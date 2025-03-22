В Сурхандарьинской области Узбекистана найдено 82 кг опия, доставленные наркокурьерами из Таджикистана

14:06 25.03.2025

Пресечено распространение около 100 кг наркотиков в разных регионах Узбекистана



Пресечены случаи незаконного оборота наркотиков в Сурхандарьинской, Наманганской, Самаркандской областях и Ташкенте. Изъято почти 100 кг наркотических веществ, в том числе отправленных из России и Таджикистана. Выявлены также две нарколаборатории.



Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ) совместно с Таможенным комитетом и органами внутренних дел пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотиков в разных регионах страны, сообщила пресс-служба ведомства.



В Сурхандарьинской области задержан ранее судимый житель Сарыасийского района (1977 года рождения), который пытался спрятать 82 кг 478 г опия в нежилом помещении одного из фермерских хозяйств. Наркотики были оставлены наркокурьерами из Таджикистана в Узунском районе, а задержанный должен был переправить их в указанное место за 2000 долларов.



В Касансайском районе Наманганской области задержан мужчина (2001 года рождения), когда он делал "закладки" синтетических наркотиков. Выяснилось что он организовал нарколабораторию в доме своей тещи. В ходе обыска изъято 9,5 кг мефедрона, а также 595 г этого же вещества, спрятанного в тайниках для клиентов.



В Ташкенте задержаны двое уроженцев Кашкадарьинской области (2001 и 2002 годов рождения) при получении 7,3 кг наркотического вещества 5-Fluoro-ADB - синтетического каннабиноида повышенной токсичности. Наркотик был отправлен из России в пластиковой емкости под видом другого товара через международную почтовую службу.



По указанию неизвестного лица, с которым они познакомились в мессенджере WhatsApp, задержанные должны были переправить наркотики в Самаркандскую область за 500 долларов.



Оперативное мероприятие продолжилось в Самаркандской области. При получении этой партии наркотиков были задержаны еще два человек того же возраста, жители Пастдаргомского района. В доме одного из них обнаружена подпольная лаборатория для изготовления синтетических наркотиков.



По всем фактам возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, задержанные заключены под стражу, ведется следствие.