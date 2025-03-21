Годовщина агрессии НАТО. Как начались бомбардировки Югославии

19:00 24.03.2025 24 апреля 1999 войска НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзническая сила". Авиаудары альянса продолжались 78 дней и пришлись не только на военную, но и на гражданскую инфраструктуру. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права и фактически актом агрессии против суверенной страны. Те события унесли жизни сотен невинных людей, стали началом конца существования Союзной Республики Югославия, а также нанесли колоссальный экологический ущерб территории современной Сербии. Вспоминаем, как развивался конфликт и что привело к его началу.







1. Почему силы НАТО начали операцию



Формальным поводом стало неисполнение Белградом требования НАТО "вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия", где обострился конфликт между сербским и албанским населением.



С конца 1980-х годов косовские албанцы требовали расширения автономии края, а в 1990-е годы создали "Освободительную армию Косова" (ОАК), которая объявила о вооруженной борьбе за независимость. В 1998 году боевики ОАК начали нападать на сербскую полицию. Для пресечения волны терактов Белград ввел в край сначала полицейские, а затем регулярные военные части. В регионе фактически началась гражданская война.



Вскоре из Косова стали приходить сообщения об этнических чистках. Самым громким стал инцидент в селе Рачак, где в январе 1999 года сербская полиция якобы казнила 45 мирных албанцев. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация.



Таким образом ситуация в крае оказалась в центре внимания международного сообщества. Страны НАТО обвиняли Белград в геноциде и угрожали начать военную операцию. В свою очередь ООН, ЕС, ОБСЕ, а также Контактная группа с участием России искали политический выход из кризиса. В феврале 1999 года в пригороде Парижа Рамбуйе начались переговоры между представителями руководства Сербии и косовскими албанцами.



18 марта 1999 года на переговорах в Париже от сербской стороны потребовали подписать британо-американский документ, который гарантировал Косову широкую автономию, требовал вывода сербских войск и техники и фактически передавал край под управление НАТО. К тому же в нем требовались особые льготы для натовских сил: например, свободное перемещение вооруженных военных по территории Сербии и Черногории. Югославская сторона восприняла эти пункты как покушение на суверенитет и отказалась подписывать документ. Это стало формальным поводом для начала операции НАТО в Югославии, которая не была одобрена Совбезом ООН.



2. Как отреагировала Россия



В МИД РФ этот шаг назвали "актом агрессии" и временно заморозили отношения с альянсом.



Направлявшийся в США с официальным визитом председатель российского правительства Евгений Примаков в знак протеста против операции принял решение отменить его и развернуть самолет обратно. Это решение вошло в историю как "разворот над Атлантикой" и вызвало бурный общественный резонанс в России и за рубежом.



Еще за несколько часов до начала операции тогдашний президент РФ Борис Ельцин выступил с телеобращением, в котором назвал действия НАТО ударом по всему международному сообществу и призвал не допустить гибели невинных людей. Глава государства предложил продолжить переговоры с Милошевичем, даже если для это потребуется десять или двадцать раундов.



К 20-летию операции Совет Федерации РФ принял резолюцию, в которой призвал парламенты иностранных государств и ООН осудить агрессию НАТО против Югославии, назвав ее "актом неприкрытой агрессии против суверенного государства в Европе".



3. Какие цели преследовали в НАТО



Главной задачей "Союзнической силы" в альянсе называли "предотвращение геноцида" косовских албанцев. От президента Югославии Слободана Милошевича требовали полностью вывести войска из Косова и Метохии.



Однако, по оценке экспертов, НАТО во многом преследовало геополитические цели. Прежде всего, чтобы усилить свои позиции в регионе после снижения там российского влияния, а также ради отработки оперативной совместимости войск в ходе реальных боевых действий. Об этом же заявлял и глава МИД РФ Сергей Лавров, который связал действия НАТО в Югославии с желаниями альянса распространить свое влияние на восток и приблизить его к границам России.



"Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений. Последующее развитие событий доказывает, что так оно в общем-то и было", - сказал российский министр.



"Союзническая сила" была уже не первой операцией НАТО в Югославии. После распада Социалистической Федеративной Республики Югославия в 1990–1991 годах в стране произошло несколько этнических конфликтов, в которые также вмешивались иностранные силы.



