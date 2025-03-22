Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод

15:56 25.03.2025

Предприятие будет специализироваться на сборке сельскохозяйственной техники.



ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Узбекистан и Китай построят единственный в Центральной Азии завод по сборке сельскохозяйственной техники. Это определено в Соглашении о сотрудничестве в области механизации сельского хозяйства на сумму $10 млн, сообщает пресс-служба Национального центра знаний и инноваций при Минсельхозе.



В эти дни в КНР находится делегация во главе с директором центра Шухратом Отажоновым.



"Соглашение на общую сумму 10 миллионов долларов было подписано между Научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства Национального центра, НИИ селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопчатника и Китайской академией наук механизации сельского хозяйства", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на основе этого соглашения планируют создать крупное предприятие по сборке сельскохозяйственной техники, единственное в ЦА.



"Это позволит обеспечить фермеров и дехкан современным оборудованием, наладить местное производство и снизить зависимость от импорта", - говорится в сообщении.



В ходе визита члены узбекской делегации также побывали на заводе, специализирующемся на производстве современной посевной и хлопкоуборочной техники.