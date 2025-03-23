Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана, - Рустам Масалиев

01:29 24.03.2025

Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана



23.03.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



На фоне сильного недовольства коллективного Запада тем, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров убедительно просит не вмешиваться во внутренние дела страны, подкрепляя свои требования реальными практическими действиями в ходе председательства Бишкека в ОДКБ в этом году и анонсированием визита в Москву на 80-летнюю годовщину Великой Победы 9 мая, оппозиционная пресса просто уже не знает, как опорочить его и ближайших соратников в целях организации очередной цветной революции.



В частности, один заблокированный в Кыргызстане прозападный интернет-ресурс, постоянно вбрасывающий информацию негативного толка по поводу разного рода российских и кыргызских известных (и не очень) граждан, на этот раз пробил дно, выпустив в марте сразу две публикации, дискредитирующие ближайшего друга нынешнего президента главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.



Естественно, не будем вдаваться во все грязные подробности, рекламируя этот никчемный ресурс, а лишь отметим, что в первой публикации указывается, что окружение главы ГКНБ якобы контролирует Насоновское месторождение золота в Чуйской области, а в другой – якобы это золото вывозят из Кыргызстана за рубеж при участии проживающего в Лондоне Максима Бакиева, сына бывшего президента Курманбека Бакиева.



Напомним, что М. Бакиев заочно приговорен в РК к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за попытку заказного убийства британского бизнесмена Шона Дейли, а также за коррупцию и легализацию доходов, добытых преступным путем.



Кстати, прозападные оппозиционные ресурсы в эти же мартовские дни также безапелляционно заявили о том, что Бакиев прибыл в Бишкек частным рейсом, поэтому сотрудники аэропорта якобы получили указание покинуть рабочие зоны, чтобы не видеть пассажиров самолета. Кроме того, сообщалось, что он мог остановиться в одном из элитных отелей столицы, при этом до объекта его якобы "сопровождали машины СГО ГКНБ и сотрудники из других подразделений ГКНБ".



Естественно, подобный поток дезинформации был тут же остановлен бдительными представителями Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, которые опровергли нахождение Максима Бакиева на территории страны, поскольку в обратном случае его бы немедленно задержали.



Нетрудно догадаться, что, помимо горячего желания сместить с поста неугодного коллективному Западу кыргызского лидера, не скрывающего свое теплое отношение к России, англосаксы и их прихвостни пытаются "отжать" у страны природные запасы золота.



Как известно, в целом Кыргызстан, обладающий богатыми природными ресурсами, известен своими значительными запасами золота, а сама золотодобыча играет ключевую роль в экономике страны и имеет давние традиции.



Согласно данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, на первое полугодие 2024 года общие запасы золота Кыргызстана оценивались в 80 млрд долларов, на 1 января 2024 года они составляли 842,4 тонны, а за первые шесть месяцев на государственный баланс было добавлено еще 170,7 тонны золота.



Исходя из информации Геологической службы, в Кыргызстане насчитывается около 2500 золоторудных месторождений, из них 46 крупных, где общий объем запасов золота оценивается в 666 тонн. Самыми крупными являются Кумтор (свыше 300 тонн), Джеруй и Талды-Булак Левобережный (свыше 70 тонн), Макмал, Бозумчак, Иштамберды, Ункур-Таш (от 30 до 70 тонн).



Кроме золота, на государственном балансе также находятся значительные запасы других полезных ископаемых. В частности, газа – 2 млрд 771 млн куб. м, угля – 1 млрд 681 млн тонн, алюминия – 199 млн 470 тысяч 800 тонн, нефти – 17 млн 681 тысяча тонн, сурьмы – 274 270,2 тонны, олова – 209 328 тонн, вольфрама – 122 989,3 тонны, редкоземельных металлов – 63 300 тонн, ртути – 42 783,4 тонны, бериллия – 25 247,2 тонны, серебра – 1 005,5 тонны.



По всеобщему экспертному мнению, интерес англосаксов простирается не только к золоту. Европейская промышленность также нуждается как в уране (о котором достаточно много уже написано), так и в титане, который сейчас, несмотря на санкционную войну, она вынуждена закупать в России, поскольку металл просто необходим для авиационной промышленности и кораблестроения, включая проекты ВПК.



Однако, исходя из общих экономических постулатов, Бишкек, пытаясь избавиться от "ресурсного проклятия" и назначения его коллективным Западом "сырьевым придатком", готовым за стеклянные бусы отдать природные ресурсы, начинает динамично развивать иные сектора национальной экономики, особенно в рамках ЕАЭС.



Так в ходе состоявшейся 11 марта этого года в Бишкеке международной онлайн-дискуссии "ЕАЭС: 10 лет функционирования крупнейшего интеграционного объединения Евразии", организованной порталом "Деловая Евразия", Кыргызским государственным университетом имени Ишеналы Арабаева, центром российских исследований указанного вуза и экспертно-аналитическим центром "Евразийский горизонт", при участии ведущих экспертов, ученых, государственных и общественных деятелей обсудили успешность этого интеграционного объединения за 10 лет работы.



По заявлению министра Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева, ЕАЭС вполне успешно справился с внешними вызовами, демонстрируя положительные показатели: ВВП за указанный период вырос почти на 50% – с 1,6 трлн долларов до 2,4 трлн. При этом взаимная торговля удвоилась: ее объемы составили порядка 90 млрд долларов. А. Кожошев обозначил выгоды для бизнес-сообщества, для которого предусматриваются свободное перемещение товаров и равный доступ к государственным закупкам. По оценке министра, для граждан ЕАЭС созданы комфортные условия в сферах образования, медицинской помощи, назначения и выплат пенсий.



В свою очередь, бывший замминистра экономики КР Вероника Исаева рассказала о деятельности кыргызстанского бизнеса, подчеркнув, что бизнесмены КР всегда были достаточно инициативными и гибкими. Однако бизнесу нужно запрашивать больше информации о привлекательных инструментах финансирования.



Экономист подчеркнула, что в ЕАЭС в последние три-четыре года задан значительный темп развития, эксперты отработали ряд наднациональных регламентов, открытие общих рынков. По ее словам, "мы уже на себе начинаем ощущать, что такое общий рынок труда, таможенная территория, свобода передвижения товаров. Мы высказываемся сейчас о барьерах. Это говорит о развитии диалога, об обозначении конкретной проблемы и путей ее решения. Это прекрасно".



Таким образом, несмотря на существующие трудности и препоны, которые ставит коллективный Запад, торгово-экономическое и иное взаимодействие Кыргызстана и России движется по намеченному продуктивному пути креативной, а не сырьевой экономики, как того желают англосаксы.