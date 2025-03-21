|Типография "Учкун" начала выпуск национальной кыргызской валюты сомы
21:55 24.03.2025
БИШКЕК, 25 мар - Sputnik. Типография "Учкун" начала выпуск национальной валюты, об этом стало известно в ходе визита Садыра Жапарова на предприятие.
Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отметил, что на первом этапе будут печатать купюры мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота.
Он также подчеркнул, что новые кыргызские сомы, выпускаемые на базе "Учкуна", соответствуют самым передовым мировым стандартам защиты от подделок, обеспечивая высокий уровень надежности национальной валюты.
Президенту был презентован первый образец национальной валюты, отпечатанный в Кыргызстане.
Напомним, что ранее кыргызские сомы производились в странах Европы.