В 1992 году военные корабли альянса при поддержке авиации следили в Адриатике за исполнением эмбарго на поставки Югославии вооружений. В 1994 году силы НАТО контролировали бесполетную зону в Боснии и Герцеговине, а в 1995 году (также без резолюции СБ ООН) бомбили позиции боснийских сербов.



4. Как проходила операция



Первые удары по Югославии начались вечером 24 марта и продолжались до 4 часов утра 25 марта. В "Союзнической силе" принимали участие 14 стран - членов НАТО. Военные задействовали свыше тысячи самолетов (большая часть была предоставлена США).



Как говорится на сайте НАТО, за 78 дней авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них - для нанесения бомбовых ударов.



Согласно исследованиям военных экспертов, силы НАТО выпустили 3 тыс. крылатых ракет и сбросили около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, общий вес которых составил 15 тонн.



Операцию проводили в три этапа:

- подавление воздушной обороны Югославии;

- нападение на силы югославской армии на территории Косова;

- нанесение ударов по наиболее значимым объектам в Сербии.



С 24 апреля 1999 года под бомбардировками НАТО оказалась вся территория страны. Самолеты сбрасывали бомбы не только на военные, но и на гражданские и даже жилые объекты. К примеру, 23 апреля в Белграде разбомбили здание Радио и телевидения Сербии, в результате чего погибли 16 человек. По заключению ряда международных правозащитных организаций, эта атака попадает в категорию военных преступлений.



Несколько раз натовцы допускали ошибки, приводившие к жертвам среди мирного населения. Так, 14 апреля авиация альянса ударила по колонне албанских беженцев, в результате чего погибли 64 человека. В ночь на 8 мая от натовских бомб пострадало посольство Китая в Белграде, погибли три гражданина КНР. Одним из самых трагичных инцидентов стал удар по косовской деревне Кориша, который произошел в ночь на 14 мая. По данным НАТО, там должны были находиться сербские военные, но под огнем оказались албанские беженцы - 50 человек погибли, столько же получили ранения.



5. Чем закончилась операция



Официально "Союзническая сила" завершилась 10 июня после подписания в Куманово (Македония) соглашения между Югославией и НАТО, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск. В тот же день СБ ООН принял резолюцию, на основании которой в Косове под эгидой ООН развернули международные гражданские силы (Миссия ООН) и Международные силы безопасности (KFOR), перебросив в страну 37,2 тыс. военнослужащих из 36 стран мира (при существенном участии НАТО).



Уже в следующем году на фоне "бульдозерной революции" Слободан Милошевич потерял власть, а позже был арестован и оказался в Гаагском трибунале по обвинению в преступлениях против человечности. В 2006 году он умер в заключении, так и не дождавшись вынесения приговора.



Через несколько дней после ухода югославской армии из Косова регион покинуло более 160 тыс. сербов и 24 тыс. цыган. Многие из оставшихся там жителей неалбанской национальности стали жертвами нападений, избиений, похищений и убийств.



В феврале 2008 года парламент Косова в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии. На сегодняшний день независимым государством Косово признают 104 страны мира. Против признания, помимо Сербии, выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль.



6. Что известно о потерях сторон



Согласно сербским данным, в результате бомбардировок НАТО погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. Две трети из них были гражданские лица. Материальный ущерб составил до $100 млрд. По данным международных правозащитных групп, во время операции НАТО погибло от 489 до 528 мирных жителей.



Югославия полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры, были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 памятников. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водоемов страны токсичными веществами.



По данным ВОЗ, из-за обедненного урана, который военные сбрасывали вместе с бомбами, в регионе выросло число онкологических заболеваний. В числе заболевших также оказались военные альянса, принимавшие участие в операции. Многие из них направили иски по возмещению материального ущерба в суды своих стран (в частности, процессы прошли в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции). В январе 2021 года первый подобный иск против альянса в Сербии подал бывший военнослужащий армии Югославии.



По официальным данным НАТО, в ходе кампании альянс потерял двух военнослужащих погибшими, а также два боевых самолета.



24 мар. 2021 г. Источник - ТАСС

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