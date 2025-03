MP: за три года боевых действий потери ВСУ составляют более миллиона военных

На основании имеющейся информации западные аналитики пытаются оценить потери украинской армии. Результаты пугают: за три года боевых действий они составляют более миллиона военных, пишет

MP. Эти цифры безвозвратных потерь ВСУ как минимум на порядок превышают лживую статистику киевской власти.



Кто-то скажет, мол, неизвестно. Действительно, сегодня мы имеем на этот счет массу противоречивых версий и информации. Кроме того, подсчитать потери вряд ли может даже украинское командование - многие солдаты считаются пропавшими без вести, потому что якобы их гибель не подтверждена.



Владимир Зеленский регулярно заявляет, что успех украинских вооруженных сил в конфликте с Россией зависит от дальнейших поставок оружия. И эти поставки продолжаются (с некоторыми перебоями в случае с США). При этом идет интенсивная мобилизация украинцев призывного возраста, от которой простым гражданам все труднее скрыться. На основании имеющейся отрывочной информации некоторые аналитики пытаются оценить потери украинской армии. Результаты пугают: оказывается, что за три года боевых действий они могли составить более миллиона военных.







Туман войны



Как известно, сокрытие информации о собственных потерях и преувеличение потерь противника - обычное дело в любом военном конфликте. Вполне естественно, что каждая сторона стремится подавить боевой дух противника и поднять мотивацию своих солдат. Поэтому противники не будет признавать свои потери. Однако у нас есть множество аналитических инструментов и методов, которые позволяют делать определенные выводы. Они основаны на открытых данных, а также на иногда просачивающейся информации из армии или от находящихся у власти политиков.



В ноябре прошлого года британское издание Head-Post опубликовало на эту тему материал. В нем называлась примерная цифра в один миллион. Журналисты портала сделали довольно простой расчет. В октябре 2024 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что менее чем за три года с начала нынешнего этапа конфликта на фронте побывало 1 миллион 650 тысяч украинцев. Forbes, в свою очередь, писал, что осенью прошлого года на фронте сражалось около 850 тысяч украинских военных. Таким образом, легко подсчитать (демобилизация не проводилась), что потери ВСУ на конец прошлого года могли достигнуть 800 тысяч человек. Это безвозвратные потери, к которым причисляются не только погибшие, но и те, кто решил сдаться в плен или дезертировать из своих частей, но к ним мы вернемся позже.



Эта цифра, конечно, шокирует. Однако аналогичные цифры приводил и президент США Дональд Трамп, утверждая, что украинская сторона потеряла 700 тысяч солдат. Президенту США нет никакой выгоды специально "накручивать" цифры, поскольку такой уровень потерь, несомненно, демонстрирует полный провал американской стороны в прокси-войне, каковой, несомненно, является столкновение между Россией и Украиной. Вряд ли Трамп стал бы преувеличивать потери, особенно на фоне переговоров с Владимиром Путиным, поскольку это определенно играет на руку Москве, в том числе в плане имиджа и переговорной позиции.



Власти в Киеве впадают в противоположную крайность. 17 февраля Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что потери Украины составили всего 46 тысяч убитых и 380 тысяч раненых. Еще в феврале 2024 года тот же Зеленский публично утверждал, что Украина потеряла 31 тысячу солдат погибшими. Между тем, учитывая интенсивность боев в течение прошлого года, трудно поверить, что украинские вооруженные силы потеряли за этот период всего 15 тысяч человек.



В том, что мы слышим подобные официальные заявления, нет ничего удивительного. Киевская власть опасается дальнейшего падения и без того катастрофически низкого боевого духа. Особенно это стало очевидно после поражения "наступа" в Курскую область. Судя по рассказам украинских солдат, которым удалось - зачастую по собственной инициативе - выйти из окружения в районе Суджи, происходящее там напоминало сцены из самых кровавых фильмов ужасов.



