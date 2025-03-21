В Северо-Казахстанской области теперь за паводками следят дроны

18:19 24.03.2025

Инновационный метод применяет акимат региона



АСТАНА, 24 мар - Sputnik. В Северо-Казахстанской области запустили дроны для мониторинга паводковой ситуации на реках.



"С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки, подверженных паводкам", - сообщили в акимате региона.



