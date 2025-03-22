В Китае работают над Законом о противодействии иностранным санкциям с контрмерами

15:54 25.03.2025

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал указ Госсовета об опубликовании Положения об исполнении Закона КНР о противодействии иностранным санкциям. Документ, состоящий из 22 статей, вступает в силу 24 марта.



Согласно положению, Китай оптимизирует меры противодействия иностранным санкциям. В документе уточняется, какие "другие виды имущества" подпадают под конфискацию, арест и замораживание, какие "соответствующие сделки, сотрудничество и другие виды деятельности" подпадают под запрет или ограничение, а также какие "другие необходимые меры" предусмотрены.



В соответствии с документом также будут усовершенствованы процедуры применения контрмер и усилена координация между различными ведомствами Госсовета.



Кроме того, будет усилено исполнение контрмер. Положение предусматривает, что если указанные меры не реализуются в соответствии с законом, соответствующие ведомства имеют право требовать исправления ситуации и могут запретить или ограничить определенные виды деятельности вовлеченных сторон.



Организации и физические лица, в отношении которых применяются контрмеры, могут подать ходатайство о приостановке, изменении или отмене принятых мер, если они исправят свои действия и устранят их последствия.