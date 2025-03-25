Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о "повороте рек" и реальные дела, - Марат Нургожаев

01:08 25.03.2025

Казахстан – Россия: абсурдные мечтания о "повороте рек" и реальные дела

25.03.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Похоже, некоторые казахстанские эксперты (вероятно, с подачи коллективного Запада в целях стравливания Астаны и Москвы) опять решили достать из пыльного шкафа и реанимировать проект поворота сибирских рек в Центральную Азию.



Дело было на V Центральноазиатской конференции клуба "Валдай", проходившей в Иркутске в начале марта и получившей наиболее громкий резонанс и жаркую дискуссию именно по водной тематике.



Так, политолог, член Ассамблеи народа Казахстана Акбопе Абылкасимова заявила, что проблема дефицита воды в регионе возникла еще в период Советского Союза. "Мне очень понравилось предложение одного из экспертов о повороте сибирских рек. Действительно, вопрос рассматривался еще в советское время. И буквально нужно 6% от общего объема потока Оби, чтобы хватило на всю Центральную Азию", - уверенно заявила спикер.



Надо заметить, что она довольно ловко совместила сразу два вопроса – воду и демографию, отметив, что в Центральной Азии стремительно растет население, которому нужно работать на определенной территории, "а поворот рек позволит удержать на родине местное население. Вместе с тем в России происходит старение нации, ей потребуются мигранты из Центральной Азии, однако миграционный вопрос необходимо решить с правовой точки".



По словам владелицы странички в Тг под названием "Обо всем, жестко, но честно", накануне конференции она прочитала множество материалов по этой проблематике (так и вспоминается анекдот из 1990-х: "Всю ночь перечитывал пейджер... много думал") и осознала, что этот проект не случился в советское время из-за его большой стоимости в 300 млрд долларов США. Но в том давнем проекте рассчитывалось строительство судоходных каналов шириной до 100 метров и глубиной до 17 метров. А вообще-то можно ограничиться, как считает Абылкасимова, водопроводом, поскольку сейчас "советский проект мы не осилим, денег в таком количестве не найдем, даже все вместе, всем регионом плюс Россия".



Но выход есть: "В Сибири сосредоточена треть всех мировых ресурсов пресной воды, однако используются только 2% от общей массы в год. Если Россия продает нефть, газ и другие ресурсы, почему бы не продавать воду? Все равно вода утекает в Северный Ледовитый океан".



Отметим, что это не первый "заход" представителей Казахстана по поводу водной темы. Как мы уже писали, в прошлом году казахстанский мажилисмен, член фракции партии "Ауыл" Серик Егизбаев состряпал депутатский запрос в российский парламент с бесцеремонной инициативой "возродить нереализованный советский проект поворота сибирских рек в Казахстан и Центральную Азию". В своем обращении он сделал "глубокомысленный" вывод, заключающийся в том, что "переброска части стоков сибирских рек позволит решить проблему дефицита воды в регионе ЦА". Кстати, данный посыл слово в слово был озвучен до него коллективным Западом в ходе Конференции ООН по водным ресурсам в марте прошлого года в Нью-Йорке.



К слову, если обратиться к недавнему прошлому, то, исходя из анализа пятитомника по истории Казахстана, сделанного телеграм-каналом RedKazakh, казахи были бесправными и ничем не владели в СССР, так как все находилось в собственности "тоталитарной советской системы, которая проводила антиобщественную политику уничтожения природы".



Многие казахстанские историки прямо обвиняют советское министерство мелиорации и водного хозяйства в сокращении акватории Аральского моря на 40%. Между тем названный телеграм-канал абсолютно прав, говоря о том, что наиболее активный период высыхания Аральского моря приходится не на советское время, а на период независимости страны, когда с 1990 по 2015 год площадь моря сократилась аж в 5 раз. И хотя за период 1975-1980 годов КазССР потратила 700 млн рублей на разработку планов по охране природы и строительство природоохранных объектов, в казахстанском учебнике по истории все равно причиной загрязнения окружающей среды в республике называют социалистическую нерыночную экономику, где якобы отсутствовали рациональность и бережливость.



Естественно, авторы учебника тут же противопоставляют соцэкономике "бережливую" рыночную экономику англосаксов, приведшую "к революции" в защите окружающей среды. Вероятно, поэтому сейчас американские нефтедобывающие компании отказываются возмещать ущерб, наносимый ими Каспийскому морю на протяжении многих лет в промышленных масштабах, не желая нести юридической и финансовой ответственности.



В свою очередь, еще два года назад прозападный интернет-ресурс Orda.kz представлял интервью местных экспертов Foreign Policy, в котором они также убеждали, что история неэффективного управления водными ресурсами в Центральной Азии во многом восходит к советским временам. По их мнению, "советская модернизация работала "на стероидах", но большевики не принимали во внимание традиционный способ управления водными ресурсами. Вместо этого выбирали масштабные проекты, демонстрирующие власть политики над природой. Эти вещи имеют значение, потому что на самом деле вы смотрите на землю не с точки зрения эффективного управления водными ресурсами, а с точки зрения добычи товаров для личного богатства и политической власти. А водный недостаток – это проблема, которая будет расти все больше и больше из-за изменения климата, из-за устаревшего способа развития и управления".



Кстати, в данный момент в Казахстане, по оценке ведущих экспертов, борьба за водные ресурсы только обостряется: вода теперь становится второй нефтью, теперь борьба идет не за баррели, а за чистые источники, доступ к питьевой воде и технологии ее сохранения. Вода давно стала предметом торга, существует даже ее теневой рынок, о чем неоднократно писал "Ритм Евразии".



Как заявил другой казахстанский мажилисмен из фракции Amanat Павел Казанцев, "на наших каналах воруется до 80% воды... Это "рынок черной воды", выгоднее заплатить штраф. Но сейчас мы многократно увеличиваем штрафы".



В целях наведения порядка депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты 5 марта этого года приняли Водный кодекс Казахстана и направили его в сенат. Данным документом заложены пять основных принципов: усиление роли воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития; экономическая ценность водных ресурсов при их использовании; комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов; эффективное и рациональное водосбережение; привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда.



По словам П. Казанцева, новый кодекс предусматривает разработку генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов: данные документы станут ключевыми при управлении водными ресурсами. Также предусматриваются обязательства по проведению многофакторного обследования и разработки деклараций безопасности для потенциально опасных гидротехнических сооружений, систематизированы вопросы ведения их реестра.



Уместно напомнить, что еще пять лет назад Казахстаном и Россией была принята Программа совместных мер по сохранению и восстановлению экосистемы бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021-2024 годы, а в текущем году Астана и Москва планируют проведение совместного экологического мероприятия по сохранению экосистемы трансграничной реки Жайык (Урал).



По этому поводу было проведено онлайн-заседание казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна реки и объявлено о запланированной акции под названием "Бассейну Жайыка (Урала) – чистые берега и добрососедство". Участники мероприятия рассказали о результатах сотрудничества с Россией за период 2021-2024 годов, а также о проектах по реконструкции каналов и систем обводнения.



Таким образом, вопреки очередным прозападным инициативам по поводу поворота сибирских рек, есть иные варианты решения проблемы. Так, в бассейне Урала проведены соответствующие научные исследования, осуществлены строительство и реконструкция ряда очистных сооружений, расчистка русел рек, прудов и водохранилищ, ликвидировано много несанкционированных свалок, а также проведены мероприятия по берегоукреплению, дноуглублению и очистке, зарыблению бассейна молодью осетровых и карповых видов рыб, лесовосстановлению и экологическим акциям с участием волонтеров. И такая работа продолжается.