"Наследие в стежках". Артефакты шести музеев Узбекистана показывают на выставке в Казахстане

02:11 25.03.2025

В Национальном музее Казахстана открылась выставка "Наследие в стежках". На ней представлены 122 экспоната узбекского текстиля и ювелирного искусства: золотошвейные халаты, икат, сюзане, серебряные пояса и другие украшения. Экспозиция подчеркивает культурное единство двух стран.



В Национальном музее Казахстана в Астане с 19 марта по 1 июня проходит выставка "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана". Экспозиция представляет собой уникальное собрание текстильного и прикладного искусства, отражающего многовековые традиции узбекского народа. Выставка позволяет казахстанскому зрителю прикоснуться к узбекскому культурному наследию XIX-XX веков.



