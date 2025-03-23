 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.03.2025
01:40  В Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника
01:29  Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана, - Рустам Масалиев
00:47  Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться, - Владимир Павленко
00:43  Трамп идет по стопам Кеннеди. Что стоит за публикацией документов о преступлении в Далласе, - Владимир Васильев
00:13  Пищевой наркотик. В России хотят запретить продажу чипсов детям
00:03  Путешествие из Лондона во Львов: ЕС находится в упадке, но хочет воевать
Воскресенье, 23.03.2025
23:54  ВС РФ активизировались на Запорожском направлении - сводка от Readovka
22:31  Судьба Одессы удивит всех: Просчитано хитрое условие "большой сделки" Трампа, - Игорь Пшеничников
21:13  Тьма над Тегераном: Белый дом и Пентагон обсуждают приоритетные цели, - Алексей Михайлов
19:37  Все, что нужно знать про первую узбекскую АЭС. Глава Узатома Азим Ахмедхаджаев на канале "Alter Ego"
14:49  23 марта 1939 года германские войска заняли Клайпеду по пакту Урбшиса-Риббентропа
14:29  Узбекистан планирует собрать разбросанные по всей Евразии исламские рукописи
14:10  Эрдоган пошел ва-банк: зачем турецкий лидер сам спровоцировал "майдан", - Камран Гасанов
13:52  Климатическая истерия как политический инструмент. Разгром "зеленых" начался с Greenpeace, - Игорь Мальцев
13:03  Китай пересматривает "хукоу" - отменяется требование о регистрации браков по месту прописки
12:27  Минтранспорта Таджикистана инициирует работы по цифровизации мультимодальных транспортных коридоров СНГ
12:15  Нацбанк Кыргызстана прогнозирует на 2025 год: инфляция - 6,5%, рост ВВП - 8,2%
11:43  В Ташкенте впервые в истории Центральной Азии пройдет ассамблея Межпарламентского союза
11:28  Забытые традиции и обычаи Наурыза: как праздновали наши предки
11:18  SZ: Запорожская АЭС нужна США для разработки полезных ископаемых на Украине
10:57  Нюанс для перемирия: блеф Европы про потешные "миротворческие" войска
10:52  Суд в Турции вынес решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу
00:23  Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм, - Андрей Резчиков
Суббота, 22.03.2025
21:03  dikGAZETE: врачи из США проводят тайные эксперименты в армянских биолабораториях
20:57  Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук: никто, кроме России, не будет контролировать станцию
19:24  По указу президента. НАСА передумала отправлять на Луну первыми женщину и цветного человека
18:28  Пакт с головорезами: либеральная демократия прекрасно уживается с мракобесием и террором, - Сергей Кожемякин
18:26  "Соглашение Мар-а-Лаго": запоздалый план спасения Америки, - Валентин Катасонов
16:13  В Узбекистане отказались от планов объединять аэропорты Ферганской долины. Все сохранят и модернизируют
16:05  Умер Александр Машкевич - совладелец ERG и Евразийского банка
15:59  Террористы из Крокуса: что с ними сейчас, когда вынесут приговор
15:31  Рядом с "Крокусом" открыли мемориал в память о жертвах теракта
14:03  Пометил свою территорию? Британский принц в Эстонии покатался на танке вдоль российской границы
13:16  Узбекистан намерен отправить в США 1 миллион медсестер?
12:24  Монголии некуда девать уголь. Цены на основной экспортный товар страны упали на 40%
12:15  Казахстан купит облигации США на миллиард долларов из Нацфонда
12:09  Узбекистан на пути в ВТО. В Брюсселе частично завершены плодотворные переговоры с Евросоюзом
11:45  Трамп отправит делегацию США на конференцию ООН в "большой, красивый, белый город Ашхабад"
11:33  В Узбекистане наблюдается резкий рост стоимости мясной продукции - причины
11:29  В Татарстане переизбрали муфтия и готовят прорыв в богословском образовании для мусульман
01:16  Казахстан, Ирак и Россия обновили планы по сокращению нефтедобычи
01:13  В Казахстане ищут новые богатства. Страна обладает крупнейшими в мире запасами хрома и урана
00:52  В Узбекистане опубликован Топ-35 молодых лидеров до 40 лет
00:01  Госсоветник Казахстана Ерлан Карин провел встречу с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой
Пятница, 21.03.2025
22:29  DM: британская статистика утратила данные о реальной половой принадлежности граждан страны
22:23  Готовясь уходить из Курской области, ВСУ подорвали газопровод под Суджей - итоговая сводка Readovka к исходу 21 марта
21:19  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле призвало граждан к бдительности на фоне протестов
18:30  На территории Иссык-Кульской области создана специальная инвестиционная территория. Указ Президента Кыргызстана
17:41  В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу
15:10  Мирзиеев обсудил с Чакрабарти вступление Узбекистана в ВТО
14:56  Российский бизнес будет развивать транспортную инфраструктуру в Монголии
14:50  Гурбангулы Бердымухамедов обсудил экспорт газа в Европу с министром энергетики Турции
14:48  В Кыргызстане рекомендуют студентам Алматинский университет для получения религиозного образования
14:42  Президент Жапаров участвовал в праздновании Нооруза в Оше
14:36  Президент Мирзиеев: "Наша сила - в единстве и сплоченности"
14:32  Президент Рахмон: "Таджикистан - истинная Родина Навруза"
14:27  Президент Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
14:18  У США есть три стратегии в отношении Афганистана
11:45  Установленная мощность электростанций в Китае превысила 3,4 млрд кВт
11:33  Президент Таджикистана призвал жителей собирать по два-три урожая с каждого участка земли
10:59  Кыргызстан. Земли парка Навои хотят вернуть государству - в мэрии Оша назвали текущих владельцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться, - Владимир Павленко
00:47 24.03.2025

Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться
США и ЕС могут отыскать компромисс за счет России

Владимир Павленко
23 марта 2025

Два параллельных сюжета развиваются на Западе вокруг Украины. Один – общий интерес глобалистских элит, сделавших вынужденную ставку на Дональда Трампа, который исторически заключался, заключается, и всегда будет заключаться в уничтожении России.

Остальному миру будет спокойней, если вместо огромной России в мире будут четыре России – Сибирь и поделенная европейская часть страны.

Это – полковник Хаус, "тень за троном", ближайший советник президента США Вудро Вильсона, который поручал ему самые деликатные миссии. В том числе председательство (неизбранного чиновника!) на Версальской конференции лидеров, когда сам отбывал в США делать послание Конгрессу. Нацистский Генеральный план "Ost" с приложением плана экономического ограбления России "Oldenburg" - калька с секретного англо-французского соглашения декабря 1917 года (это к вопросу, в чьи игры "играли" плосколобые лидеры Белого движения). Обнародованная Госдепом в 1919 году карта раздела России – это идеи именно Хауса. Наконец, печально знаменитый американский "Закон о порабощенных народах" имени укрофашиста Добрянского – это такое же продолжение этих же планов, как и обнародованный в 2000 году Хьюстонский проект:

Одним из требований, предъявляемых к США новым российским вызовом ("вызовом слабости" - В.П.) является отказ от отношения к России как к какому-то целому, каким она больше не является или перестанет являться в обозримом будущем. Необходимо прорабатывать отдельную политику для отдельных регионов, особо выделяя, как это сделано в настоящем обозрении, Калининград, Северный Кавказ, Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также Москву и Санкт-Петербург, в которых сосредоточена элита федерального уровня.

Если кто-то надеется, что приход Трампа перечеркивает эту политику, которой уже более ста лет, - тот скорее всего даже не дурак, а вредитель, наивно полагающий на этом разделе поживиться. И не дай Бог, у них получилось бы, такой вредитель очень удивился бы, обнаружив себя, скажем, в Освенциме, Дахау или Гуантанамо. Между тем, все было бы закономерно.

