Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться, - Владимир Павленко

00:47 24.03.2025

Играя на противоречиях Запада, главное не заиграться

США и ЕС могут отыскать компромисс за счет России



Владимир Павленко

23 марта 2025



Два параллельных сюжета развиваются на Западе вокруг Украины. Один – общий интерес глобалистских элит, сделавших вынужденную ставку на Дональда Трампа, который исторически заключался, заключается, и всегда будет заключаться в уничтожении России.



Остальному миру будет спокойней, если вместо огромной России в мире будут четыре России – Сибирь и поделенная европейская часть страны.



Это – полковник Хаус, "тень за троном", ближайший советник президента США Вудро Вильсона, который поручал ему самые деликатные миссии. В том числе председательство (неизбранного чиновника!) на Версальской конференции лидеров, когда сам отбывал в США делать послание Конгрессу. Нацистский Генеральный план "Ost" с приложением плана экономического ограбления России "Oldenburg" - калька с секретного англо-французского соглашения декабря 1917 года (это к вопросу, в чьи игры "играли" плосколобые лидеры Белого движения). Обнародованная Госдепом в 1919 году карта раздела России – это идеи именно Хауса. Наконец, печально знаменитый американский "Закон о порабощенных народах" имени укрофашиста Добрянского – это такое же продолжение этих же планов, как и обнародованный в 2000 году Хьюстонский проект:



Одним из требований, предъявляемых к США новым российским вызовом ("вызовом слабости" - В.П.) является отказ от отношения к России как к какому-то целому, каким она больше не является или перестанет являться в обозримом будущем. Необходимо прорабатывать отдельную политику для отдельных регионов, особо выделяя, как это сделано в настоящем обозрении, Калининград, Северный Кавказ, Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также Москву и Санкт-Петербург, в которых сосредоточена элита федерального уровня.



Если кто-то надеется, что приход Трампа перечеркивает эту политику, которой уже более ста лет, - тот скорее всего даже не дурак, а вредитель, наивно полагающий на этом разделе поживиться. И не дай Бог, у них получилось бы, такой вредитель очень удивился бы, обнаружив себя, скажем, в Освенциме, Дахау или Гуантанамо. Между тем, все было бы закономерно.



Но как сто лет назад, во время ТОГО "Мирового кризиса" (название соответствующих мемуаров Уинстона Черчилля), так и сейчас, империалистические хищники друг с другом перегрызлись. И это второй важнейший сюжет современности. "Классический" глобализм либерального пошиба с зелено-голубым отливом, ввиду несостоятельности, "глубинным" элитам приходится лечить глобализмом "Железной пяты" (название соответствующего произведения Джека Лондона), возвращающей нас из "центра мировой солидарной ответственности" (по Бжезинскому) в мир Pax Americana в современной интерпретации MAGA (по Трампу). Пытаясь вцепиться России в горло, чтобы нас придушить, поделить и сожрать, каждый из хищников одновременно пинает, царапает, кусает и оттирает других, чтобы оказаться первым на раздаче. Межимпериалистические противоречия, в которых европейские хищники ныне уже даже принялись разыгрывать против США "китайскую карту", помогли нашей стране устоять ТОГДА, помогают и сейчас, особенно в свете прочного партнерства как раз с Китаем, для которого перспективы решения собственных геоисторических задач тесно увязываются с итогами украинского конфликта. Ибо именно они, эти итоги, определят, каким станет мир, и будет ли смысл в таком мире коллективному Западу куда-то "дергаться". Или такие "подергушки" - заведомая авантюра с риском от ограниченного провала скатиться к полноценному краху.



Такое вот красноречивое подтверждение из украинских пабликов того, о чем мы не устаем повторять:



Трамп, по данным нескольких источников, недоволен тем, что Зеленский сближается с Лондоном и Парижем. Британская инициатива по "гарантиям безопасности" и французский проект "восстановления инфраструктуры" воспринимаются в Вашингтоне как попытка перехватить контроль над украинской повесткой. …Банковая отдала британцам редкоземельные ископаемые, ГТС и порты, а также ряд стратегических предприятий. И на этой почве зреет серьезнейший конфликт интересов, ведь США также претендуют на украинские ресурсы, которые намерены забрать, ни с кем не делясь.



Главной возможностью для нас в этих условиях является умелая игра на внутренних противоречиях между либеральными глобалистами и глобалистами MAGA. Особенно на американо-британских противоречиях, которые в нынешних условиях ширятся и все активнее обнаруживают себя не только на Украине и в отношении России, но и на Ближнем Востоке. Свара вокруг Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции помимо внутреннего, имеет и внешнее измерение. Проамериканский курдский проект, поддерживаемый Израилем, против гремучей смеси неоосманистских амбиций с планами международно-террористической экспансии "Братьев-мусульман"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за которой уже скоро сто лет как торчат уши британской MI-6 и "Форин офиса".



Что для нас главный риск? Двух мнений быть не может – если хищники помирятся и найдут общий язык. Тем важнее для нас альянс с Китаем, сам факт которого сильно умеряет "хаусовские" амбиции Запада относительно Сибири, которую Западу не видать как своих ушей при любых раскладах. Попытки вбить клин между Москвой и Пекином были, есть и будут. Но остается самый многообещающий вариант. Если Трампу удастся продавить мир, преодолев сопротивление коллективного "макрозелармера" (это такой тянитолкай с тремя головами и одной задницей, под которую если хорошенько попасть, множество проблем уйдут восвояси), то китайские миротворцы ООН многое скрепят своими гарантиями. И жесткость "глобального треугольника", в котором места европейцам не отыщется. И восстановленный с их помощью авторитет самой ООН, в очередной раз сильно поколебленный участием генсека "чего изволите" Антониу Гутерреша в макроновско-стармеровском шабаше под названием "заседание Европейского совета".



Могут ли помириться хищники? Сложно сказать потому, что на кону шкурные интересы, в которых у того же Трампа ну никак не получается отделить "личную шерсть от государственной". Поставим вопрос иначе: есть ли некие признаки или сигналы, что такое могло бы произойти? К сожалению, они есть. Воплотятся ли они в жизнь – ответ на этот вопрос самый сложный, ибо возможности, которые при этом противной стороной могут быть использованы, посчитать легко, а вот намерения – практически невозможно. В черепную коробку не залезешь; вся агентурная разведка во всех странах работает почти исключительно на выяснение именно намерений, так как для выяснения возможностей вполне хватает орбитальных группировок.