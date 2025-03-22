Центральная Азия стала для Европы более узнаваемым регионом

17:15 25.03.2025

Интерес к Центральной Азии растет - эксперт



В апреле 2025 года в Самарканде пройдет Саммит стран Евросоюза и Центральной Азии. Собственномый корреспондент Kazinform в Брюсселе побеседовал с научным сотрудником фонда "Carnegie Europe" Темуром Умаровым о предстоящем саммите. [Фонд Карнеги (иноагент) признан нежелательным в России].



- Какое отношение к Центрально-Азиатскому региону сложилось за последнее время в Европе?



- Можно однозначно заявить, что Центральная Азия стала более узнаваемым регионом. Стало больше внимания привлекаться к региону. Особый интерес к региону растет в России, Китае, странах Европы и Персидского залива.



Роль Казахстана в этом большая. Казахстан и Узбекистан - "два локомотива" внутри ЦА и за пределами региона. Это возможно в силу как географических, так и экономических размеров двух государств.



- Расскажите пожалуйста о саммите ЕС - ЦА, который планируется скоро в Самарканде?



- Это достаточно важное событие. Учитывая, что отношения стран Центральной Азии и у Евросоюза недостаточно институализированы на наднациональном уровне. С этой точки зрения самит станет новой площадкой, новым форматом, несмотря на то, что это может вызвать некоторый скепсис у наблюдателей. Но институциональная основа - это основа любых международных отношений. Появление такого формата и регулярность встреч - движение в правильную сторону.



Евросоюз для Центральной Азии - достаточно важный игрок. Если смотреть экономически и на инвестиционном уровне, то это треть товарооборота всей Центральной Азии. Можно привести еще много других факторов о том, почему Европа достаточно важный субъект международных отношениях для Центральной Азии.



Напомним, в апреле 2025 года в Самарканде пройдет Саммит стран Евросоюза и Центральной Азии.



Арнур Рахимбеков