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В Северо-Казахстанской области теперь за паводками следят дроны
18:19 24.03.2025

Инновационный метод применяет акимат региона

АСТАНА, 24 мар - Sputnik. В Северо-Казахстанской области запустили дроны для мониторинга паводковой ситуации на реках.

"С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки, подверженных паводкам", - сообщили в акимате региона.



Дроны оснащены автоматической системой подзарядки, тепловизорами, что позволяет им работать в любых условиях, отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

"Они оперативно передают с воздуха данные о изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона" - написал аким в соцсетях.

Официальный старт проекта дали в присутствии министр по ЧС Чингиса Аринова. Он приехал в регион и осмотрел новый ситуационный центр при акимате.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742829540


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