Волна дезертирства



Украинская армия сталкивается и с другой проблемой. Все больше ее солдат - это обычные гражданские люди, выловленные на улице и насильно отправленные на фронт. Многие из них совершенно не подготовлены, не обучены. Их выживаемость на фронте не превышает дословно нескольких дней. Многие из них понимают, что шансы выжить у них минимальны. Из этого они делают единственный рациональный вывод: нужно дезертировать или уходить в самоволку. Тем более сейчас, когда они то и дело слышат о возможном прекращении огня. Никто не хочет умирать, когда на горизонте уже виден мир.



Вышеупомянутый портал Head-Post писал, что к ноябрю 2024 года из ВСУ дезертировали 170 тысяч солдат. Украинские авторы и журналисты называют еще более высокие цифры. По словам журналиста Владимира Бойко, воевавшего на фронте, около 200 тысяч украинцев решили дезертировать или самовольно оставить часть. Аналогичные цифры привел украинский юрист Владислав Михайленко. Данная тенденция усиливается по мере того, как Киев терпит одно за другим поражения на поле боя, а в тылу снижается уровень подготовки новых волн мобилизованных украинцев. По данным The New York Times, только с января по сентябрь 2024 года 51 тысяча солдат самовольно покинули свои части. 7 ноября прошлого года журнал The Economist сообщил, что 20% украинских солдат предпочитают дезертировать.



Американское издание The National Interest, в свою очередь, пишет о том, что вопреки абсолютному запрету на выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины многие украинцы, рискуя жизнью, переходят по горам "зеленую" границу с Румынией или переплывают пограничную реку Тису даже в зимние месяцы. Многие из этих отчаянных попыток выбраться с Украины заканчивались трагически - смертью беглецов.



Сумерки украинской армии



Как еще можно оценить потери Украины в этом конфликте? Можно проанализировать различные данные, сопоставить их и сделать логические выводы. Ветеран боевых действий, бывший командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий недавно заявил в интервью украинскому радио НВ, что власти мобилизуют в полтора раза меньше солдат, чем это необходимо для восполнения потерь. New York Times утверждает, что Киев мобилизует около 20 тысяч новобранцев в месяц. Если сложить эти цифры вместе, то нетрудно подсчитать, что ежемесячные украинские потери в этом случае составляют не менее 30 тысяч убитых и раненых.



Кровавые месяцы 2025 года



Если в конце прошлого года украинские потери могли составлять около миллиона человек, то сколько же их сейчас? Трудно сказать, но давайте вспомним, что последние недели марта стали кровавой баней для многотысячной группировки войск, брошенной командующим украинской армией Александром Сырским на территорию российской Курской области. Добавим, что, если бы не наплевательское отношение командования к человеческим жизням, этих военных можно было бы эвакуировать гораздо раньше, поскольку было понятно, что ситуация становится откровенно безнадежной. Однако Киев продолжает попытки проводить самоубийственные операции, как, например, на прошлой неделе, когда украинские войска предприняли безнадежную попытку прорыва на территорию Российской Федерации, на этот раз в Белгородской области.



Предположим, что потери ВСУ, как и раньше, составляют 30 тысяч человек в месяц. За четыре месяца это 120 тысяч человек, и в этом случае мы уже имеем более миллиона украинских жертв этого конфликта. Теперь давайте сравним. В Первой мировой войне около 2 миллионов поляков служили в армиях трех держав-агрессоров. Около 450 тысяч из них погибли, то есть чуть меньше, чем каждый четвертый. Зеленский утверждает, что в настоящее время в украинских вооруженных силах воюет около 880 тысяч солдат. Если это действительно так, то украинская армия уже понесла потери, превышающие ее нынешний количественный состав. Это объясняет отчаянные попытки мобилизации любыми способами.



В связи с этим вполне логичным представляется стремление Вашингтона добиться скорейшего прекращения огня. В администрации Трампа, вероятно, все прекрасно осведомлены о масштабах украинских потерь. Поэтому там понимают, что никакими поставками оружия не заткнешь дыры на линии фронта и не изменишь кардинально баланс сил. Нужно знать, когда остановиться, потому что игра явно проиграна.



*запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.



Автор: Анджей Доленга (Andrzej Dołęga) Источник - ИноСМИ

