В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями

11:14 24.03.2025

Al Arabiya: в Эр-Рияде начался новый этап переговоров России и США



ДОХА, 24 мар - РИА Новости. В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями, сообщил телеканал Al Arabiya.



Экспертная встреча "технических команд" идет в закрытом формате. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.



Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.



Как ожидается, диалог будет посвящен теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.



Накануне делегация Вашингтона встретилась в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.



Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.



Разговор Путина и Трампа



Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.



Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".