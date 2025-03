Америка проиграла опиумную войну и ей грозит гибель, - Валентин Катасонов

03:44 25.03.2025 Америка проиграла опиумную войну и ей грозит гибель

Наркотизация Америки продолжает ставить все новые рекорды



24.03.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Про опиумные войны пишут обычно в прошедшем времени. Да, в XIX веке Британия вела две опиумные войны против Китая (первая: 1840-1842 гг.; вторая: 1856-1860 гг.). Поднебесная их проиграла. По договорам, подписанным после поражений, Китай выплачивал Британии контрибуции, снимал все барьеры для поставок опиума (они осуществлялись тогда Британской Ост-Индской компанией), уступал Британии часть своих территорий (в том числе Гонконг). До середины ХХ века наблюдалась все большая наркотизация Поднебесной, что ее ослабляло и даже грозило полным уничтожением.



После революции 1949 года Мао Цзэдун принял решительные меры по уничтожению наркотической заразы. В частности, были отданы под суд 80 тысяч торговцев зельем, а 800 были публично казнены. Уже через год от опиума и другого наркотического зелья в Китае и следов не осталось. Некоторые историки называют операцию Мао Цзэдуна по искоренению наркотиков третьей опиумной войной. Она стала реваншем Поднебесной за поражения в двух опиумных войнах XIX века.



Мировая наркомафия (принявшая эстафету от Британской Ост-Индской компании, которая была упразднена в 1874 году) с середины ХХ века стала искать страну, которая могла бы компенсировать ей потерю китайского рынка зелья. И такой страной была определена Америка. Конечно, Америку по мере возможностей наркобизнес осваивал и ранее. Но по абсолютному числу наркоманов, равно как и по относительному (в расчете на 1 миллион жителей) Соединенные Штаты в первой половине прошлого столетия занимали достаточно скромное место на фоне многих других стран.



Качественный скачок в наркотизации Америки произошел на рубеже 60-70-х годов прошлого столетия. И тут просматриваются определенные параллели с тем, как английские торговцы опиумом в свое время захватывали китайский рынок. Британская Ост-Индская компания (БОИК) не сразу начала поставлять большие партии опиума из Индии в Китай. Этому предшествовала подготовительная фаза.



БОИК поручила подготовку рынка так называемой "Китайской внутренней миссии" (КВМ). Это была организация, которую финансировала БОИК и которую представляли как христианских миссионеров. КВМ была направлена в Поднебесную якобы для того, чтобы обращать китайцев в христианскую веру. Но на самом деле КВМ в Китае занималась совсем другим. А именно учила китайцев курить опиум. И в этом очень даже преуспела. КВМ – своеобразный предтеча, который создавал рынок опиума. За которым через некоторое время к берегам Поднебесной стали двигаться корабли БОИК, тяжело груженные зельем, которым стали наполнять уже созданный ранее рынок. Об этом достаточно подробно пишет Джон Коулман в книге "Комитет Трехсот". В частности: "Задачу распространения опиума среди китайцев облегчила "Китайская внутренняя миссия", которая должна была научить курению наркотика, для восстановления сил, китайских "кули". Точно в стиле Адама Смита – сначала создав экономический спрос, а затем удовлетворяя его, "Ост-Индская компания" создала и удовлетворила широкий спрос на опиум, который принес ее акционерам баснословную прибыль".



И вот спустя примерно три века история повторилась. Мировая наркомафия для захвата рынка США направила туда свою "миссию", которая бы подготовила местных жителей к потреблению зелья (понятно, что теперь ассортимент зелья не ограничивался только опиумом; появились десятки других видов наркотиков – как природного происхождения, так и синтетических).



"Миссионеры" 1960-х годов, наводнившие Америку, были крайне далеки от христианства и даже не пытались прикрываться христианством. Они прикрывались "культурой", причем "новой", противостоящей "традиционной". "Новая культура" – прежде всего музыка английской группы "Битлз". Также музыка в стиле "рок". На подхвате у "музыкальных миссионеров" – "продвинутые" деятели культуры, литературы, философии. Наконец, "усилителями" ("громкоговорителями") новых "миссионерских служб" стали средства массовой информации. Причем не только американские, но и других стран, прежде всего англосаксонского мира. Весь этот "миссионерский натиск" на Америку преследовал одну-единственную цель – подсадить страну на "иглу наркотиков". Причем начинать надо с молодежи. А дальше уже процесс наркотизации пойдет сам собой. "Новые миссионеры" должны запустить этот процесс. Тот же самый алгоритм, который был использован в отношении Китай за три века до этого. О параллелях между Китаем XVII века и Америкой ХХ века в упомянутой выше книге пишет Джон Коулман: "Китайская внутренняя миссия" выполнила гигантскую работу, распространив употребление опиума среди бедных китайских рабочих (кули). Эти наркоманы не появились сами собой, из воздуха, равно как и наркоманы-подростки в США. Стоит заметить, что оба этих рынка были созданы. В Китае рынок опиума был сначала создан, а потом заполнен опиумом из Индии. Таким же образом в США сначала был создан, с использованием вышеописанных методов, рынок для героина, марихуаны и ЛСД, а затем он был заполнен британскими плутократами и их американскими родственниками с помощью супер-лордов британского банковского истеблишмента".



