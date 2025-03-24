"Такие низкие налоги только в Кыргызстане" - интервью с главой ГНС. Видео

01:35 25.03.2025

Как изменилось налоговое законодательство в Кыргызстане, Sputnik рассказал председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.



24.03.2025



Он отметил, что фискальное ведомство должно помогать бизнесменам администрировать их деятельность.



"Налоговая служба не должна быть карательным органом. Как преступник боится милиционера, так и предприниматель сегодня боится налоговика. Наша задача - перестроить работу, чтобы было невозможно по-разному толковать налоговые нормы, надо исключить интерпретации. Поэтому сегодня мы идем к упрощению налоговых процедур. Кроме того, налоги на некоторые виды деятельности в нашей стране самые низкие в мире", - сообщил Шыкмаматов.



Глава ГНС также объяснил, почему сокращена сфера использования электронных товарно-транспортных накладных, почему некоторые рынки работают в особом налоговом режиме и почему кыргызстанцы не хотят платить налоги.