Но как сто лет назад, во время ТОГО "Мирового кризиса" (название соответствующих мемуаров Уинстона Черчилля), так и сейчас, империалистические хищники друг с другом перегрызлись. И это второй важнейший сюжет современности. "Классический" глобализм либерального пошиба с зелено-голубым отливом, ввиду несостоятельности, "глубинным" элитам приходится лечить глобализмом "Железной пяты" (название соответствующего произведения Джека Лондона), возвращающей нас из "центра мировой солидарной ответственности" (по Бжезинскому) в мир Pax Americana в современной интерпретации MAGA (по Трампу). Пытаясь вцепиться России в горло, чтобы нас придушить, поделить и сожрать, каждый из хищников одновременно пинает, царапает, кусает и оттирает других, чтобы оказаться первым на раздаче. Межимпериалистические противоречия, в которых европейские хищники ныне уже даже принялись разыгрывать против США "китайскую карту", помогли нашей стране устоять ТОГДА, помогают и сейчас, особенно в свете прочного партнерства как раз с Китаем, для которого перспективы решения собственных геоисторических задач тесно увязываются с итогами украинского конфликта. Ибо именно они, эти итоги, определят, каким станет мир, и будет ли смысл в таком мире коллективному Западу куда-то "дергаться". Или такие "подергушки" - заведомая авантюра с риском от ограниченного провала скатиться к полноценному краху.

Такое вот красноречивое подтверждение из украинских пабликов того, о чем мы не устаем повторять:

Трамп, по данным нескольких источников, недоволен тем, что Зеленский сближается с Лондоном и Парижем. Британская инициатива по "гарантиям безопасности" и французский проект "восстановления инфраструктуры" воспринимаются в Вашингтоне как попытка перехватить контроль над украинской повесткой. …Банковая отдала британцам редкоземельные ископаемые, ГТС и порты, а также ряд стратегических предприятий. И на этой почве зреет серьезнейший конфликт интересов, ведь США также претендуют на украинские ресурсы, которые намерены забрать, ни с кем не делясь.

Главной возможностью для нас в этих условиях является умелая игра на внутренних противоречиях между либеральными глобалистами и глобалистами MAGA. Особенно на американо-британских противоречиях, которые в нынешних условиях ширятся и все активнее обнаруживают себя не только на Украине и в отношении России, но и на Ближнем Востоке. Свара вокруг Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции помимо внутреннего, имеет и внешнее измерение. Проамериканский курдский проект, поддерживаемый Израилем, против гремучей смеси неоосманистских амбиций с планами международно-террористической экспансии "Братьев-мусульман"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за которой уже скоро сто лет как торчат уши британской MI-6 и "Форин офиса".

Что для нас главный риск? Двух мнений быть не может – если хищники помирятся и найдут общий язык. Тем важнее для нас альянс с Китаем, сам факт которого сильно умеряет "хаусовские" амбиции Запада относительно Сибири, которую Западу не видать как своих ушей при любых раскладах. Попытки вбить клин между Москвой и Пекином были, есть и будут. Но остается самый многообещающий вариант. Если Трампу удастся продавить мир, преодолев сопротивление коллективного "макрозелармера" (это такой тянитолкай с тремя головами и одной задницей, под которую если хорошенько попасть, множество проблем уйдут восвояси), то китайские миротворцы ООН многое скрепят своими гарантиями. И жесткость "глобального треугольника", в котором места европейцам не отыщется. И восстановленный с их помощью авторитет самой ООН, в очередной раз сильно поколебленный участием генсека "чего изволите" Антониу Гутерреша в макроновско-стармеровском шабаше под названием "заседание Европейского совета".

Могут ли помириться хищники? Сложно сказать потому, что на кону шкурные интересы, в которых у того же Трампа ну никак не получается отделить "личную шерсть от государственной". Поставим вопрос иначе: есть ли некие признаки или сигналы, что такое могло бы произойти? К сожалению, они есть. Воплотятся ли они в жизнь – ответ на этот вопрос самый сложный, ибо возможности, которые при этом противной стороной могут быть использованы, посчитать легко, а вот намерения – практически невозможно. В черепную коробку не залезешь; вся агентурная разведка во всех странах работает почти исключительно на выяснение именно намерений, так как для выяснения возможностей вполне хватает орбитальных группировок.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742766420


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности
- Реализацию реформ Президента обсудили на пленарном заседании Мажилиса
- Олжас Бектенов обсудил с главами банков второго уровня наращивание участия в финансировании реального сектора экономики
- Кадровые перестановки
- Государственный советник принял участие в презентации аудиосборника "Асыл мұра"
- Роман Скляр принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
- Пятую часть структуры ВВП в Казахстане занимает торговля
- Новый сервис по перевозке грузов в почтово-багажных вагонах пассажирских поездов
- Коррупция в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  