|В Северо-Казахстанской области теперь за паводками следят дроны
18:19 24.03.2025
Инновационный метод применяет акимат региона
АСТАНА, 24 мар - Sputnik. В Северо-Казахстанской области запустили дроны для мониторинга паводковой ситуации на реках.
"С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки, подверженных паводкам", - сообщили в акимате региона.
Дроны оснащены автоматической системой подзарядки, тепловизорами, что позволяет им работать в любых условиях, отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.
"Они оперативно передают с воздуха данные о изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона" - написал аким в соцсетях.
Официальный старт проекта дали в присутствии министр по ЧС Чингиса Аринова. Он приехал в регион и осмотрел новый ситуационный центр при акимате.