|В Узбекистане учреждено звание "Заслуженный эколог". Нагрудный знак к званию изготовят из серебра
19:19 24.03.2025
Список государственных наград в Узбекистане пополнился почетным званием "Заслуженный эколог". Оно будет присуждаться как специалистам, так и экоактивистам, добившимся результатов в развитии сферы экологии и охраны окружающей среды, сохранении природы и биоразнообразия.
Список государственных наград в Узбекистане пополнился почетным званием "Заслуженный эколог Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиеев подписал закон об учреждении звания 19 марта. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 24 декабря 2024 года и одобрен Сенатом 25 января.
При обсуждении закона в Сенате отмечалось, что звание учреждено в целях поддержки тех, кто напрямую или опосредованно осуществляет свою деятельность в сфере экологии, а также должного стимулирования их труда.
Звание будет присуждаться специалистам и представителям сферы экологии, а также экоактивистам, осуществляющим общественный контроль в этом направлении, добившимся результатов в развитии сферы экологии и охраны окружающей среды, сохранении природы, биологического разнообразия, смягчении последствий изменения климата, рациональном использовании природных ресурсов и их воспроизводства.
Кроме того, звания будут удостаиваться граждане, проявившие особую инициативу в разработке и внедрении на практике экологически чистых и инновационных технологий, расширении зеленых территорий и озеленительных работах, самоотверженно трудящимся в повышении экологической культуры населения, воспитании молодого поколения в духе уважения природы и подготовке высококвалифицированных кадров в системе.
Нагрудный знак изготавливается из серебра 925 пробы и имеет диаметр 30 мм. На его лицевой стороне, на фоне лучей восходящего солнца, изображены раскрытые ладони. В их центре размещены долина, реки и горные вершины, символизирующие природу Узбекистана. Вдоль правого нижнего края расположена лавровая ветвь, а в верхней части выгравирована надпись "Заслуженный эколог". На оборотной стороне изображен герб Узбекистана.