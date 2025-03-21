 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Опасный транзит: Эшелоны с ураном из Узбекистана во Францию пойдут через Россию
00:42 25.03.2025

Опасный транзит: Эшелоны с ураном во Францию пойдут от Самары до Питера. Чем рискует Россия?
Составы с радиоактивным грузом из Узбекистана могут стать лакомой целью для дронов ВСУ и диверсантов ГУР

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Игорь Николайчук

В течение всего 2025 года и до конца первого квартала 2026 года узбекское государственное предприятие "Навоийуран" при посредничестве казахского перевозчика намерено транзитом гнать через территорию России уран со своего месторождения Джонгельды в Санкт-Петербург, чтобы оттуда доставлять стратегическое сырье в коммуну Мальвези на юге Франции по заказу перерабатывающего предприятия Orano Chimie-Enrichissement (Orano CE) на французско-испанской границе недалеко от Андорры.

"В данном конкретном случае других вариантов транспортировки кроме как через Российскую Федерацию нет. По-другому такой груз не перевезти просто физически. Если через Каспийское море, то там просто инфраструктуры как таковой нет. Груз придется довезти до Актау, перегрузить. А железная дорога Баку-Тбилиси-Карс до сих пор закрыта. То есть это далеко, не везде работает и подразумевает гораздо больше издержек. Поэтому в таких случаях всегда есть место для различного рода исключений. Вопрос транспортировки урана через российские порты, судя по всему, входит в список этих исключений", - обрисовал причины выбора такого маршрута завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

При этом инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский обратил внимание на то, что если транспортировка урана осуществляется в защитных контейнерах, и если не происходят аварии при перевозке и перегрузке, то этот уран не может оказать воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Но тара может быть некачественной, да и вероятность железнодорожной или морской катастрофы никто не отменял, а здесь уже "могут быть разные нюансы".

На этом фоне возникают два вопроса.

Первый - это вопрос обеспечения полной безопасности таких перевозок, учитывая активность ВСУ и ГУР Украины в вопросе ударов по нашим энергетическим объектам.

Киев давно мечтает спровоцировать ядерную катастрофу на нашей территории, а здесь такой подарок - эшелоны с радиоактивным грузом, походящие через Самару с ее водохранилищем, через, возможно, Нижегородскую область с ее секретными ядерными объектами, возможно, через Москву и Валдай с их президентскими резиденциями. Конкретный маршрут отследить не так уж и сложно, тем более что конечная точка известна. А в Усть-Луге, напомним, недавно танкер с мазутом подорвали.

Второй - это, конечно, бизнес и ничего личного. Но Франция нам гадит уже почти как Британия, а мы и титан с алюминием поставляем, и транзит особо опасного груза обеспечиваем.

Как говорится, мужики могут и не понять.

- Прежде всего начнем с того, что все эти урановые и прочие ядерные дела, как бы они не были там завязаны на национальные интересы, жестко регулируются международными соглашениями, - поделился с "СП" своими соображениями на этот счет независимый специалист по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук.

- С тем же международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) у нас, несмотря ни на что, совершенно отличные отношения. Россия продолжает участие в работе агентства, наши спецы по ядерным вопросам продолжают заседать в Вене и контролировать условия безопасного использования того же урана. Это во-первых.

А, во-вторых, хоть выставлять сейчас киевский режим и его главаря Владимира Зеленского как совершенно неконтролируемую и сошедшую с ума компанию логично, однако на самом деле эти ребята достаточно жестко контролируются извне.

Коллективный Запад, кто бы конкретно за ним ни стоял, я полагаю, просто не позволит Киеву в этом вопросе перейти определенные "красные линии", прочерченные этим самым Западом.

"СП": Почему же?

- На Западе существует паранойя относительно распространения ядерного оружия, создания ядерных инцидентов, нанесения какого-то там ущерба природе или инфраструктуре с использованием каких-то ядерных элементов, компонентов, устройств и всего прочего.

