Премьер Казахстан обсудил с китайской Xinjiang Lihua создание хлопково-текстильного кластера в СЭЗ TURAN

Олжас Бектенов обсудил с главой Xinjiang Lihua Чжаном Цихаем создание хлопково-текстильного кластера стоимостью свыше 200 млрд тенге

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжаном Цихаем. Рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера на территории специальной экономической зоны (СЗЭ)) TURAN в Туркестанской области.



Проект нацелен на формирование хлопкового агропромышленного комплекса с полным циклом производства – от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани, одежды и др. Под посевные площади выделено свыше 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в т.ч. четырех по переработке хлопка вблизи посевных площадей, двух – по производству систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Общий объем инвестиций составляет свыше 200 млрд тенге. Предусмотрено создание свыше 4 тыс. рабочих мест, среди которых 3 тыс. – постоянные.



На сегодня для обеспечения потребностей кластера введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ труб, начато строительство текстильных фабрик. Инвестором проводится строительство оросительной инфраструктуры (сеть каналов, насосная станция).



Председатель совета директоров Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжан Цихай отметил благоприятный инвестиционный климат в стране и выгодные для проекта климатические особенности региона. Чжан Цихай сообщил, что с октября т.г. планируется запуск первого производства готовой продукции.



Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость реализуемого проекта и важность кластерного подхода в развитии экономики. Туркестанская область – единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок.



"Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в реальный сектор. Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращиванию экспортного потенциала страны. Правительство со своей стороны окажет нужную поддержку", - отметил Олжас Бектенов.



Справочно: Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd является одной из крупнейших компаний в хлопковой отрасли Китая. Синьцзянская компания занимает 55-е место в рейтинге 500 крупнейших сельскохозяйственных предприятий Китая, специализируется на комплексной переработке хлопка и управлении полным производственным циклом – от селекции семян до выпуска текстильной продукции.