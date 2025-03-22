Перекрытие дорог в Согде: Худжанд ждет визит глав Узбекистана и Кыргызстана

15:47 25.03.2025

Управление безопасности дорожного движения МВД Таджикистана по Согдийской области сообщило о четырехдневной перекрытиях на дорогах региона



ДУШАНБЕ, 25 мар - Sputnik. Управление Службы государственной безопасности МВД Таджикистана по Согдийской области сообщило о перекрытии дорог.



Так, изменения в движении транспорта будут введены на 4 дня в связи с приездом в Худжанд президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиеева и Садыра Жапарова.



Планируется, что главы соседних государств прибудут в Согд 31 марта.



Ранее таджикский лидер Эмомали Рахмон заявил, что президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана подпишут договор о точке стыка общих границ, церемония состоится в рамках празднования Международного дня Навруз в Худжанде.



В ведомстве подчеркнули, что будет обеспечивать безопасность дорожного движения и сопровождение колонн транспортных средств с высокопоставленными гостями и делегациями.



Сообщается, что 29, 30, 31 марта и 1 апреля на некоторых улицах городов и районов, а также на дорогах регионального значения будет ограничено движение транспорта.



В субботу, 29 марта проезда не будет на улицах центра Бустона до въезда в Овчи-Калачай Бободжон-Гафуровского района, поселка Гафуров, по автодороге Худжанд-Гафуров, улицах центра Гулистона а дороге Гулистон - Дадобой Холматов.



В воскресенье 30 марта перекроют улицы центра Гулистона, автодорогу Худжанд - Гафуров, улицы Исмоили Сомони, Рахмона Набиева, 25-летия Независимости до 3-го микрорайона Худжанда.



В то же время, подъездные пути к регионам Согдийской области, а именно городам Худжанд, Бустон, Гулистон и Бободжон-Гафуровский район, дорога Душанбе - Худжанд - Чанок в пределах джамоата Дехмой, центральные улицы джамоата Гозиен, автодорога Конибодам - Дехмой" со стороны городов Исфара и Канибодам в пределах джамоата Хизтеварз, автодорога Душанбе - Худжанд - Чанок со стороны Мастчинского района, город Истиклол, Сайхун и джамоат Чашмасор, дорога в районе Бободжон Гафурова со стороны Аштского района и города Гулистон будут полностью ограничены до 31 марта.



В понедельник, 31 марта на улицах центра Гулистона, автодороге Худжанд - Гафуров, улицах центра Бустона, Исмоили Сомони, Камоли Худжанди, Солеха Раджабова, Рахмона Набиева, Рахима Джалила, Рифата Ходжиева и 25-летия Независимости города Худжанд, прилегающих к вышеуказанным дорогам, будет строго запрещена парковка и движение транспортных средств.



Отмечается, что 1 апреля текущего года будут перекрыты улицы центра города Гулистон, автодорога Худжанд - Гафуров, улицы центра города Бустон, а также село Шохкадамбулок Бободжон-Гафуровского района.



Управление безопасности дорожного движения МВД по Согдийской области обратилось ко всем гражданам и водителям транспортных средств с просьбой воздержаться без необходимости от поездок по улицам вышеуказанных городов и районов в период ограничений движения транспортных средств.