Стоит только в России случиться малейшей пустячной неприятности с железнодорожным составом с радиоактивным грузом, не говоря уже о его полноценном крушении, моментально появятся сообщения в таком ключе, что "ужасное радиоактивное облако вот-вот накроет Европу вообще и французский Лазурный берег в частности".

В свое время Запад так испугался последствий Чернобыльской аварии, что теперь там царит махровая радиофобия. "Зеленые" по всему миру требуют как минимум закрытия атомных электростанций, а как максимум - буквально не трогать руками все, что так или иначе связано с ураном и плутонием.

И эта самая радиофобия неистребима, никакой пропагандой, никакими экономическими мерами этот расклад не изменить.

Хотя, безусловно, вероятности некоего ядерного шантажа или попытки каким-то образом воздействовать на западное общественное сознание со стороны Киева я бы лично исключать все-таки не стал.

"СП": Отчего?

- Потому что режим Зеленского, образно выражаясь, как Тараканище Чуковского, все же может пошевелить усами и грозно что-то порычать, чтобы звери задрожали, в обморок упали и взмолились - да на тебе еще 25 танков или сколько их там на самом деле надо, только, ради Бога, оставь ты эти эшелоны с ядерным сырьем на территории России в покое.

"СП": 24 марта дроны ВСУ снова ударили по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинской" международного Каспийского трубопроводного консорциума. Хотя идут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Кто мешает украинским спецслужбам или спецслужбам других государств, тесно связанных с киевским режимом, устроить теракт на пути следования ядерных эшелонов во Францию?

- Безусловно, подобное может быть совершено. Но если реальный теракт и произойдет, то, во-первых, все будет обставлено так, чтобы невозможно было найти концы, как в истории со сбитием малазийского "Боинга".

Всем, конечно, будет понятно, откуда ноги растут и чьи уши торчат, но уличить будет трудно.

А, во-вторых, даже если и что-то взорвется, то степень повреждений будет относительно невелика, это же не обогащенное оружейное сырье, а всего лишь руда, пусть и концентрированная.

Однако эта вероятность, по моему мнению, ничтожно мала.

С одной стороны, потому что и у нас, и во всем мире существует очень мощная инфраструктура безопасности подобных перевозок. Так что террорист-смертник или дрон будет вынужден преодолевать систему усиленного прикрытия железнодорожного эшелона.

А с другой стороны - потому, что страна назначение такого груза - Франция.

"СП": Это имеет какое-то значение?

- Да, потому что сейчас, пока Трамп, говоря простым языком, сводит вчерашних союзников США с ума, Украина остается на попечении Европы, и именно Франция является наиболее активным моральным и материальным спонсором Зеленского для продолжения противостояния с Россией.

Германия сидит тихо, потому что она спит и видит, как вернется счастливое время, Украина во главе с Тимошенко помирится с Россией во главе с Путиным и начнет опять гнать российский газ бюргерам, которые на этом дешевом сырье дадут всем жару и сделают немецкую экономику ведущей в мире, так что Китай будет отдыхать.

А Франция совершенно индифферентна к таким энергетическим замыслам, у нее только идеализм в отношении "поддержки украинской демократии в борьбе против московского авторитаризма".

Так зачем же Зеленскому рисковать последним своим спонсором и мешать Франции покупать уран, размениваясь на спорные сиюминутные преимущества, который он может получить в случае диверсии?

"СП": Если с киевским режимом все понятно, то почему мы спокойно предоставляем транзитные услуги одному из отпетых русофобов Европы? Пусть бы Франция решала свои сложности по доставке урана из Узбекистана через третьи страны сама?

- Франция приветствует ядерную энергетику, у нее там в горах целый кластер ядерных электростанций, они с него живут. У нее очень хорошо в этом вопросе все устроено. Во много потому, что до распада СССР именно Франция была нашим главным партнером в ядерной области.

Так зачем же ломать старые добре схемы? Мир ведь не окончательно сошел с ума, чтобы заниматься играми со столь опасными для всего человечества последствиями.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742852520


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