Джон Коулман пишет о "новых миссионерах" 1960-х годов: "Миссионеры из "Китайской внутренней миссии" не отвечали условиям шестидесятых годов. "Новый тип" – это выражение из социологического жаргона; оно означает, что "Битлз" создали новые социальные образцы, главнейшей целью которых была популяризация употребления наркотиков…"



Операция по запуску в Америке рынка наркотиков, который через некоторое время будет расти уже самостоятельно, готовилась в недрах секретных институтов. Тех, которые находятся под "Комитетом 300" и выполняют его задания. В первую очередь, это Тавистокский институт человеческих отношений (Tavistock Institute of Human Relations – TIHR) – некоммерческая исследовательская организация Великобритании, занимающаяся психоаналитическим исследованием группового и организационного поведения. Институт зарегистрирован в Великобритании как благотворительная организация, офис которого расположен в Лондоне. Этот институт занимается изучением общественного сознания, а, главное, разработкой методов управления этим сознанием. Без такого управления "Комитету 300" просто невозможно достичь своей стратегической цели – создания единого мирового правительства и установления неограниченной власти над человечеством. Наркотики – важнейший инструмент управления индивидуальным и общественным сознанием. Поэтому в деятельности Тавистокского института и ряда других организаций, подконтрольных "Комитету 300" тема наркотиков и наркотизации общества является приоритетной. Джон Коулман в своей книге "Комитет 300" неоднократно упоминает такое структурное подразделение Тавистокского института, как "Отдел научно-политических исследований" (The Science Policy Research Unit – SPRU). Именно SPRU готовила операцию по наркотизации Америки под видом продвижения "новой культуры" в США.



Ту перестройку общественного сознания, которая происходила в Америке с середины 1960-х годов (и продолжалась, по мнению некоторых наблюдателей, до середины или до конца 1970-х годов), можно назвать "культурной революцией". Примечательно, что в Китае примерно в это же время происходила своя "культурная революция", которая нанесла Поднебесной громадные ущербы. Думаю, что "культурная революция" в Америке, хотя формально и завершилась, но ущербы в виде растущей наркотизации населения страны продолжает наносить.



Если культурная революция в Китае предусматривала "переделку" китайцев всех возрастов, то "мудрецы" из Тавистокского института решили действовать хитрее. Их целью стала американская молодежь, которая потом свои привычки и ценности передаст последующим поколениям. Читаем в "Комитете 300": "Основное предназначение "Битлз" должны были "обнаружить" тинэйджеры, сознание которых подвергалось "массированным бомбардировкам" информацией, восхваляющей группу, а затем – безостановочному огневому валу "музыки "Битлз", до тех пор, пока у них не вырабатывалось убеждение, что они любят эту музыку и принимают и ее саму, и ее атрибуты. Ливерпульская группа, которая была способна сыграть на своих гитарах лишь четыре аккорда, вполне оправдала ожидания своих создателей и… сформировала целое новое поколение молодых американцев по точному образцу, заказанному Тавистокским институтом". А упомянутые в приведенном фрагменте "атрибуты" "музыки Битлз" – наркотики.



Выше я уже отметил, что "группа Битлз" – лишь верхняя часть айсберга под названием "американская культурная революция". В продвижении "новой культуры", ядром которой стали наркотики, участвовали многие деятели культуры, писатели, философы, финансисты и бизнесмены. Джон Коулман называет имена многих таких "активистов" "американской культурной революции". Вот, например фрагмент из книги "Комитет 300": "Наследники "Британской Ост-Индской компании" были удовлетворены успехом своей программы распространения наркотиков. Их подопечные прочно "подсели" на лизергиновую кислоту (ЛСД), ставшую широкодоступной благодаря сторонникам торговли наркотиками, как Олдос Хаксли, и одной очень любезной и уважаемой швейцарской фармацевтической компании, финансируемой великой банкирской династией Варбургов".



