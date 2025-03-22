В Брюсселе перепутали КНР с КНДР? Хотят участвовать в миротворческой миссии на Украине корейские товарищи

00:28 25.03.2025

МИД КНР опроверг информацию о возможном участии Китая в миротворческой миссии в Украине



Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в понедельник опроверг информацию СМИ о том, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможность участия Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что данная информация совершенно не соответствует действительности.



Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, заявил дипломат на брифинге.



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Северная Корея (КНДР) поддержала вторжение России на Украину в 2022 году как на политическом уровне, так и поставками вооружений. В октябре 2024 года об отправке нескольких тысяч северокорейских военных в Россию начали сообщать разведки Украины, Южной Кореи и США.