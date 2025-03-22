|Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок
17:04 25.03.2025
Алия Демина
Текст для инаугурационной речи он писал сам
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок. Инаугурация прошла в зале торжественных церемоний во Дворце независимости в Минске.
Глава государства принес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию. На мероприятии присутствовали члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты палаты представителей и членов совета республики, а также судьи Конституционного и Верховного судов.
По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, Лукашенко самостоятельно писал и корректировал текст для своей инаугурационной речи. Во время выступления он заявил, что народ Белоруссии выбрал независимость и уверенное будущее. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас к республике приковано все внимание, поскольку не всем приходится по душе честная и открытая позиция, которую государство занимает на международной арене.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Лукашенко провести переговоры по Украине в Минске. Он назвал этот город лучшим местом, однако говорить об этом было рано, поскольку на тот момент обсуждение по поводу проведения встречи не велось.