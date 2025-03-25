МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР

01:48 25.03.2025

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередной серией террористических атак киевского режима на представителей российских СМИ



25.03.2025



Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события.



Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным Силам Российской Федерации.



