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В ОДКБ обсудили план программы по укреплению таджикско-афганской границы
15:50 25.03.2025

В совещании в Москве приняли участие заинтересованные министерства и ведомства стран - участниц ОДКБ

ДУШАНБЕ, 25 мар - Sputnik. Реализацию первого этапа целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы обсудили специалисты в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Участники совещания обсудили алгоритм дальнейшей работы и согласовали плана совместной деятельности по реализации первого этапа целевой межгосударственной программы", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители заказчика-координатора и государственных национальных заказчиков программы, а также заинтересованных министерств и ведомств стран - участниц ОДКБ.

В январе генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщал, что "в программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ".

Ранее глава Министерства иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин заявил, что Таджикистан поддерживает все форматы сотрудничества и диалога с Афганистаном.

Таджикистан со всеми имеющимися в его распоряжении экономическими, транспортными, транзитными и гуманитарными возможностями всегда готов оказать содействие в деле возрождения и процветания Афганистана, уточнил он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник - Sputnik
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