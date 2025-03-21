ВС РФ наносят удары по ВСУ в приграничье Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 24 марта

23:03 24.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 марта в разрезе СВО. Русские войска готовятся к новой волне атак ВСУ на пограничные районы Белгородской области. Источники в военном командовании Британии сообщили The Telegraph, что слова Стармера о возможности отправки военных на Украину – это "политический театр".



В ожидании нового этапа



