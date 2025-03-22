|"Наследие в стежках". Артефакты шести музеев Узбекистана показывают на выставке в Казахстане
02:11 25.03.2025
В Национальном музее Казахстана открылась выставка "Наследие в стежках". На ней представлены 122 экспоната узбекского текстиля и ювелирного искусства: золотошвейные халаты, икат, сюзане, серебряные пояса и другие украшения. Экспозиция подчеркивает культурное единство двух стран.
В Национальном музее Казахстана в Астане с 19 марта по 1 июня проходит выставка "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана". Экспозиция представляет собой уникальное собрание текстильного и прикладного искусства, отражающего многовековые традиции узбекского народа. Выставка позволяет казахстанскому зрителю прикоснуться к узбекскому культурному наследию XIX-XX веков.
"Узбекистан и Казахстан связаны не только общей историей, но и глубокими культурными традициями, - отметил директор Центра реставрации культурного наследия при Фонде развития культуры и искусства Узбекистана Бобур Саемов. - Поэтому для нас особенно важно показать наше наследие в соседней стране. Это не только знакомство с узбекским традиционным искусством, но и поиск точек соприкосновения, осознание общих корней и обмен опытом в области сохранения и развития народного искусства".
выставка, фонд развития культуры и искусства
На подготовку выставки ушел год. Реставраторы и кураторы музеев Узбекистана проделали большую работу, вернув к жизни более 30 экспонатов. В частности, для казахстанской выставки были отреставрированы редкие ювелирные изделия и женские халаты конца XIX - начала XX веков. На этот период пришелся расцвет народного искусства, который завершился с политическими изменениями начала прошлого века, приведшими к утрате многих традиционных ремесел.
В экспозицию вошли 122 экспоната из шести крупнейших музеев Узбекистана: Государственного музея прикладного искусства Узбекистана, Государственного музея истории Темуридов, Самаркандского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, а также Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого и Бухарского государственного музея-заповедника.
Выставка визуально разделена на три тематических зала, каждый из которых посвящен определенной категории народного искусства.
Первый зал погружает посетителей в мир традиционного костюма. Здесь представлены традиционные чапаны, вышитые золотом, женские платья и паранджи, а также ткани, выполненные в технике икат (абровые ткани). Кандидат искусствоведения Зафара Алиева отметила, что экспозиционная коллекция является сочетанием элитарного городского ремесла и народного искусства вышивки.
Центральное место занимают золотошвейные мужские халаты. Искусство золотого шитья достигло расцвета в Бухаре в XIX веке. В зависимости от техники исполнения бухарское золотое шитье делится на несколько видов: "зардузи-заминдузи" - сплошная вышивка фона золотом, "зардузи-гульдузи" - цветочные узоры, а также их сочетание в виде "зардузи-гульдузи-заминдузи". Помимо этого, мастера использовали техники, в которых узоры из шелка чередуются с золотым шитьем, а вышивка дополняется нашитыми блестками.
Золотое шитье требовало не только высокой точности и художественного вкуса, но и работы с дорогостоящими материалами - золотыми и серебряными нитями индийского, иранского и бухарского происхождения. По словам Зафары Алиевой, процесс создания таких нитей был крайне трудоемким: из золота тянули тончайшую проволоку, затем ее обвивали вокруг шелковой или хлопковой основы. Так как золото - плотный металл, его обработка требовала большой выносливости и силы, поэтому этим ремеслом традиционно занимались исключительно мужчины.
выставка, фонд развития культуры и искусства
"Уникальность бухарской золотошвейной традиции заключается в ее сложной технике и особых узорах, не имеющих аналогов в мире. Такие изделия были востребованы при дворе, особенно для правителей и знати. На выставке представлены роскошные чапаны, созданные специально для бухарского эмира", - рассказывает Зафара Алиева, кандидат искусствоведения и представитель Института искусствознания Академии наук Узбекистана.
