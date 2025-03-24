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Афганистан продолжает нести угрозу южным рубежам СНГ и России, - Сергей Андреев
00:05 25.03.2025

Афганистан продолжает нести угрозу южным рубежам СНГ и России

24.03.2025 | Сергей АНДРЕЕВ

В первой половине марта стало известно, что "человек номер два" в ИГИЛ* экс-полковник МВД Таджикистана Гулмурод Халимов жив и находится на севере Афганистана. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях экс-офицер ЦРУ Сара Адамс.

Г. Халимов – один из самых профессиональных военных в руководстве ИГИЛ. Он прошел целый ряд курсов спецподготовки в США. Был высокопоставленным и одним из самых приближенных военных в окружении президента Таджикистана. О его профессионализме свидетельствует в т. ч. оборона Мосула, где 9 тысяч боевиков-исламистов 9 месяцев сдерживали 120-тысячную группировку иракской армии и проиранских формирований при соотношении потерь примерно 1:10.

Халимов и его подельники-исламисты делают все, чтобы в Таджикистане случилось то, что уже произошло и в Сирии. Проще говоря, чтобы казавшаяся крепкой власть рухнула за пару недель, а вчерашние террористы-исламисты стали, как и в Сирии, угодливо именоваться "новыми властями", с которыми ведут переговоры "в пиджаках".

В данном контексте примечательно, что именно Халимов сумел превратить самоподрывы смертников (бывшие до этого в основном инструментом террористических актов) в мощное оружие, активно используемое на поле боя. Благодаря этому всего лишь за полтора года ИГИЛ применил по своим противникам в общей сложности около трех килотонн тротила! В медиа озвучивается информация о причастности Халимова и к теракту в "Крокус Сити Холле" (глава ФСБ РФ Александр Бортников официально заявлял, что теракт координировали игиловцы из афгано-пакистанской зоны).

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин информировал общество о росте за последний год количества преступлений террористического характера, совершенных в РФ мигрантами.

Угрозу проникновения в Россию боевиков под видом мигрантов приуменьшать нельзя

В связи с этим некоторые аналитики отмечают, что в данном случае Халимов либо кто-то из его учеников-подчиненных, помимо чисто военно-диверсионных, продемонстрировал и недюжинный политический талант, т. к. этот кровавый теракт привел к ужесточению отношения к мигрантам в России. И одновременно существенно осложнил обстановку в самом Таджикистан, т. е. именно там, куда Халимов явно нацелился и намеревается прийти с севера Афганистана, как только сложатся соответствующие условия.

А они тем временем и так складываются весьма благоприятно для лидера террористов. Таджикистан является единственной республикой СНГ, число иммигрантов из которой в РФ в 2020-х гг. увеличилось. Согласно данным "Демоскопа", в нынешнем десятилетии "устойчиво росло число иммигрантов из Таджикистана. В период пандемии COVID-19 этот рост заметно ускорился. Таджикистан стал единственной страной СНГ, число иммигрантов из которой увеличилось в 2020 году (+4,2%). В 2021 году число иммигрантов из Таджикистана увеличилось на 36%, в 2022 году – еще на 47% (186,6 тысячи человек). Снижение на 8% в 2023 году (до 171,2 тысячи человек) не смогло повлиять на лидерство Таджикистана, который в 2021-2023 годы стал основным донором мигрантов для России".

При этом демография постсоветского Таджикистана демонстрирует следующее. В 1989 году население республики составляло 5,1 млн, в 2023-м – 10,3 млн, ежегодный прирост – свыше 200 тыс. человек. При этом Таджикистан – одна из беднейших стран планеты. Подушевой ВВП составляет около 950 долларов в год – это уровень Эфиопии, Южного Судана, Кении, откуда люди также массово бегут.

Многие таджикские руководители, увы, считают, что лучший для них выход – это своим бездействием вынуждать молодежь уезжать из страны. Прежде всего, к соседям и в РФ. Понятно, иначе юные пассионарии, взращенные на гумусе из нищеты, сомнут начальство и поспособствуют установлению власти ИГИЛ. Но ведь тем самым они лишь распространяют заразу исламизма на остальные страны Центральной Азии и Россию. А тем временем с территории Афганистана ее метастазы распространяются непосредственно уже на сам Таджикистан.

При этом талибы, по мнению ряда экспертов, не имеют реальных возможностей сдерживать такие группировки, как ИГИЛ или "Аль-Каида"*. А те стремительно набирают популярность как в самом Афганистане, так и в граничащих с ним странах. Более того, "Талибан"* не всегда хочет сдерживать прочих исламистов и зачастую просто закрывает глаза на их активность. И делается все это в то время, когда игиловцы не только угрожают странам Центральной Азии, но и готовят новые масштабные теракты и активно перенимают опыт войн на Украине и в Газе.

При этом режим "Талибана" и сам по себе далеко не безопасен для соседних стран. Талибы создали вооруженную до зубов оставленным американцами оружием, техникой и авиацией полумиллионную армию джихадистов, которую рано или поздно будет использована по "назначению". Кроме того, они уже предъявили территориальные претензии Туркменистану и Узбекистану – у властей первого они требуют несколько десятков километров на границе, у второго – фактически передать под свой контроль Амударью.

Талибское правительство быстрыми темпами реализует проект строительства оросительного канала, в который будет отведена вода из Амударьи. Этот проект вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане и Туркменистане. Руководство РУз несколько раз предупреждало афганскую сторону о необходимости достигнуть компромисса в этом вопросе, но вместо этого канал стал строиться еще более быстрыми темпами. Заодно нынешние власти Кабула рьяно конфликтуют с Ираном за водные ресурсы. Этот новый "околоводный" очаг напряженности в Центральной Азии способен спровоцировать большой конфликт. Таким образом, Афганистан представляет собой двойную угрозу для региона Центральной Азии и стран СНГ – и как территория джихадистов, и как режим, оказывающий давление на соседей в самых насущных и жизненно важных сферах.

Решение властей Казахстана и Кыргызстана исключить "Талибан" из списка террористических организаций не означает, что режим талибов получил политическое признание в этих государствах. Скорее, это поклон в сторону покровителей талибов в лице Катара и Турции, а также упование на то, что талибы смогут сдерживать ИГИЛ и прочие многочисленные террористические группировки на территории Афганистана.

На самом же деле единственные реальные соперники талибов, игиловцев и прочих исламистов, способствующих проникновению террористов в ЦА, а затем в РФ, – это силы афганского сопротивления, среди которых выделяются фронт Ахмада Масуда, активно взаимодействующий с другими странами, и фронт генерала Зия Ясина.

На Западе прекрасно понимают, что только эти силы могут стабилизировать Афганистан и устранить угрозу для соседних стран и всего мира. Поэтому никакой реальной поддержки им не оказывают. В то же время талибы уже проводят целые военные парады с использованием военной техники США, оставленной им американцами и НАТО после вывода своих войск из Афганистана.

По сути, Запад демонстрирует заинтересованность в том, чтобы, пока Россия воюет на Украине, напряженность на афгано-таджикской границе росла и способствовала проникновению исламистов и террористов на территорию РФ.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742850300


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