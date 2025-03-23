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Пищевой наркотик. В России хотят запретить продажу чипсов детям
00:13 24.03.2025

"Голова не работает". Почему в России хотят запретить продажу чипсов детям

Ольга Борисова
23 марта 2025

В Роспотребнадзоре решили основательно побороться с чипсами. На днях глава Общественного совета при этом ведомстве Олег Павлов обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой не только сделать их подакцизным товаром, но и запретить продажу несовершеннолетним.

В последние годы продажи картофельных чипсов в России растут. Весной 2024 года аналитическое агентство BusinesStat публиковало отчет, согласно которому в 2023-м продажи чипсов достигли 134,1 тыс. тонн, на 4,4% превысив показатели 2022-го.

В прошлом году продажи чипсов в России продолжали расти (рост по сравнению с 2023 - 14,7%), став самой быстрорастущей категорией в сегменте снеков. Среди любимых вкусов россиян - чипсы со вкусом лука и сметаны, краба и "сметана с зеленью".

До 2022 года Россия активно импортировала чипсы из США, Белоруссии и Польши, но уже в 2022-м страна вошла в десятку крупнейших мировых поставщиков: были экспортированы рекордные 44 тыс. тонн.

Если чипсы будут внесены в категорию подакцизных товаров, они составят компанию этиловому спирту, пиву и табаку, принося ощутимые поступления в бюджет. Некоторые страны уже пошли таким путем: в Венгрии с 2011 года на продукты с высоким содержанием соли и жиров установлена "наценка" 4%, в Колумбии с 2023 года - 10%, в Мексике с 2013 года - 8%.

"Бомба замедленного действия"

Согласно последнему исследованию, опубликованному в авторитетном издании The Lancet, общее число детей и подростков с избыточным весом и ожирением с 1990 по 2021 год выросло более чем в два раза и в 2021 году составило 493 миллиона человек. Ученые прогнозируют, что в период до 2030 года эта цифра будет только расти.

Поэтому с инициативой в части запрета продажи чипсов детям согласны и профильные специалисты. В беседе с ИА Регнум детский нутрициолог и автор статей по питанию и здоровью Юлия Шарапова объяснила причины.

"Я буквально вчера наблюдала в театре для подростков такую картину: стоял мальчик и двумя руками запихивал в рот чипсы, потому что ему сказали, что на спектакль с ними заходить нельзя. У этого мальчика, может, еще не ожирение, но он уже зависимый, не может отказаться от чипсов.

О здоровье нации, конечно, нужно думать. А чипсы - это достаточно доступный источник трансжиров, соли, разных неприятных консервантов. Вроде бы ничего, если съедено немного, но дети потребляют их ежедневно и в очень больших количествах.

Что покупают школьники в магазинах? Чипсы, газировки - то, что забивает сосуды. Сейчас, пока они молодые, сердечные болезни их еще не касаются, но, к сожалению, и болезни сейчас молодеют", - объясняет собеседница агентства.

Сердечно-сосудистые заболевания, инсулинорезистентность, диабет - не полный перечень последствий потребления таких вредных продуктов, уточняет она. Трансжиры, углеводы нагружают поджелудочную железу - отсюда и проблемы.

Самый коварный компонент чипсов, фастфуда и подобной вредной еды - глюконат натрия, вызывающий желание есть все больше и больше из-за содержащихся в нем добавок.

"Мы же не можем съесть одну чипсину, нам всегда нужно съесть целую упаковку, - рассказывает врач. - Для детей это опаснее, потому что они себя не контролируют, привыкают, не руководствуются логикой и здравым смыслом, съедают сразу много".

По данным Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI), избыточная масса тела или ожирение имеются у каждого третьего ребенка на земле.

"Лучший вариант борьбы с такими товарами - просто нести знания в массы, нужно объяснять последствия, вред.

Детям запрещено покупать алкоголь, и это для всех очевидно, а влияние чипсов очевидно не настолько, оно проявляется позже. Это такая бомба замедленного действия, никто не связывает факты: вот я ем чипсы, а вот у меня вырос живот, начало барахлить сердце, проблемы с сосудами, голова не соображает… Никто же не подумает, что это из-за чипсов. А это результат наших привычек", - объясняет Юлия Шарапова.

Сложно остановиться

Специалисты, ратующие за ограничение продаж чипсов, ссылаются в том числе на данные Всемирной организации здравоохранения, которая еще в 2020 году внесла этот продукт в перечень самых вредных. Следом за ними идут бургеры и хот-доги, колбасы и консервы, лапша быстрого приготовления, майонез и кетчуп.

В ВОЗ объясняли, что внесли в перечень прежде всего продукты, богатые трансжирами и вызывающие развитие ишемической болезни сердца, от которой в мире ежегодно преждевременно умирает до полумиллиона человек.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что в организации прекрасно понимают, что агрессивный маркетинг и реклама, искажение информации о пользе и вреде продуктов ради прибылей крупного бизнеса - главная проблема. Он уверял, что планирует сотрудничать с политиками и руководителями стран, добиваясь запретов вредной еды.

Едва ли найдется диетолог, который скажет, что чипсы не вредны. Однако специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко в эфире радио Sputnik пару лет назад отмечал, что иногда их вред преувеличивают, а дело действительно в объемах.

Маленькие упаковки для условно вредных товаров - универсальное решение проблемы, рассказывал он, но очевидно, что это невыгодно ни производителям, ни продавцам.

Диетолог Марина Макиша уточняла, что 20–30 граммов чипсов в сутки безопасны, если не употреблять их ежедневно. Но беда как раз в том, что остановиться бывает, мягко говоря, непросто, поэтому специалист называет чипсы "пищевым наркотиком".

Источник - REGNUM
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