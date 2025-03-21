|ВС РФ наносят удары по ВСУ в приграничье Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 24 марта
23:03 24.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 24 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся к новой волне атак ВСУ на пограничные районы Белгородской области. Источники в военном командовании Британии сообщили The Telegraph, что слова Стармера о возможности отправки военных на Украину – это "политический театр".
В ожидании нового этапа
Русские войска без малого уже неделю сдерживают украинские силы в приграничье Краснояружского района Белгородской области. Ресурсы противника уже несколько раз писали якобы о том, что село Демидовка находится под контролем ВСУ. Однако данная информация не соответствует действительности, максимум, что удавалось неприятелю – это завязать бои на южной окраине населенного пункта, откуда он всякий раз отступал. Как-никак без стабильной поддержки бронетехники под артобстрелом пехотный бой весьма скоротечен, особенно когда масштаб привлеченных сил отнюдь не тот, что наблюдался во время сражений в Курской области.
Несмотря на тщетность прежних попыток овладеть Демидовкой, ВСУ упорно продолжают повторять одно и то же действие в надежде получить результат. Украинские силы действуют следующим образом. На малогабаритном транспорте они проникают через созданные инженерными машинами проходы в пограничных заграждениях и далее накапливаются в сети лесных массивов, прилегающих к Демидовке. Но главной зоной сосредоточения пехоты для атак являются сухие балки к югу от населенного пункта. От прямого огня низина является хорошей защитой, но, к примеру, от дронов местность уже не сильно прикрывает неприятеля. Этим можно объяснить то, почему ВСУ после стольких попыток овладеть Демидовкой до сих пор не добились этого. Сухие балки у села, скорее всего, уже превратились в большой "накопитель 200-х".
Помимо этого, противник решил расширить географию действий. По всей видимости, из-за отсутствия успехов в боях за Демидовку неприятель пошел на Поповку, что северо-западнее. По сообщениям военкоров, опорная точка погранвойск ФСБ РФ на данный момент отражает атаку пехотного подразделения ВСУ. Вероятно, противник не прекратит попыток зайти в Поповку, ведь в случае успеха это увеличит число направлений для атак на Демидовку.
Однако это сугубо тактическая сторона вопроса. Если причины неудач украинских сил в боях за Демидовку понять можно, то само бессмысленное упорство ВСУ уже не так просто объяснить. В начале операции противник мог преследовать цель добиться изменения соотношения сил в курском приграничье. Но сейчас ситуация выглядит иначе. Неприятель сгубил уже достаточное количество людей и техники, чтобы "обманный маневр" перестал быть таковым. Да и активное перемещение украинских войск в Сумской и Харьковской областях говорит о том, что Киев и не думает прекращать.
"Политический театр"
Британская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в ВС Соединенного Королевства сообщила, что заявления Стармера о возможности отправить на Украину контингент миротворцев – "политический театр".
"Не существует определенных предположений о военном или военно-стратегическом планировании. Это все политический театр. Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках еще до того, как понял, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом", – приводит газета слова источника.
Еще в середине февраля президент Франции Макрон заявил, что не планирует отправлять войска Пятой республики на Украину и подготовки к этому не ведется.
Иными словами, самый воинственный друг Зеленского в лице главы правительства Британии Кира Стармера точно так же, как и его коллега из Франции, попросту занимается риторикой, о чем подробнее редакция разбирала в субботнем материале.