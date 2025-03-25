Президент Кыргызстана определил Генпрокуратуру уполномоченным органом по предупреждению коррупции

14:10 25.03.2025

Президент определил Генеральную прокуратуру уполномоченным органом по предупреждению коррупции



25 марта 2025



Бишкек (АКИpress) – Генеральная прокуратура определена уполномоченным государственным органом по предупреждению коррупции. Соответствующий указ 25 марта подписал президента Садыр Жапаров.



Указ подписан в целях повышения эффективности системы государственной политики в области противодействия коррупции.



На Генпрокуратуру возложены функции по реализации государственной политики в области противодействия коррупции и участию в ее разработке, а также координации, мониторинга и оценки эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по реализации государственной антикоррупционной стратегии.



Генеральная прокуратура при реализации возложенных функций:



- принимает необходимые организационно-правовые меры для обеспечения своевременного и полного исполнения Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции.



– запрашивает информацию и отчеты о реализации антикоррупционных мер, создает рабочие группы, созывает (проводит) встречи и совещания, обеспечивает взаимодействие между государственными органами, дает рекомендации и оказывает методическую помощь в реализации государственной антикоррупционной стратегии.



Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.