|В Таджикистане резко подешевел интернет, через 2 месяца после назначения главой Службы связи 35-летнего радиотехника
01:40 24.03.2025
23 января 2025 указом президента главой Службы связи назначен Исфандиер Саъдулло.
Исфандиер Саъдулло. Родился 15 мая 1990 года в городе Куляб. В 2012 году окончил Национальную академию связи имени А.С. Попова в Одессе и начал работать инженером цеха радиорелейных линий Центра передачи радиотелевизионных волн "Телерадиоком" в Душанбе.
С 2014 года работал инженером первой категории, а с 2015 года занимал должность первого заместителя директора "Телерадиоком".
29 января 2025 новый глава Службы связи Исфандиер Саъдулло на пресс-конференции заявил: В Таджикистане в ближайшее время цены на интернет будут снижены.
В Таджикистане резко подешевел интернет: в чем причина?
Новый глава Службы связи Таджикистана объяснил, почему в республике интернет стал дешевле почти на треть
ДУШАНБЕ, 23 мар - Sputnik. В Таджикистане некоторые компании снизили стоимость интернет-услуг почти на треть.
Об этом заявил на пресс-конференции новый глава Службы связи республике, отвечая на вопрос Sputnik Таджикистан. Он также отметил, что в будущем скорость интернета в Таджикистане должна увеличиться в более, чем в 30 раз.
Как отметил Саъдулло, с начала текущего года ведомство с целью увеличения возможностей внешних каналов доступа к Сети, создания альтернативных надежных международных линий связи и превращения республики в активный транзитный регион, расширило сотрудничество с рядом зарубежных стран.
"Налажены прямые контакты с компаниями из России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана, Афганистана, ОАЭ, а также рядом ведущих европейских операторов. Реализуются важные проекты стратегического значения", - сказал он.
Глава Службы связи отметил, что в результате сотрудничества с передовыми операторами региона и мира таджикским провайдерам удалось напрямую присоединиться к международной системе подводных кабелей, в первую очередь, через Пакистан и Афганистан.
"Подключение к ним создало новые возможности и шансы, такие как прямой доступ к международным интернет-ресурсам и платформам, глобальным центрам обмена информацией и данными, высокой скорости трафика. Этом обеспечивает доступные цены для операторов и, соответственно, для рядовых пользователей", - пояснил Саъдулло.
Он добавил, что с начала текущего года стоимость импорта интернета в Таджикистан упала на 30%, а его объем увеличился в 2 раза.
"В результате все мобильные компании страны сейчас снизили стоимость пакетов на 20–50%", - подчеркнул он.
По официальным данным, сегодня в Таджикистане действуют 6 компаний мобильной связи и 15 - фиксированной. Цены опустились в среднем на 55%, а в некоторых случаях - и вовсе почти в три раза. Кроме того, в будущем власти собираются отказаться от тарифов со скоростью ниже 5 Мбит/с.
"К концу этого года скорость передачи данных вырастет до 30 Мбит/с, а в течение следующих трех лет - до 100 Мбит/с", - объявил Саъдулло.
Он обратил внимание, что до этого времени таджикские компании получали трафик из Узбекистана и Кыргызстана, которые в свою очередь импортировали его из других стран. Усилия Службы связи направлены на диверсификацию доступа к Сети, подчеркнул глава ведомства.
Новый глава Службы связи Таджикистана пообещал снизить цены на интернет
"Мы можем не только предоставить доступный интернет, но и сами стать транзитной страной", - считает Саъдулло.
Таджикистан, как страна, не имеющей выхода к морю, в силу своего географического положения, находится вдали от основных океанических путей передачи Интернета. В связи с этим стоимость тарифов в стране дороже по сравнению с соседними странами, пояснили в Службе связи.