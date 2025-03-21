В Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника

01:40 24.03.2025

23 января 2025 указом президента главой Службы связи назначен Исфандиер Саъдулло.



Исфандиер Саъдулло. Родился 15 мая 1990 года в городе Куляб. В 2012 году окончил Национальную академию связи имени А.С. Попова в Одессе и начал работать инженером цеха радиорелейных линий Центра передачи радиотелевизионных волн "Телерадиоком" в Душанбе.

С 2014 года работал инженером первой категории, а с 2015 года занимал должность первого заместителя директора "Телерадиоком".



29 января 2025 новый глава Службы связи Исфандиер Саъдулло на пресс-конференции заявил: В Таджикистане в ближайшее время цены на интернет будут снижены.



