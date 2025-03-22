В Афганистане заявили о росте экспорта в Таджикистан

01:51 25.03.2025

Правительство "Талибана"* заявляет, что торговля Афганистана с зарубежными странами, в том числе с Таджикистаном, растет



ДУШАНБЕ, 24 мар - Sputnik. Афганистан экспортировал и импортировал товаров на сумму около 13 млрд долларов в 2024 году.



Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли "Талибана"* Абдусалом Ахундзода.



Так, крупнейшие экспортные поставки Афганистан осуществляет в Пакистан, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Иран, Казахстан, Китай, Турцию, Ирак и Таджикистан.



По словам пресс-секретаря, показатели экспорта выросли за прошедший год. При этом сельскохозяйственная продукция, такая как инжир, хлопок и изюм, составляет большую часть экспорта страны, однако экспорт ковров, свинца, драгоценных и полудрагоценных камней тоже увеличился, уточнил Ахундзода.



Что касается импорта, то в большинстве он приходится на топливо, пшеничную муку, автомобильные запчасти, сжиженный нефтяной газ, медицинские принадлежности, нефть и рис.



Представитель Минпромторга "Талибана"* заявил, что за последний год в торговле страны произошли позитивные изменения, однако не дал никаких объяснений в плане торгового баланса.



Ранее стало известно, что основным импортером Таджикистана в 2024-м оказалась Россия.



Так, по итогам ушедшего года показатель составил более 8,9 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2023-м на 572,7 млн, или почти на 6,9%.



* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.