В зале также представлены женские халаты из абровой ткани, известной во всем мире как икат. Его производство представляет собой сложный и трудоемкий процесс, включающий до 38 этапов. Начинается оно с резервного окрашивания натуральных шелковых нитей. Определенные участки нитей основы обвязываются, чтобы предотвратить их окрашивание в нежелательные цвета. Этот метод придает тканям характерный размытый эффект и богатство цветовых переходов, которые проявляются после ткачества. Из таких тканей изготавливались традиционные халаты и платья, которые служили показателем статуса и достатка в обществе.
"Узбекский икат легко узнаваем благодаря своим уникальным орнаментам. Среди них можно увидеть как полосатые и абстрактные узоры, так и геометрические фигуры и зооморфные мотивы. В них угадываются древние сакральные символы, кресты, изображения райских плодов и рогатой богини Умай. Эти орнаменты тесно связаны с тюркским культурным наследием, объединяющим Казахстан и Узбекистан, а также несут в себе отголоски зороастрийских традиций, глубоко укоренившихся в истории региона", - пояснила Зафара Алиева.
выставка, фонд развития культуры и искусства
Второй зал посвящен текстильным изделиям интерьерного назначения. Здесь посетители могут увидеть декоративные вышивки сюзане из Самарканда, Ташкента, Шахрисабза и Бухары конца XIX - начала XX веков. Традиционные узбекские панно использовались для украшения стен, а также в качестве оберегов. Их вручную расшивали сложными орнаментами, используя шелковые или хлопковые нити на хлопчатобумажной или шелковой ткани.
Среди узоров встречаются стилизованные цветочные мотивы - гранаты, ирисы, тюльпаны, которые символизируют плодородие и достаток, а также солнечные розетки, вихревые узоры и геометрические фигуры, несущие защитный смысл. В зависимости от региона менялась не только композиция, но и цветовая гамма: самаркандские сюзане славятся насыщенными красными и бордовыми оттенками, ташкентские - контрастными сине-зелеными орнаментами, а бухарские - изысканными золотистыми и коричневыми тонами. Искусство ткачества ковров в Узбекистане передавалось из поколения в поколение, а узоры символизируют элементы природы и духовные образы.
По словам Зафары Алиевой, смысловая интерпретация орнаментов часто схожа. Люди искренне верили, что эти узоры несут в себе особую силу. Поскольку сюзане включали в приданое невесты и дарили жениху, каждый элемент имел свое значение и складывался в своего рода добрые пожелания: "Пусть моя дочь будет счастлива, пусть ее семья будет крепкой и многодетной".
Третий зал посвящен ювелирному искусству Узбекистана. Посетители могут увидеть изделия из четырех крупнейших ювелирных школ Узбекистана: Бухарской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской. Экспозиция включает серьги, браслеты, нагрудные и налобные украшения из серебра и позолоты с бирюзой и кораллами, а также мужские и женские пояса, выполненные в сложнейшей технике колотой бирюзы и чернения серебра.
"Традиционно украшения выполняли не только эстетическую, но и социальную функцию - по ним можно было определить статус женщины, ее возраст и семейное положение. Ювелирные изделия, как и текстиль, несли в себе глубокий символический смысл, связанный с древними верованиями и культами. Это особенно заметно в каракалпакской ювелирке напоминающей казахские традиционные изделия и свидетельствующей о степной культуре, общей для двух народов", - отмечает Зафара Алиева.
Среди других экспонатов зала - традиционные тюбетейки с вышивкой "гульдузи" и "заминдузи" (1940−1980 годов), паранджа и образцы традиционной обуви и аксессуаров.
Организаторы выставки планируют издание научного каталога, в котором будут подробно описаны представленные экспонаты, их история и особенности создания. Рассматривается возможность дальнейшего путешествия выставки по другим странам. В марте 2024 года экспозиция уже проходила в Азербайджане и Париже в рамках государственного визита президента Узбекистана.