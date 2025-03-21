Типография "Учкун" начала выпуск национальной кыргызской валюты сомы

21:55 24.03.2025

БИШКЕК, 25 мар - Sputnik. Типография "Учкун" начала выпуск национальной валюты, об этом стало известно в ходе визита Садыра Жапарова на предприятие.



Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отметил, что на первом этапе будут печатать купюры мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота.