В приведенном фрагменте упоминается имя Олдоса Хаксли – английского писателя, автора знаменитой антиутопии "О дивный новый мир" (1932 г.). В романе он описал будущее общество, которое будет управляться небольшой группой "избранных", а одним из главных средств сохранения этой элитой своей власти являются наркотики. Точнее – один вид наркотиков, который называется "сома". С темой наркотиков О. Хаксли соприкоснулся практически через несколько лет после выхода в свет его романа "О дивный новый мир". Писатель на них сам "подсел": "Олдос Хаксли довольно интенсивно применял мескалин, а затем ЛСД, который он впоследствии внедрил в США, после того как его направил в Бостон Комитет 300 в качестве приглашенного профессора в Массачусетский технологический институт".



Оказывается, еще` в 1936 году будущий основатель и первый руководитель ЦРУ Аллен Даллес совместно с известным идеологом оккультизма и сатанизма Алистером Кроули, О. Хаксли, известным швейцарским психологом Карлом Юнгом, главой ассоциации американский психиатров Ивеном Камероном разработали операцию и приступили к проведению масштабного эксперимента по переделке сознания молодежи на территории США. Эти наработки очень пригодились спустя полтора десятилетия, когда ЦРУ был запущен проект MK-ULTRA по приучению молодежи к наркотикам, который приобрел международный масштаб. Т. е. получается, что к подготовке к "культурной революции" в Америке приступили еще в начале 1950-х годов. Ю. Воробьевский пишет об участии английского писателя в проекте MK-ULTRA: "Деятельность Олдоса Хаксли в США подробно рассмотрена конспирологами: начиная его прибытием в Калифорнию и заканчивая обработкой 15 миллионов молодых американцев. Хаксли разработал проект по исследованию мескалина и ЛСД, завербовав несколько членов разных культов, которые он основал в Калифорнии" (Воробьевский Ю. Третий Карфаген. У каждого Рима – свой Карфаген. – М., 2019, с. 225).



В приведенном выше фрагменте из книги Коулмана говорится о наркотике ЛСД и упоминается швейцарская фармацевтическая компания. Компания эта называется "Хоффман Ля Рош", именно она создала ЛСД. А далее, как пишет Джон Коулман, "Комитет 300 финансировал этот проект через один из своих банков, "Эс-Джи-Варбург", а в Америку наркотик был завезен философом Олдосом Хаксли". ЛСД – тот самый наркотик, на который и подсадили позднее миллионы американских тинейджеров.



"Рок", песни "Битлз" и бесплатная раздача ЛСД сделали свое черное дело. Опиумная война мировой наркомафии и Комитета 300 против Америки закончилась полной победой потомков Британской Ост-Индской компании. Америка ничем почти уже не отличалась от Китая XVII-XVIII вв. Отличие лишь небольшое: Китай был посажен на индийский опиум, а Америка – на ЛСД, вслед за которым последовали другие виды зелья как природного происхождения, так и синтетические.



То, что Америка "впереди планеты всей" по количеству наркоманов (постоянных потребителей зелья), очевидно для всех экспертов. Хотя оценки численности американских наркоманов сильно варьируют. Так, американский Минздрав называет цифру более 27 миллионов; это только те американцы, которые сами об этом сообщали. А согласно оценкам независимых экспертов, число наркоманов в Америке – 55 миллионов, т. е. в два раза больше.



А вот самая последняя подборка цифр по проблеме наркотизации Америки из статьи "Drug Addiction Statistics in the USA 2024 – Drug Abuse by the Numbers" ("Статистика наркомании в США 2024 – злоупотребление наркотиками в цифрах"). Цифры даны по жителям США в возрасте от 12 лет. В 2024 году наркотики потребляло 37,3 миллиона американцев. Половина населения (ровно 50%) потребляла наркотики в течение жизни регулярно или эпизодически. Общее количество американцев с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ: 48,5 млн (16,7%). Передозировка наркотиков уносила жизни по меньшей мере 136 американцев в день в 2021 году. Согласно статистике наркозависимости в 2024 году, в прошлом году умирало в среднем 280 американцев в день. Более чем двукратный рост за какие-то три года.



В общем, запущенная "культурной революцией" 1960-х годов наркотизация Америки продолжает ставить все новые рекорды. Многократно упоминаемый мною Джон Коулман еще более трех десятилетий назад в своей книге "Комитет 300" (первое издание – 1992 год) предсказывал, что это может закончиться полной гибелью Америки. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742863440





