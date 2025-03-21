В Узбекистане учреждено звание "Заслуженный эколог". Нагрудный знак к званию изготовят из серебра

19:19 24.03.2025

Список государственных наград в Узбекистане пополнился почетным званием "Заслуженный эколог". Оно будет присуждаться как специалистам, так и экоактивистам, добившимся результатов в развитии сферы экологии и охраны окружающей среды, сохранении природы и биоразнообразия.



Список государственных наград в Узбекистане пополнился почетным званием "Заслуженный эколог Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиеев подписал закон об учреждении звания 19 марта. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 24 декабря 2024 года и одобрен Сенатом 25 января.



При обсуждении закона в Сенате отмечалось, что звание учреждено в целях поддержки тех, кто напрямую или опосредованно осуществляет свою деятельность в сфере экологии, а также должного стимулирования их труда.



