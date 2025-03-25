|МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР
01:48 25.03.2025
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередной серией террористических атак киевского режима на представителей российских СМИ
25.03.2025
Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события.
Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным Силам Российской Федерации.
Только за один день, 24 марта, на территории ЛНР в результате целенаправленного артиллерийского обстрела со стороны боевиков киевского режима погибли трое российских представителей СМИ – военный корреспондент МИЦ "Известия" А.С.Федорчак, оператор телеканала "Звезда" А.А.Панов и водитель съемочной группы А.Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Н.Гольдин, который находился вместе с погибшими А.С.Федорчаком, А.А.Пановым и А.Сиркели.
Удар был нанесен высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определенному гражданскому автомобилю с представителями прессы.
Примерно в это же время в Суджанском районе Курской области в ходе выполнения редакционного задания подвергся целенаправленной атаке ВСУ корреспондент ТАСС М.А.Скуратов, получивший осколочные ранения.
Выражаем глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам. Желаем скорейшего восстановления пострадавшим в результате этих ударов ВСУ.
Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения, к которому международное право согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительному протоколу I относит представителей СМИ. И абсолютно точно случившееся подчеркивает недоговороспособность режима Зеленского.
На продолжающиеся хладнокровные убийства сотрудников российских СМИ обязаны надлежащим образом отреагировать профильные международные структуры, в первую очередь Гендиректор ЮНЕСКО, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховный комиссар ООН по правам человека и, в целом, все наднациональные правозащитные структуры, которые выступают за защиту прав журналистов и права на беспрепятственное получение информации. Хроническое бездействие со стороны этих институтов, выражающееся в сознательном безмолвии или бессодержательных отговорках, станут индикаторами их способности беспристрастно и добросовестно выполнять возложенный на них государствами мандат.
Призываем мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие кровавые преступления режима Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиа-сферы.
И, в завершение, хотелось бы сказать, что следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям. Они, безусловно, понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по ряду других выявленных преступлений киевского режима против мирных жителей и, в том числе, представителей российских СМИ.