциале Польши в плане приобретения ядерного сдерживания. Он также предложил увеличить армию Польши более чем вдвое до 500 000 военнослужащих и ввести обязательную военную подготовку для всех взрослых мужчин к концу года.



В итоге, и он все-таки признает, что сделать это будет не так-то просто. "Но все это, - пишет Боффи, - имеет свою цену. А в мэрии Кракова Александр Мишальски, мэр с амбициями по оживлению транспортной системы и открытию новых парков, говорит, что денег мало. Идут дебаты о том, как найти деньги на всех уровнях власти. "Инфляция и рост стоимости зарплат и энергии - большие проблемы", - говорит он. В следующем месяце 44-летний Мишальский, политический союзник Туска и региональный председатель его партии "Гражданская платформа", отправится в Варшаву на встречу по гражданской обороне и строительству бункеров. "У нас есть около 5% от того, что нам нужно", - замечает он. - "А нам нужно спрятать 1 миллион человек на случай чего-то… Вам нужно изменить то, о чем вы думали последние десятилетия"".



Прибыв на Украину, Боффи посетил Национальный реабилитационный центр "Несломленный" во Львове, где Сергей Кираль, заместитель городского головы, который также отвечает за международное сотрудничество, выразил "не меньшее разочарование американским подходом". И даже процитировал слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом - смертельно".



"Что решат американцы? - спросил Кираль. - Они снова встанут на сторону Путина? Я думаю, в какой-то момент, если так будет продолжаться, нам, вероятно, придется сказать: "Хватит! Знаете, вы либо с Украиной, либо с Россией"".



Однако заканчивает свой репортаж британский репортер, выполняя заказ издания, конечно, на бравурной ноте таким пассажем: "26-летний Илья Дмитришин - десантник, получивший пулю в бедро в Бахмуте на востоке Украины и наблюдавший, как его друга, пытавшегося его спасти, разорвало пополам дроном, говорит: "Мы уже так много потеряли. Если европейцы вмешаются и начнут помогать больше, это определенно поможет. Но даже если они этого не сделают, мы все равно продолжим сражаться и защищать свою землю до последнего метра"".



Но именно это и надо русофобствующим лидерам сегодняшней Европы, - чтобы война продолжалась "до последнего украинца". Большинство стран Евросоюза и европейские институты настроены на продолжение украинского конфликта, заявил на полях политологической конференции "Раисина диалог" министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, большинство государств-членов ЕС "взяли на себя четкое обязательство продолжать войну", что приведет лишь к еще большему числу жертв и разрушений.



"Я не знаю, почему Европа этого хочет, почему европейские политики этого хотят. Поэтому я надеюсь, что, по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу", - заявил он.



Владимир Малышев

19.03.2025

Специально для "Столетия" Источник - Столетие

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