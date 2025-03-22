Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок

17:04 25.03.2025

Алия Демина



Текст для инаугурационной речи он писал сам



Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии на 7-й срок. Инаугурация прошла в зале торжественных церемоний во Дворце независимости в Минске.



Глава государства принес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию. На мероприятии присутствовали члены президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты палаты представителей и членов совета республики, а также судьи Конституционного и Верховного судов.



